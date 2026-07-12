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Estrellas de la Cumbia se pronuncia tras atentado contra su bus: “Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia”

La agrupación musical usó sus redes sociales para dirigirse a su público que se quedó preocupado tras conocerse el ataque

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Afiche de la banda Las Estrellas de la Cumbia con diez integrantes; y bus blanco con logo "Estrellas Cumbia" en una calle con personas y policías
La agrupación Estrellas de la Cumbia aparece en su poster oficial, y su bus se encuentra en la vía pública tras un atentado.
El grupo musical Las Estrellas de la Cumbia emitió un extenso comunicado luego del ataque armado que sufrió su bus en la Panamericana Norte, en el distrito limeño de Los Olivos. El hecho ocurrió la mañana del domingo, cuando la agrupación se detuvo a desayunar tras una presentación y antes de continuar viaje hacia Trujillo.

Según relataron integrantes del grupo, una motocicleta se acercó al vehículo estacionado y los ocupantes abrieron fuego, efectuando al menos doce disparos contra la unidad. Los impactos se concentraron en la parte frontal y en las ventanas del lado del conductor. Agentes de la policía contabilizaron ocho orificios en la parte delantera y dos perforaciones adicionales en el costado del conductor.

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El atentado dejó tres personas heridas, entre ellas el conductor y un auxiliar, quienes recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos, identificado por el apodo de “Cucho”, fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos. El resto del equipo fue asistido en el lugar por personal de emergencia, mientras la policía y peritos de criminalística realizaban las primeras diligencias en la zona.

Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García

El comunicado oficial y el contexto de amenazas previas

Pocas horas después del ataque, Las Estrellas de la Cumbia publicaron un comunicado dirigido a su familia, seguidores y público en general, en el que lamentaron profundamente lo sucedido y condenaron sin matices la violencia.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, expresaron.

El texto señala que el equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. La agrupación agradeció “las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas”. Además, pidieron a sus seguidores mantener la calma y evitar difundir información no confirmada, mientras avanzan las investigaciones oficiales.

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Un documento de texto blanco con el logo dorado de "Las Estrellas de la Cumbia" y el título "El Orgullo Lambayecano". Contiene un comunicado oficial
El grupo musical Estrellas de la Cumbia emite un comunicado oficial condenando el atentado contra su bus y solicitando una investigación a las autoridades.

La agrupación manifestó su confianza en que las autoridades esclarecerán lo ocurrido. “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”, añadieron.

En el comunicado, el grupo reafirmó su compromiso de mantener sus actividades, más allá de la adversidad. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando música y alegría a nuestro público. Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación”.

El ataque se suma a un historial de amenazas y extorsión. En noviembre de 2025, el director de la orquesta, Juan Pablo Acosta, denunció ante las autoridades actos intimidatorios luego de rechazar el pago de 20.000 soles exigidos por delincuentes. Las intimidaciones incluyeron videos y notas con municiones y cartuchos de dinamita. Dos presuntos miembros de la organización criminal La Nueva Generación fueron detenidos en relación con estas amenazas.

Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.
Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

Mientras las investigaciones avanzan, la policía permanece en la zona y mantiene contacto con el grupo, que ha recibido el respaldo de familiares, colegas y seguidores. “Gracias por acompañarnos siempre. Su respaldo nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, unidos y con esperanza”, concluyó el comunicado.

Las Estrellas de la Cumbia aseguraron que seguirán colaborando con las autoridades y mantendrán su actividad artística, reafirmando su rechazo a la violencia y su compromiso con el público.

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