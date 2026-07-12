Equipos clasificados a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: las ocho selecciones que van por el título

Ya se definieron los ocho clasificados a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Crédito: FIVB

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 ya tiene definida la lista de protagonistas que buscarán levantar el trofeo. Tras completar la fase preliminar, ocho selecciones aseguraron su presencia en la instancia decisiva del certamen, donde se medirán en duelos de eliminación directa por el campeonato.

La primera etapa dejó una clasificación muy disputada, con varios equipos luchando hasta la última jornada por un lugar entre los mejores. Estados Unidos terminó como líder de la tabla, mientras que Italia y Brasil completaron el grupo de los principales candidatos gracias a sus destacadas campañas durante el torneo

¿Qué equipos clasificaron a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?

Los siete equipos mejor ubicados en la clasificación general aseguraron su pase directo a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. A ellos se sumó China, que obtuvo un cupo garantizado al ser la selección anfitriona de la etapa decisiva del torneo. De esta manera, quedaron definidos los ocho combinados que continuarán en carrera por el título:

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Estados Unidos Italia Brasil Turquía Canadá Japón Países Bajos China

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 tras el cierre de la semana 3. Crédito: FIVB

Estados Unidos terminó como líder de la clasificación

La selección estadounidense fue la gran protagonista de la fase preliminar. Con un registro de 10 victorias y 2 derrotas, sumó 29 puntos y terminó en lo más alto de la tabla general, mostrando un rendimiento óptimo en cada una de sus presentaciones.

Italia estuvo muy cerca de arrebatarle el liderato. Las europeas finalizaron con el mismo balance de triunfos y caídas que Estados Unidos, pero cerraron la ronda con 28 unidades, ubicándose en la segunda posición. Por su parte, Brasil completó el podio con una campaña de 9 victorias y 3 derrotas, acumulando 26 puntos antes de la fase final del torneo.

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Polonia quedó fuera pese a terminar entre los ocho primeros

Uno de los casos más particulares de la clasificación fue el de Polonia. La selección europea cerró la fase preliminar en el octavo lugar con 20 puntos, pero no consiguió el boleto a la ronda final debido al sistema de clasificación establecido para el torneo.

La razón fue que China, por ser anfitrión de la etapa decisiva, contaba con un cupo asegurado entre los ocho participantes. De esta manera, el equipo asiático ocupó una de las plazas disponibles y dejó fuera al combinado polaco, que pese a completar una destacada campaña y ubicarse dentro de los mejores puestos de la tabla no pudo acceder a la pelea por el título.

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La VNL Femenina 2026 reúne a las 18 mejores selecciones del planeta. Crédito: FIVB

¿Cuándo se disputará la fase final?

La fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se disputará del 22 al 26 de julio en Macao, China, con las ocho selecciones clasificadas buscando quedarse con el trofeo del torneo. A partir de esta instancia, cada encuentro será a eliminación directa y no habrá margen de error.

Los cuartos de final marcarán el inicio de la definición. Los cruces se establecerán según la posición final de la fase preliminar: el líder de la tabla se medirá ante el octavo clasificado, el segundo enfrentará al séptimo, el tercero jugará contra el sexto y el cuarto chocará con el quinto.

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Con las principales potencias del vóley femenino aún en carrera, la ronda decisiva promete partidos de máxima exigencia y una lucha muy pareja por el campeonato. Estados Unidos, Italia, Brasil y las demás selecciones clasificadas buscarán imponer su jerarquía en el tramo más importante de la competencia.