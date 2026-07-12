Atacan a balazos bus de Civa que se dirigía a Chiclayo con pasajeros a bordo: PNP analiza si atentado responde a extorsión

Un bus de la empresa interprovincial Civa que se dirigía a Chiclayo con pasajeros fue atacado a balazos en el distrito de Los Olivos. La principal hipótesis de la policía es que se trataría de un caso de extorsión. Panorama

La circulación de buses interprovinciales en Lima Norte vuelve a quedar bajo investigación tras un nuevo ataque armado contra una unidad que transportaba pasajeros. El hecho ocurrió en una de las principales vías de salida de la capital y se suma a otros casos registrados en las últimas semanas contra empresas del sector.

La Policía Nacional del Perú concentra las diligencias para determinar quiénes participaron en el atentado y establecer el motivo del ataque. Entre las líneas de investigación figura una presunta extorsión, debido a los antecedentes recientes que afectan a compañías de transporte que cubren rutas entre Lima y distintas regiones del país.

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Bus con destino a Chiclayo recibió cuatro disparos

Un bus de la empresa de transporte interprovincial Civa fue atacado a balazos la noche del último sábado cuando transitaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, antes de llegar al óvalo Infantas. La unidad se dirigía hacia la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, con pasajeros a bordo.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los responsables se desplazaban en una motocicleta. Durante el recorrido efectuaron varios disparos contra el vehículo, que recibió al menos cuatro impactos en la parte delantera. Los proyectiles perforaron el parabrisas de la unidad.

Pese al ataque, el conductor consiguió mantener el control del bus, lo que evitó un accidente de mayores consecuencias. Las autoridades informaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas.

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Tras el atentado, los pasajeros descendieron de la unidad y posteriormente fueron trasladados a otro bus de la empresa para continuar el viaje hacia su destino, mientras los agentes policiales desarrollaban las primeras diligencias en la zona.

Policía investiga un posible caso de extorsión

Un bus interprovincial de Civa que viajaba de Lima a Chiclayo fue atacado a balazos en Los Olivos. Composición: Infobae

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque. Según la institución, una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión dirigido contra la empresa de transporte.

Las autoridades indicaron que la empresa todavía no oficializa una denuncia. De acuerdo con la información policial, esta situación respondería al temor de posibles represalias por parte de los responsables del atentado.

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El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de la Policía Nacional, recordó que las personas y las empresas cuentan con una herramienta que permite presentar denuncias bajo reserva de identidad.

“Ahora hay un aplicativo donde se ingresa a una segunda instancia y elimina todo dato personal. Luego se comunica al fiscal y se le otorga un código de reserva al denunciante”, explicó el oficial en declaraciones a Panamericana Televisión.

Durante otra explicación sobre el mismo mecanismo, Obando precisó: “Ahora hay un aplicativo dentro de esa plataforma donde se ingresa en una segunda instancia y donde elimina todo dato personal de la persona. El siguiente paso es comunicar al fiscal y al comunicar al fiscal se le hace referencia que esta persona se le ha otorgado el código de reserva, que es un dato alfanumérico”.

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Pasajeros solicitan mayor seguridad en las rutas

RPP acudió al terminal de la empresa en Lima Norte para recoger la opinión de algunos pasajeros tras el ataque. Los usuarios manifestaron preocupación por los episodios de violencia registrados contra empresas de transporte interprovincial y pidieron un mayor despliegue policial durante los recorridos.

“Que haya más seguridad. Que vayan los policías infiltrados también ahí en el bus y que haya más preocupación y seguridad”, expresó uno de los pasajeros consultados por el medio.

Otra usuaria también reclamó una mayor presencia policial en las carreteras. “No hay mucha seguridad en la carretera. Suben, en cualquier lado paran los buses y eso”, señaló.

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Atentado se suma a otros casos registrados en Lima Norte

La Policía Nacional también evalúa la relación de este ataque con otros atentados ocurridos en las últimas semanas contra empresas de transporte interprovincial que operan en Lima Norte.

Según la información disponible, compañías como Emmanuel VIP, Z-Buss y Vía Buss también fueron blanco de ataques similares. Las investigaciones buscan establecer si existe algún vínculo entre estos casos y determinar el posible móvil detrás de los hechos.

Mientras continúan las diligencias, la empresa Civa mantiene sus operaciones. La Policía reiteró el llamado a las empresas de transporte para utilizar los mecanismos de denuncia disponibles con el fin de fortalecer las investigaciones relacionadas con los casos de extorsión que afectan al sector.

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