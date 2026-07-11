Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

¡Día de partido! Universitario se mide ante Millonarios de Colombia en un encuentro amistoso como parte de la preparación del equipo ’ crema ’ de cara al Torneo Clausura 2026.

08:54 hs

Fabián Bustos y Rodrigo Ureña regresan a Ate

El regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al Estadio Monumental tendrá un significado especial para la afición de Universitario. Ambos fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club y dejaron una huella profunda durante su paso por Ate. Ahora volverán como rivales al escenario donde construyeron algunos de los capítulos más memorables de sus carreras.

Bustos fue el entrenador que condujo a Universitario hacia el título nacional de 2024, un campeonato de enorme valor simbólico al conseguirse en el año del centenario y que, además, selló el bicampeonato ’crema’. Su equipo destacó por la solidez táctica, la intensidad competitiva y una identidad de juego que conectó rápidamente con la hinchada.