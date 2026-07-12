Perú Deportes

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la final de ida, ‘cremas’ y ‘celestes’ volverán a enfrentarse en el Estadio Monumental para definir al campeón del Torneo Apertura. Conoce cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver el partido

Guardar
Google icon
Universitario y Sporting Cristal se verán las caras en el Estadio Monumental para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Universitario y Sporting Cristal se verán las caras en el Estadio Monumental para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: @ligafemlfpp

Universitario de Deportes y Sporting Cristal volverán a verse las caras para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Luego del empate en el primer duelo de la serie, ambos equipos llegarán con la ilusión intacta al partido de vuelta, donde solo uno podrá quedarse con el trofeo.

El enfrentamiento de ida dejó una igualdad 2-2 en el estadio Alberto Gallardo, en un compromiso que tuvo emociones de principio a fin. Las ‘celestes’ lograron ponerse dos veces en ventaja gracias al doblete de Tamara Alves, pero las ‘cremas’ reaccionaron y encontraron el empate mediante Scarleth Flores y Pierina Núñez, quien convirtió un penal para sellar el marcador definitivo.

PUBLICIDAD

Con este resultado, la llave quedó completamente abierta y la definición tendrá como escenario al estadio Monumental. Universitario buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para cerrar la serie en casa, mientras que Sporting Cristal intentará repetir su buen rendimiento mostrado en el primer encuentro y dar el golpe como visitante.

Universitario y Sporting Cristal se reencontrarán para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
Universitario y Sporting Cristal se reencontrarán para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: ITEA

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partido

El partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se disputará el viernes 17 de julio de 2026. El estadio Monumental será el escenario del encuentro que definirá al campeón de esta primera parte del campeonato del fútbol femenino peruano.

Según la programación establecida, el encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal dará inicio a las 20:00 horas de Perú. El conjunto ‘crema’ buscará aprovechar la localía y el apoyo de su hinchada para quedarse con el título, mientras que las ‘celestes’ intentarán dar la sorpresa y conquistar el campeonato fuera de casa.

PUBLICIDAD

La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 será transmitida EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que emite en streaming los encuentros del campeonato femenino. De esta manera, los hinchas de ambos equipos podrán seguir todas las incidencias de la definición por el título desde cualquier dispositivo con acceso a internet, mediante la transmisión gratuita disponible en la plataforma oficial.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la final de vuelta del Torneo Apertura. En nuestra página web podrás seguir la previa del encuentro, el minuto a minuto, las incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resultado en tiempo real y un completo resumen con las reacciones tras la definición del campeonato.

El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .

Universitario y Cristal van por el primer título del año

La definición del Torneo Apertura enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para ilusionarse con el título. Universitario intentará coronar la destacada campaña que realizó a lo largo del campeonato, en la que dejó en el camino a Alianza Lima en las semifinales y ratificó su condición de candidato. Ahora, buscará aprovechar la localía para levantar el trofeo junto a su hinchada.

Del otro lado estará Sporting Cristal, que también ha demostrado ser un serio aspirante al campeonato. El conjunto dirigido por Vivian Ayres exhibió un gran poder ofensivo en la final de ida, con un doblete de Tamara Alves, y tratará de repetir esa actuación para sorprender en el Monumental y quedarse con la corona.

Tras el empate 2-2 en el primer compromiso, la serie quedó completamente abierta y todo se resolverá en el partido de vuelta. Con el título en juego y dos de los mejores equipos de la temporada frente a frente, la final promete un duelo de alta intensidad que definirá al primer campeón de la Liga Femenina 2026.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalLiga Femenina Perúperu-deportes

Más Noticias

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El defensor destacó la convicción del plantel tras un 2-0 que fortaleció el ánimo, pero el verdadero desafío será sostener la solidez táctica y el ritmo competitivo cuando los puntos definan la tabla

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes

El equipo ‘crema’ confirmó que el extremo fue intervenido quirúrgicamente. Reyna no estará en el debut ante ADT ni en la segunda fecha frente a Cusco FC

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Cali 0-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Ante la baja de Renzo Garcés, Pablo Guede probó una línea de tres con Luis Advíncula de central, una formación que complicó al fondo ‘íntimo’. Ahora debe pensar en el inicio del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Deportivo Cali 0-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Equipos clasificados a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: las ocho selecciones que van por el título

Tras tres semanas de competencia, quedaron definidos los equipos que lucharán por el trofeo en la ronda decisiva del torneo. Conoce la lista de clasificados

Equipos clasificados a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: las ocho selecciones que van por el título

Universitario 2-2 Sporting Cristal: resumen y goles del empate por final ida de Liga Femenina 2026

‘Cremas’ y ‘celestes’ no se sacaron ventajas en el Alberto Gallardo y trasladan la definición del título a la revancha, que se disputará en el estadio Monumental con todo por decidir

Universitario 2-2 Sporting Cristal: resumen y goles del empate por final ida de Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

ENTRETENIMIENTO

Cronwell Jara Jiménez deja una obra que cruzó fronteras: ‘Montacerdos’ fue traducida y hasta inspiró una editorial en Chile

Cronwell Jara Jiménez deja una obra que cruzó fronteras: ‘Montacerdos’ fue traducida y hasta inspiró una editorial en Chile

Bryan Arámbulo separa a su hermano de la dirección de su orquesta tras acumularse las denuncias en su contra

Jackson Mora contó a la Fiscalía por qué aceptó “alquilar” su empresa en el caso de los S/ 9 millones

Falleció Cronwell Jara Jiménez, reconocido escritor peruano, a los 76 años

Estrellas de la Cumbia se pronuncia tras atentado contra su bus: “Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia”

DEPORTES

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Cali 0-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026

Equipos clasificados a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: las ocho selecciones que van por el título

Universitario 2-2 Sporting Cristal: resumen y goles del empate por final ida de Liga Femenina 2026