Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

¡Día de partido! Universitario se mide ante Millonarios de Colombia en un encuentro amistoso como parte de la preparación del equipo ’crema’ de cara al Torneo Clausura 2026.
Fabián Bustos y Rodrigo Ureña regresan a Ate
El regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al Estadio Monumental tendrá un significado especial para la afición de Universitario. Ambos fueron protagonistas de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club y dejaron una huella profunda durante su paso por Ate. Ahora volverán como rivales al escenario donde construyeron algunos de los capítulos más memorables de sus carreras.
Bustos fue el entrenador que condujo a Universitario hacia el título nacional de 2024, un campeonato de enorme valor simbólico al conseguirse en el año del centenario y que, además, selló el bicampeonato ’crema’. Su equipo destacó por la solidez táctica, la intensidad competitiva y una identidad de juego que conectó rápidamente con la hinchada.
Por su parte, Ureña se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes de la Liga 1 durante las tres temporadas que defendió la camiseta ‘merengue’. El volante chileno fue pieza indispensable en la obtención del tricampeonato y se ganó el reconocimiento de la afición por su liderazgo, despliegue y entrega en cada partido. Su salida dejó un vacío que Universitario aún intenta llenar, reflejo de la importancia que tuvo dentro del funcionamiento del equipo y del lugar que se ganó entre las grandes figuras de la historia reciente del club.
El técnico argentino Héctor Cúper transita sus primeras semanas de trabajo al frente de Universitario de Deportes con una agenda cargada de evaluaciones: desde movimientos defensivos y cambios de esquema hasta el encaje de refuerzos, la promoción de juveniles y la planificación para competir en altura.
Dónde ver Universitario vs Millonarios
El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Millonarios ha despertado gran interés entre los aficionados, especialmente por la posibilidad de seguir el partido en directo. Se confirmó que el amistoso internacional será transmitido vía streaming a través de Universitario TV en YouTube.
La cobertura estará bajo responsabilidad del canal oficial del club, que ofrecerá la transmisión en exclusiva. Para acceder al contenido, los hinchas deberán suscribirse al canal, con una membresía mensual de 15 soles.
A qué hora juega Universitario vs Millonarios por partido amistoso
Universitario de Deportes oficializó la reprogramación de su amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, que ahora se jugará el sábado 11 de julio a las 15:30 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental. El anuncio, realizado a través de las redes sociales del club, confirma que el encuentro adelantará su inicio respecto al horario previamente comunicado.
Inicialmente, el partido estaba previsto para las 20:00 horas, pero la institución determinó dar comienzo al duelo cuatro horas y media antes. Si bien el club no detalló los motivos del ajuste, la medida coincide con la intención de no superponerse con los cuartos de final del Mundial 2026, programados para esa misma noche.
¿Cuáles son los precios de entradas?
Universitario de Deportes puso a la venta las entradas para el duelo contra Millonarios el próximo 11 de julio en el estadio Monumental. Este duelo amistoso es parte de la preparación de los ‘cremas’ de cara al Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 20:00 horas para Perú.
Los precios son asequible debido a que van desde los S/. 20 soles para tribunas populares hasta los S/. 60 soles para occidente. Los hinchas podrán ingresar al portal de Ticketmaster para separar sus asientos.
- Norte: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 20.00 soles
- Oriente: S/. 40.00 soles
- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles
- Occidente Central: S/. 60.00 soles
- Butacas: S/. 350 soles