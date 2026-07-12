Los edificios ‘lápiz’ en Lima y Callao que serían un gran peligro ante un sismo como el de Venezuela

- Canal N

En distintos distritos de Lima y el Callao, la silueta de torres angostas y desproporcionadamente altas se ha vuelto parte del paisaje urbano. Estas construcciones, que desafían los parámetros básicos de la ingeniería estructural, preocupan a especialistas y vecinos por igual. Estos edificios se levantan en barrios densamente poblados, superando con creces la altura de viviendas tradicionales y generando temores sobre su capacidad de resistir un sismo de gran magnitud.

Edificios ‘lápiz’ y la informalidad en la construcción

Una de las preocupaciones principales señaladas por Raúl Delgado Sayán, en una nota de Canal N, presidente de CESEL Ingenieros, radica en la informalidad que caracteriza a una gran parte de las edificaciones en la capital. Según Delgado Sayán, el 70% de las construcciones en Lima y Callao son informales, lo que significa que no han contado con la participación de profesionales calificados ni con supervisión técnica adecuada. “La estadística muestra que el setenta por ciento son construcciones informales. Básicamente llamamos nosotros informales porque no ha participado un ingeniero”, explicó el especialista.

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Esta situación permite que se levanten estructuras como la observada en Bocanegra, Callao, un edificio de once pisos entre viviendas de apenas dos o tres. Otro caso, en la avenida Abancay del centro de Lima, exhibe un edificio de siete pisos erigido sobre una base de solo un metro veinte de ancho. Tales edificaciones no solo desafían la lógica técnica, sino que también generan inquietud entre los residentes, quienes temen que puedan colapsar en caso de un sismo fuerte.

Edificios 'Lápiz' - Canal N

Resistencia estructural y percepción vecinal

A pesar de las advertencias, parte de la población mantiene confianza en la seguridad de estas torres. “No tengo temor porque sé que está bien fabricado”, aseguró una vecina de la zona a Canal N, mientras que otra expresó preocupación: “Muy peligroso. No sabríamos a dónde correr porque eso se puede venir para adelante, si no de costado”. El contraste revela la falta de información técnica y el peso de la necesidad económica en la toma de decisiones cotidianas.

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El propio Delgado Sayán advierte que, si las edificaciones no respetan el reglamento sísmico peruano E0-30, el daño podría ser irreversible: “Técnicamente, esta no va a resistir. Es una estructura que no va a resistir y es un peligro tanto para la ciudad como para la gente que está alrededor”.

Fiscalización y responsabilidad municipal

A pesar de las clausuras y órdenes de demolición, muchas de estas estructuras permanecen en pie o continúan creciendo. Incluso en algunos casos, como en la cuadra nueve de la avenida Abancay, existen negocios funcionando en los primeros niveles de edificios con órdenes de demolición y declarados inhabitables. Rubén, un trabajador de la zona, reconoce el miedo pero afirma que la necesidad lo obliga a permanecer: “Tengo que trabajar acá. Por el trabajo yo también estoy acá”.

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Edificio 'Lápiz' en el Callao - Canal N

La madre de familia Hilda, viuda y comerciante, vive bajo la amenaza constante del colapso de un edificio de siete pisos construido con ladrillos. Relata que, pese a haber solicitado la demolición desde hace años y contar con un fallo judicial a su favor, la situación no ha cambiado: “Hace años, cuando empezó esa construcción, pedí porque me peligra, porque ahora que estamos con el peligro del terremoto da miedo”.

El peligro latente del próximo sismo

Según el presidente de CESEL Ingenieros, la ciudad de Lima acumula una energía sísmica equivalente a unos 249 millones de toneladas de dinamita en el hipocentro. “Ese sismo, que no es un misterio, lo vamos a tener de todas maneras”, afirmó. La experiencia del terremoto de Pisco en 2007, con magnitud 7,9, sigue presente como recordatorio de los daños devastadores que puede provocar un evento de gran escala.

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Los especialistas insisten en la urgencia de revisar y demoler las edificaciones que no cumplen los estándares. “No solamente ponerle un letrero que dice inhabitable”, subraya Delgado Sayán, quien recomienda una fiscalización activa y efectiva por parte de las municipalidades.

En una ciudad que convive con la amenaza permanente de un gran sismo, el riesgo que representan los edificios ‘lápiz’ sin control técnico pone en evidencia la necesidad de acción inmediata para evitar una tragedia similar a la ocurrida en Venezuela, donde el reciente terremoto duplicó la cifra de víctimas fatales en solo un día, según comunicó el gobierno local.

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