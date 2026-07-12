Bryan Arámbulo separa a su hermano de la dirección de su orquesta tras acumularse las denuncias en su contra

Bryan Arámbulo anunció que Christian Arámbulo dejó de ser mánager y representante de su orquesta tras las denuncias en su contra.

Bryan Arámbulo tomó una decisión formal sobre la gestión de su carrera artística: su hermano Christian Arámbulo dejó de ser el mánager y representante de la orquesta. La medida quedó plasmada en un comunicado oficial dirigido a promotores, medios y seguidores, y se produce en un momento de presión pública para el cantante huachano, quien acumula dos denuncias por compromisos económicos que no se habrían cumplido.

El anuncio llega días después de que el excantante venezolano Marcos Martínez acusara al equipo de Arámbulo de no pagarle el sueldo prometido por su participación en la última gira, y de que la actriz y empresaria Susan León denunciara que el artista no se presentó a un show contratado en Huaral y que nunca le devolvió un adelanto de 4.250 soles. Ambos casos fueron difundidos por el programa ‘América Hoy’.

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El comunicado y los alcances del cambio

En el texto oficial, la dirección de la orquesta precisó que Christian Ruperto Arámbulo Chinga “ya no ejerce funciones como mánager ni representante de la orquesta, habiéndose cerrado su ciclo laboral con nosotros desde hace un tiempo”.

El comunicado también aclaró que el exmánager no tiene autorización para cerrar fechas, recibir adelantos ni negociar en nombre de Bryan Arámbulo, y que cualquier contrato o transacción económica deberá gestionarse directamente con el cantante a través de sus redes sociales oficiales o sus cuentas bancarias a su nombre.

El comunicado oficial precisó que Christian Arámbulo ya no puede cerrar fechas, recibir adelantos ni negociar en nombre de Bryan Arámbulo.

El documento señaló que la decisión responde a “recientes inconvenientes y compromisos pactados de manera externa de los cuales la dirección de la orquesta no tuvo conocimiento ni participación”, según se lee. Con esa frase, el entorno de Arámbulo intentó deslindar al cantante de las negociaciones que habrían derivado en las denuncias de Martínez y León.

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El comunicado también advirtió que el equipo legal de la orquesta “ya se encuentra evaluando la situación y tomará las acciones legales correspondientes contra aquellas personas, medios o plataformas que intenten manchar, difamar o dañar el honor y el nombre de Bryan Arámbulo”.

Las dos denuncias que precipitaron la decisión

La primera denuncia fue la del cantante venezolano Marcos Martínez, quien trabajó más de ocho años con Arámbulo y regresó al Perú específicamente para la última gira del artista. Según su relato ante ‘América Hoy’, el acuerdo verbal con el equipo incluía un sueldo fijo de 2.500 soles y el reembolso de los pasajes —aproximadamente 1.000 dólares— que gastó para trasladarse desde Venezuela con su familia.

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Al llegar a Cusco, la cifra que le ofrecieron fue de 400 soles. Pasó más de un mes sin cobrar y, al reclamar, dejaron de convocarlo. Arámbulo lo tildó de “malagradecido” y dijo no deber “nada a nadie”, mientras Christian Arámbulo atribuyó la falta de pago a una situación de extorsión que obligó a pausar la agenda de la orquesta.

Christian Arámbulo, hermano y mánager del cantante Bryan Arámbulo, responde a la denuncia pública de Marcos Martínez por una supuesta deuda. En el programa 'América Hoy', se presentan las dos versiones del conflicto laboral, que se habría originado por la falta de un contrato formal. Video: América TV / América Hoy

La segunda denuncia llegó de parte de Susan León, actriz y empresaria que contrató al cantante para una presentación el 8 de mayo en el centro comercial Parque Huaral. León relató a ‘América Hoy’ que la negociación se realizó con Christian Arámbulo, que se firmó un contrato y que entregó un adelanto de 4.250 soles —el 50% del monto total pactado—. El día del evento, Arámbulo no se presentó.

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Según la empresaria, los mensajes al cantante y a su hermano quedaron sin respuesta. “No es una persona responsable que dice ‘no voy a llegar y perfecto, te devuelvo el dinero’, pero aquí nunca más me contestó el teléfono”, declaró León en la misma entrevista.

Ante la falta de respuesta, León formalizó su reclamo ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), adjuntando capturas de los chats, el contrato y los comprobantes de pago. En su denuncia, la artista exigió la devolución del dinero y cuestionó el impacto de estas situaciones en la reputación de ambas partes.

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“Las marcas como Bryan Arámbulo y Susan León se hacen con el prestigio, con el respeto y la responsabilidad. El mundo artístico es muy chiquito y todos nos conocemos”, advirtió, mientras la queja ante Indecopi sigue su curso.