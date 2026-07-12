Falleció Cronwell Jara Jiménez, reconocido escritor peruano, a los 76 años

Cronwell Jara Jiménez, el escritor peruano, lee un libro con la cubierta parcialmente visible, de pie frente a un mural con diseño abstracto blanco y negro.

El Fondo de Cultura Económica informó este domingo el fallecimiento de Cronwell Jara Jiménez, uno de los escritores más influyentes de la literatura peruana contemporánea. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de la editorial, que confirmó que el autor murió el 12 de julio a los 76 años. Según el comunicado emitido por la editorial, Jara fue “cuentista, novelista, dramaturgo y guionista”, y se consolidó como “uno de los grandes narradores peruanos contemporáneos y en un tallerista de referencia para varias generaciones de escritores”.

El anuncio destacó que Jara Jiménez publicó más de cuarenta libros a lo largo de su carrera y que dedicó una parte significativa de su vida a la formación de narradores a través de talleres literarios en diversas regiones del país. “Autor de más de cuarenta libros, entre ellos ‘Montacerdos’, convertido en un clásico de culto de la narrativa peruana y traducido a varios idiomas, dirigió además talleres de narrativa breve por todo el país durante más de cuatro décadas”, precisó El Fondo de Cultura Económica.

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La obra más emblemática de Jara fue “Montacerdos”, publicada originalmente en 1981. Este libro, considerado un clásico de la literatura peruana contemporánea, retrata la vida en los sectores populares de Lima y consolidó al escritor como una de las voces más originales del país. Su impacto ha trascendido fronteras, ya que la novela ha sido traducida a varios idiomas y reconocida por críticos y lectores internacionales.

El escritor peruano Cronwell Jara Jiménez lee fragmentos de su libro "Moriré en París con aguacero" durante una presentación.

En 2023, El Fondo de Cultura Económica lanzó una nueva edición titulada “Montacerdos y otros cuentos”, reafirmando la vigencia y relevancia de la obra de Jara en el panorama literario actual. “El Fondo tuvo el placer de publicar en 2023 ‘Montacerdos’ y otros cuentos. Extendemos un abrazo con nuestra solidaridad a familiares, amigos y lectores”, expresó la editorial en su mensaje de despedida.

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Además de su labor como escritor, Cronwell Jara se distinguió por su trabajo como tallerista y formador de nuevas generaciones de autores. Durante más de cuarenta años, encabezó talleres de narrativa y poesía en instituciones culturales y universidades, influyendo de manera directa en la carrera de numerosos jóvenes escritores. Su dedicación a la enseñanza y la promoción de la literatura se convirtió en un rasgo distintivo a lo largo de su trayectoria.

El escritor peruano Cronwell Jara Jiménez posa sentado de perfil en un espacio interior con arquitectura clásica.

¿Quién es Cronwell Jara Jiménez?

Cronwell Jara Jiménez nació en Piura el 26 de julio de 1949. A temprana edad se trasladó con su familia al distrito limeño del Rímac, donde encontraría la inspiración para muchos de los escenarios de su obra. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrando talleres de narrativa y poesía que marcaron su formación artística y profesional. Su incursión en la literatura comenzó con la publicación de poemas en revistas, pero alcanzó notoriedad en 1979 al obtener el premio José María Arguedas con el cuento “Huesoduro”.

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A lo largo de su carrera, Jara abordó géneros como la poesía, el cuento, la novela, el teatro y los guiones de cine. Su obra no solo se centró en la vida urbana limeña, sino que también exploró el mundo rural y la tradición afroperuana, recogiendo las voces y experiencias de personajes de la cultura popular. Entre sus títulos más destacados figuran “Las huellas del puma”, “Patíbulo para un caballo” y “Faite”, además de su emblemática “Montacerdos”.

El escritor peruano Cronwell Jara Jiménez posa para un retrato con los brazos cruzados, vestido con camisa beige y un chaleco sobre una terraza urbana.

El Fondo de Cultura Económica subrayó la importancia de Jara como formador y difusor de técnicas narrativas, labor que lo llevó a recorrer el país y a convertirse en referente para nuevas generaciones de escritores. En 2019, recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana en reconocimiento a su amplia trayectoria y a la influencia de su obra en la literatura nacional. La noticia de su fallecimiento generó múltiples muestras de pesar en el ámbito cultural y literario, donde su legado continúa vigente a través de sus libros y su trabajo con escritores emergentes.

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