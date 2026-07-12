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Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Matute 2026

El ‘azucarero’ pisará el estadio Alejandro Villanueva con el propósito de retar a los ‘íntimos’, que llegan con un mejor presente por la consecución del Apertura 2026. Volverán a cruzar miradas después de tres décadas

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11:18 hsHoy

¡Tarde de amistoso! Alianza Lima recibe en Matute a Deportivo Cali, sobre las 15:30 horas, para sostener un partido internacional aprovechando el parón FIFA.

11:18 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido amistoso en Matute

Alianza Lima regresó a la actividad tras la pausa del Mundial 2026 con varios amistosos sin público. El primer duelo fue un triunfo 3-2 ante Deportivo Moquegua, con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Luego, el equipo dirigido por Pablo Guede venció 4-3 a San Martín, destacando un doblete de Geray Motta.

Frente a Melgar, los ‘blanquiazules’ igualaron dos veces: 3-3 y 2-2, mostrando una ofensiva eficaz y aspectos defensivos a mejorar. En el último ensayo, Alianza Lima cayó 4-1 ante Sport Boys, alineando suplentes y jugadores de Liga 3 para priorizar el lance contra Deportivo Cali.

Eryc Castillo llegó a los nueve goles en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
Eryc Castillo llegó a los nueve goles en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1
11:18 hsHoy

Así llega Deportivo Cali al partido amistoso en Matute

El Deportivo Cali vive un ciclo de resultados favorables en la Copa Colombia, luego de imponerse a Real Santander por 2-1 como visitante y de sumar triunfos ante Alianza Valledupar y Boca Juniors de Cali.

La reciente victoria por 2-0 frente a Atlético Bucaramanga reafirma el buen momento del conjunto dirigido por Rafael Dudamel. El técnico venezolano, que ya conquistó el Torneo Finalización 2021 con el club y el Torneo Apertura 2024 con Bucaramanga, buscará trasladar este rendimiento al plano internacional ante un rival de fuste como Alianza Lima.

Pedro Gallese ha sabido ofrecer seguridad en Deportivo Cali durante su primer periplo. - Crédito: Difusión
Pedro Gallese ha sabido ofrecer seguridad en Deportivo Cali durante su primer periplo. - Crédito: Difusión
11:17 hsHoy

Alianza Lima vs Deportivo Cali: alineaciones probables del partido amistoso en Matute

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti.

- Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabian Viafara, Keimer Sandoval, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Matías Orozco, Johan Martínez, Ronaldo Pajaro; Juan Ignacio Dinenno y Titi.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese.
Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese.
11:17 hsHoy

Alianza Lima vs Deportivo Cali: canales de transmisión del partido amistoso en Matute

La transmisión del encuentro estará disponible en todo el país por señal abierta en América Televisión, tanto en el canal 4 como en el canal 704 en HD. Quienes prefieran seguir el partido en línea podrán hacerlo mediante la plataforma América TVGO.

Los seguidores encontrarán en la página web de Infobae Perú una cobertura detallada del amistoso: desde la previa y el desarrollo minuto a minuto hasta los goles y las declaraciones de los jugadores. Así, los hinchas tendrán varias opciones para no perderse ningún detalle del evento deportivo.

11:17 hsHoy

Alianza Lima vs Deportivo Cali: horarios del partido amistoso en Matute

El duelo iniciará a las 15:30 horas de Perú y Colombia. En México arrancará a las 14:30 horas; en Ecuador, a las 15:30 horas; en Bolivia, Chile, Estados Unidos y Venezuela, a las 16:30 horas; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el inicio está previsto para las 17:30 horas.

11:17 hsHoy

Alianza Lima vs Deportivo Cali: último antecedente del partido

En 1992, Alianza Lima atravesaba un periodo extenso sin obtener títulos, sumando más de una década sin coronarse campeón. En ese contexto, se enfrentó a Deportivo Cali en un partido internacional disputado en el estadio de Matute. Durante ese encuentro, los ‘íntimos’ lograron imponerse por 2-1 gracias a los goles convertidos por el uruguayo Jorge Villazán y el brasileño Rosinaldo.

Décadas después, Alianza Lima y Deportivo Cali se preparan para reencontrarse en el campo de juego, aunque las circunstancias actuales de ambos equipos presentan realidades opuestas respecto a aquel enfrentamiento de hace décadas.

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