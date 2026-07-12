Perú

Se roban pernos del puente Comuneros I en Huancayo y vecinos alertan que el daño pone en riesgo el tránsito de vehículos y peatones

Pobladores aseguran que también desaparecieron paneles solares, luminarias y otras piezas metálicas. Exigen una intervención urgente del Gobierno Regional de Junín

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El puente Comuneros I registra la desaparición de 41 pernos, además de otras piezas metálicas, paneles solares y luminarias.Composición: Infobae
El puente Comuneros I registra la desaparición de 41 pernos, además de otras piezas metálicas, paneles solares y luminarias.Composición: Infobae

El puente Comuneros I, una de las principales conexiones entre los distritos de Chilca y Huamancaca Chico, vuelve a concentrar la preocupación de vecinos y especialistas por el estado de su infraestructura. La denuncia más reciente advierte que la estructura registra la sustracción de decenas de piezas metálicas esenciales para su funcionamiento, además de otros elementos que formaban parte del sistema de iluminación.

Los vecinos informaron que el puente Comuneros I registra actualmente la desaparición de 41 pernos, además de otras piezas metálicas que forman parte de la estructura. Según las denuncias, también desaparecieron paneles solares, luminarias y otros componentes instalados en el viaducto.

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Hugo Dolorier, dirigente de la zona, explicó que los responsables aprovecharían la acumulación de desmonte bajo el puente para acceder a la estructura mediante escaleras. “Sí, se están robando y este puente, con que a diario transitan carros, se puede debilitar y puede haber problemas”, manifestó durante la inspección realizada en el lugar.

De acuerdo con los dirigentes, personas que permanecen debajo del puente serían quienes retiran las piezas metálicas. También indicaron que, pese a las denuncias presentadas, no existe reposición de los elementos sustraídos.

Vecinos alertan sobre la falta de mantenimiento

Vista de un puente con una junta de dilatación metálica donde faltan muchos pernos. Circulan vehículos y personas en la calzada y acera.
El puente Comuneros I en Huancayo muestra la ausencia de pernos en su estructura, un daño que los vecinos alertan que pone en riesgo la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pobladores sostienen que el problema no se limita al robo de pernos. También señalan que el puente permanece sin mantenimiento y que varias de las uniones muestran desgaste.

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Durante la inspección, los dirigentes indicaron que algunas tuercas ya no ajustan correctamente debido al tiempo transcurrido sin trabajos de conservación. Además, recordaron que las primeras alertas por la desaparición de pernos se registraron el 24 de abril de 2023, cuando se reportó el robo de 23 piezas de soporte.

Con el paso del tiempo, la cifra aumentó. Posteriormente se informó la desaparición de 32 pernos y, según la denuncia correspondiente a junio de 2026, el número ascendió a 41 piezas faltantes. Los vecinos sostienen que, desde las primeras advertencias, no se ejecutaron labores de reposición.

Eduardo Franco recordó que la sociedad civil presentó documentos ante el Gobierno Regional de Junín desde 2023 para solicitar una intervención. “Nos han respondido que ellos iban a hacer una licitación para poder poner los pernos, pero a la fecha no han cumplido. Eran treinta y dos, ahora son cuarenta y uno”, señaló.

Especialista explica el riesgo estructural

El ingeniero estructural Yuri Calli Mamani explicó que la cantidad de pernos instalada en un puente metálico responde a cálculos estructurales específicos relacionados con el peso de la infraestructura y las cargas previstas durante su operación.

Según el especialista, la ausencia de estas piezas modifica la distribución de esfuerzos dentro de la estructura. Esa condición obliga a los pernos que permanecen instalados a soportar una carga superior a la prevista durante el diseño del puente.

Calli Mamani advirtió que este escenario incrementa la posibilidad de fallas en las uniones metálicas, motivo por el cual consideró necesaria una evaluación técnica para determinar el estado actual del viaducto y establecer las medidas correspondientes.

Pobladores anuncian medidas si no reciben respuesta

Grupo de vecinos señala la sección de un puente con pernos faltantes y corrosión, mientras vehículos transitan por la calzada y un río fluye debajo.
Vecinos de Huancayo alertan sobre el robo de pernos en la estructura del puente Comuneros I, lo que pone en riesgo el tránsito de vehículos y peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dirigentes indicaron que continúan a la espera de una intervención por parte del Gobierno Regional de Junín. Eduardo Franco sostuvo que los pedidos formulados durante los últimos años no obtuvieron una solución concreta.

“En diez días, si no son atendidos, ustedes han anunciado cerrar este puente”, se planteó durante la entrevista. Ante esa consulta, Franco respondió: “Sí, tomaremos medidas más drásticas. Cerraremos el puente, denunciaríamos ante el Ministerio Público la incompetencia funcional de estos malos funcionarios”.

Otro vecino señaló que técnicos acudieron nuevamente para realizar una inspección, aunque expresó su preocupación porque esas visitas no se traducen en trabajos concretos. “¿Cuántas veces van a venir a inspeccionar para que recién pongan las tuercas?”, cuestionó durante el recorrido.

Asimismo, mediante un comunicado difundido el último viernes, los pobladores del sector de Auquimarca manifestaron su preocupación por el estado del puente Comuneros I y advirtieron sobre el riesgo que representa la falta de atención a la infraestructura. El pronunciamiento también solicita acciones inmediatas para restituir las piezas sustraídas y efectuar una evaluación técnica completa del viaducto.

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