Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Universitario y Sporting Cristal se verán las caras en el Estadio Monumental para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: @ligafemlfpp

Universitario de Deportes y Sporting Cristal volverán a verse las caras para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Luego del empate en el primer duelo de la serie, ambos equipos llegarán con la ilusión intacta al partido de vuelta, donde solo uno podrá quedarse con el trofeo.

El enfrentamiento de ida dejó una igualdad 2-2 en el estadio Alberto Gallardo, en un compromiso que tuvo emociones de principio a fin. Las ‘celestes’ lograron ponerse dos veces en ventaja gracias al doblete de Tamara Alves, pero las ‘cremas’ reaccionaron y encontraron el empate mediante Scarleth Flores y Pierina Núñez, quien convirtió un penal para sellar el marcador definitivo.

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Con este resultado, la llave quedó completamente abierta y la definición tendrá como escenario al estadio Monumental. Universitario buscará aprovechar el respaldo de su hinchada para cerrar la serie en casa, mientras que Sporting Cristal intentará repetir su buen rendimiento mostrado en el primer encuentro y dar el golpe como visitante.

Universitario y Sporting Cristal se reencontrarán para definir al ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: ITEA

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partido

El partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se disputará el viernes 17 de julio de 2026. El estadio Monumental será el escenario del encuentro que definirá al campeón de esta primera parte del campeonato del fútbol femenino peruano.

Según la programación establecida, el encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal dará inicio a las 20:00 horas de Perú. El conjunto ‘crema’ buscará aprovechar la localía y el apoyo de su hinchada para quedarse con el título, mientras que las ‘celestes’ intentarán dar la sorpresa y conquistar el campeonato fuera de casa.

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La final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 será transmitida EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que emite en streaming los encuentros del campeonato femenino. De esta manera, los hinchas de ambos equipos podrán seguir todas las incidencias de la definición por el título desde cualquier dispositivo con acceso a internet, mediante la transmisión gratuita disponible en la plataforma oficial.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de la final de vuelta del Torneo Apertura. En nuestra página web podrás seguir la previa del encuentro, el minuto a minuto, las incidencias, los goles, las mejores jugadas, el resultado en tiempo real y un completo resumen con las reacciones tras la definición del campeonato.

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El partido quedó empatado 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: Bicolor .

Universitario y Cristal van por el primer título del año

La definición del Torneo Apertura enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para ilusionarse con el título. Universitario intentará coronar la destacada campaña que realizó a lo largo del campeonato, en la que dejó en el camino a Alianza Lima en las semifinales y ratificó su condición de candidato. Ahora, buscará aprovechar la localía para levantar el trofeo junto a su hinchada.

Del otro lado estará Sporting Cristal, que también ha demostrado ser un serio aspirante al campeonato. El conjunto dirigido por Vivian Ayres exhibió un gran poder ofensivo en la final de ida, con un doblete de Tamara Alves, y tratará de repetir esa actuación para sorprender en el Monumental y quedarse con la corona.

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Tras el empate 2-2 en el primer compromiso, la serie quedó completamente abierta y todo se resolverá en el partido de vuelta. Con el título en juego y dos de los mejores equipos de la temporada frente a frente, la final promete un duelo de alta intensidad que definirá al primer campeón de la Liga Femenina 2026.