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Jackson Mora contó a la Fiscalía por qué aceptó “alquilar” su empresa en el caso de los S/ 9 millones

El exesposo de Tilsa Lozano aseguró que confió en la propuesta de Daniel Mesones Massini y que atravesaba una crisis financiera cuando su compañía recibió millonarios depósitos vinculados a una investigación fiscal

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El empresario y promotor de artes marciales, Jackson Mora, fue detenido por su presunta participación en una red criminal que desvió más de 9 millones de soles destinados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Conozca los detalles de su declaración ante la Fiscalía, donde explica cómo su empresa fue utilizada para la estafa. Video: América TV / América Noticias

El promotor de espectáculos y exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora Rodríguez, reveló en su declaración ante el Ministerio Público cómo su empresa terminó siendo el canal receptor de más de S/ 9.984.793 provenientes del Estado, fondos que según la tesis fiscal debían llegar a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, pero que habrían sido desviados por la presunta organización criminal conocida como ‘Los Arquitectos del Fraude’.

La manifestación fue difundida por América Noticias. Mora se identificó ante los fiscales como promotor de espectáculos de artes marciales mixtas (MMA), entrenador y mánager, y explicó que su empresa, FFC MMA SAC, de la cual es accionista mayoritario, fue el vehículo utilizado para recibir ese dinero. Según su versión, todo comenzó con una propuesta de negocios que, en apariencia, le resultó legítima.

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¿Cómo llegaron más de S/9 millones a su empresa?

De acuerdo con la declaración recogida por América Noticias, Daniel Jesús Mesones Massini le planteó a Mora la posibilidad de “alquilar” su empresa para participar en una licitación de venta de productos electrónicos con la Municipalidad de Pueblo Nuevo. La oferta incluía una comisión del 10% sobre el valor total de la operación.

“Me dijo que había una posibilidad que mi empresa gane la buena pro y también me indicó que tenía llegada al alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, y por el alquiler de mi empresa tendría una ganancia del diez por ciento del valor de la venta total”, declaró Mora ante la Fiscalía.

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Hombre barbudo con camiseta negra y chaleco policial oscuro; al lado, un documento oficial. La imagen contiene el logo de un canal de televisión
Jackson Mora declaró ante la Fiscalía que su empresa FFC MMA SAC recibió más de S/ 9,9 millones que, según la tesis fiscal, estaban destinados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha.

El promotor aceptó la propuesta y entregó la documentación de FFC MMA SAC. El 23 de abril, según su relato, Mesones Massini le comunicó que los fondos ya habían sido depositados en la cuenta de su empresa y le indicó que debía acudir de inmediato a un banco en Miraflores junto a su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, gerente general de la compañía.

Lo que ocurrió en esa sucursal bancaria quedó consignado en detalle en su manifestación. “Daniel Mesones estaba imprimiendo las facturas de las empresas Torrico y Mugaburu para ser entregadas en el banco y así generar diez cheques de gerencia que oscilaban entre los ochocientos y novecientos mil soles. Una vez que mi hermana tenía las facturas y con las recomendaciones de Daniel Mesones, fue al banco para hacer estos trámites. Dos horas después, salió del banco con los cheques y se los entregó a Daniel Mesones”, relató.

Cuando la Fiscalía le preguntó si su hermana conocía los detalles del supuesto alquiler de la empresa, Mora la eximió de responsabilidad: “Que no, porque ella solo cumplía mis indicaciones, ya que mi persona es la que lleva el manejo de las empresas”.

Sobre los motivos que lo llevaron a aceptar el trato, el promotor fue directo: “Una fue porque confiaba en él y dos, porque la empresa y mi persona estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Y tres, porque pensé que estaba todo en orden y el dinero que iba a ganar me iba a ayudar a solventar mis deudas personales y de la empresa”.

En una audiencia del Poder Judicial, el empresario deportivo Jackson Mora se defiende de las graves acusaciones de banda criminal y delito informático. (Crédito: Justicia TV)

Al término de las operaciones, en la cuenta de FFC MMA quedó un saldo de aproximadamente S/ 818.000, monto que, según afirmó, correspondía a la comisión del 10% que esperaba recibir por haber facilitado el uso de su empresa.

Prisión preventiva y defensa ante el juez

El 11 de julio, el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público (MP) y ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Mora y otros siete investigados. El MP había solicitado 18 meses.

La medida alcanza también a César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.

En la audiencia, Mora rechazó los cargos y apeló a su trayectoria pública para cuestionar la hipótesis fiscal. “¿Qué persona va a cometer ese delito dando su nombre, dando su imagen? Porque tengo una imagen como deportista, como mánager, como promotor, como empresario”, dijo ante el juez. También señaló que no tendría sentido poner en riesgo a su hermana ni a su propia carrera.

Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)
Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)

El promotor afirmó haber colaborado con las autoridades desde el primer día de su detención, ocurrida el 2 de julio en su domicilio en San Borja, durante un operativo de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que incluyó el allanamiento de 12 inmuebles en Lima y Chincha.

Según dijo, entregó voluntariamente su teléfono y sus claves de acceso, y apoyó en la interpretación de las conversaciones que obran en la investigación. “Yo desde el día uno, desde el día de la detención, colaboré en todo lo que la policía me solicitaba. Me pedía el celular, le di las claves, me senté con ellos día a día para transcribir y apoyar qué significaba cada conversación”, sostuvo. Pese a ello, el juez mantuvo la medida de prisión preventiva.

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