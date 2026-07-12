Rodrigo Ureña apuntó contra la directiva de Universitario tras amistoso: “Me amenazaron para que me vaya del club”

El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

Rodrigo Ureña rompió el silencio tras la derrota de Millonarios ante Universitario de Deportes en un amistoso disputado durante el parón por el Mundial. El mediocampista chileno expuso los malos manejos de la directiva antes de su salida del club a finales de 2025.

En la zona mixta, Ureña aclaró que su salida de la ‘U’ no estuvo motivada por cuestiones económicas y explicó el verdadero motivo: “Uno en su trabajo espera que sus jefes lo traten bien, uno también espera que se le trate bien, por lo menos con un poco de respeto. Más allá de lo que digan de lo económico, que esto, que más, que menos, simplemente son números y la verdad que no va y viene en el caso”.

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El volante central profundizó sobre la razón de su partida después del tricampeonato: “No todo fue por un tema económico, sino que yo lo tomé por otro lado. La verdad, no podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme a mí, siendo que a pesar de mi forma de ser, de mi carácter, de que quizá a muchos no les gustaba cómo yo actuaba muchas veces o las cosas que decía, siempre defendí los colores con honor, defendí el escudo donde me tocó jugar y frente a quien fuera. Simplemente merecía un poco más de respeto, nada más”.

Rodrigo Ureña apuntó contra la directiva de Universitario tras amistoso con Millonarios.

Lo amenazaron en navidad

Rodrigo Ureña denunció los malos tratos recibidos por parte de la directiva encabezada por Franco Velazco y, anteriormente, por Álvaro Barco. El mediocampista chileno señaló que el club se comunicó con él en plena Navidad, pese a haber tenido los últimos meses de 2025 para hacerlo.

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“Tuvieron noviembre, diciembre para hablar conmigo y jamás lo hicieron. Entonces, esperaste hasta que saliera el último día de vacaciones y al otro día me quisiste llamar cuando yo ya estaba fuera del país. Y me tuviste negociando, ‘negociando’, hasta el 24 de diciembre, amenazándome hasta el 24 de diciembre a las 8 de la noche, cuando yo hace cinco meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre. Claro, acá es una hora más, una hora menos. En Chile eran dos horas más, casi 10 de la noche, ya teniendo que contestar un teléfono pidiéndome que por favor me fuera para no pagarme dos días más. Finalmente, es muy triste”, relató.

A pesar de los malos manejos, Ureña subrayó que su malestar no está dirigido a Universitario como institución, sino a las personas que actualmente la dirigen. “Hubo situaciones, mal manejos, cosas que a uno como ser humano le duelen. Es principalmente eso. Pero lo mejor es que no soy una persona rencorosa. Sigo adelante. Mi cariño por Universitario siempre está y siempre va a estar. Y mi respeto. Dejé muchas cosas por siempre estar en Universitario, hay mucha gente que lo sabe”.

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“Universitario es su gente, es esto. Universitario no es la persona que está a cargo de turno. Eso hay que entenderlo también. El día de mañana la gente se va, llegan otros y uno tiene que seguir adelante, el club tiene que seguir adelante, los hinchas. Y con lo mismo de siempre, con garra y pundonor”, concluyó.

Rodrigo Ureña, parte vital para que Universitario de Deportes instale una hegemonía en el fúbtol peruano. Crédito: Universitario.

¿Para quién fueron los gestos que realizó?

Finalmente, Rodrigo Ureña fue consultado sobre sus gestos recientes hacia la tribuna en el estadio Monumental. Respondió de manera directa, sin mencionar nombres, aunque aludió al administrador Franco Velazco.

“Él sabe para quién es, nada más. Yo no tengo que estar mandándole mensajes a nadie, directamente solo digo a él, no tengo problema, pero como nunca me dio la cara, entonces no puedo hablarle directamente a la cara, si nunca me dio la cara”, afirmó.

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