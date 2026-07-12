Perú

Café peruano llega a la estratósfera: lote producido en Cusco fue expuesto a -61,9 °C y radiación extrema para una investigación científica

Las primeras pruebas sensoriales detectaron cambios en el aroma, la acidez y el cuerpo del café, aunque los especialistas aclaran que los resultados aún son preliminares

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Un lote de café producido en Cusco participó en una misión científica del Proyecto Estratósfera. Andina
Un lote de café producido en Cusco participó en una misión científica del Proyecto Estratósfera. Andina

Un lote de café producido en Cusco formó parte de una misión científica que alcanzó la estratósfera con el objetivo de evaluar cómo reaccionan ciertos materiales biológicos frente a condiciones extremas. El experimento incluyó muestras peruanas y colombianas, además de instrumentos para registrar variables atmosféricas durante el vuelo.

La iniciativa se desarrolló dentro del Proyecto Estratósfera, un programa de investigación que utiliza globos estratosféricos para exponer productos agrícolas y semillas a entornos de muy baja presión, temperaturas bajo cero, humedad mínima y altos niveles de radiación ultravioleta. La carga útil tuvo un peso aproximado de 1.3 kilogramos.

El lanzamiento también incorporó semillas de Coffea arabica L. variedad Castillo, procedentes del departamento colombiano del Quindío. Según explicó el Dr. Octavio Chon Torres, presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología y profesor de la Universidad de Lima, el propósito consiste en estudiar la respuesta de materiales agroalimentarios y vegetales ante ambientes comparables, en algunos aspectos, con escenarios de futuras aplicaciones espaciales.

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La investigación reúne especialistas de Perú y Colombia y plantea una segunda etapa en territorio colombiano. Los equipos científicos buscan comparar el comportamiento de muestras de café de ambos países después de su exposición a condiciones estratosféricas similares.

La misión alcanzó cerca de 30 kilómetros de altitud

Durante el ascenso, la carga llegó a una altitud aproximada de entre 29 y 30 kilómetros. En ese punto, los sensores registraron una presión cercana a los 14 hectopascales, equivalente a alrededor del 1.4 % de la presión atmosférica normal al nivel del mar.

Los instrumentos también detectaron una temperatura mínima de -61.9 grados Celsius, una humedad de apenas 0.1 % y un valor máximo de radiación ultravioleta UVA de 10.77. Estos registros permitirán relacionar cualquier modificación observada en las muestras con las condiciones reales experimentadas durante el vuelo.

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El Dr. Octavio Chon Torres señaló a la Agencia Andina: “En este tipo de misiones no solo enviamos muestras a gran altura, sino que registramos las condiciones atmosféricas reales a las que fueron expuestas”. La información obtenida servirá para interpretar los análisis posteriores del café y de las semillas.

Las investigadoras Manuela Morales García y Aura Inés Urrea Trujillo, de la Universidad de Antioquia, tendrán a cargo el estudio de las semillas colombianas expuestas en la misión.

El análisis contempla la viabilidad de las semillas, su capacidad de germinación, el vigor de las plántulas y la posible aparición de alteraciones histológicas después de la exposición estratosférica. Con esos resultados, los investigadores esperan obtener información sobre la resistencia fisiológica del material vegetal frente a condiciones extremas.

Cambios preliminares en el perfil sensorial del café

Varios granos de café suspendidos en esferas de cristal sobre la Tierra. Una esfera grande muestra -61,9 °C y un símbolo de radiación.
Granos de café de Cusco y Colombia son expuestos a temperaturas de -61,9 °C y radiación en la estratósfera para una investigación científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera evaluación sensorial del café fue realizada por Johan Mendoza, catador de Puma Café. La muestra correspondió al productor Gilber Huaylas Huamán, de Cusco, y fue identificada como un café de proceso lavado y variedad SL09.

Antes del vuelo, el café presentaba notas de ciruela y cereza sobre una base de manjar blanco y chocolate, con matices de jarabe de maple, acidez melosa y cuerpo cremoso. Después de la exposición estratosférica, conservó algunas notas de cereza, aunque con menor intensidad.

La evaluación posterior identificó además una base de cereales, nueces y malta, una acidez más intensa, un cuerpo suave y un final metálico. Los especialistas precisaron que estos resultados son preliminares y que deberán contrastarse con estudios químicos y microbiológicos para determinar si las variaciones sensoriales están relacionadas con la exposición a la estratósfera.

Análisis químicos y microbiológicos en curso

Tras la recuperación de las muestras, los investigadores iniciaron una serie de pruebas para evaluar los efectos de la radiación ultravioleta, la baja presión, las temperaturas extremas y la escasa humedad sobre el café peruano.

Los análisis incluyen la medición de compuestos fenólicos, la capacidad antioxidante mediante los métodos DPPH, ABTS y FRAP, el contenido de cafeína, el índice de peróxidos, la inocuidad microbiológica y el perfil de taza.

El doctor Luis David Arango de la Pava, egresado posdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que el proyecto busca determinar cómo estas condiciones extremas afectan la estabilidad química, microbiológica y sensorial del producto.

Los equipos científicos esperan que la investigación aporte evidencia sobre la resistencia del café frente a ambientes extremos y contribuya al desarrollo de nuevas líneas de estudio en ciencia de los alimentos, resiliencia agroalimentaria y astrobiología aplicada.

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