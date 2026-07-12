El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes

El club informó que el atacante presentó dolores en el abdomen, fue evaluado por el área de salud y, tras los exámenes, recibirá una intervención durante el día con control permanente (Universitario de Deportes)

Por medio de sus redes sociales, Universitario de Deportes comunicó una baja clave para el inicio del Torneo Clausura. Bryan Reyna presentó molestias abdominales, fue revisado de inmediato por el área médica del club y, tras los exámenes realizados, recibió el diagnóstico de apendicitis.

La institución informó que el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica para evitar mayores complicaciones . En el mismo parte, precisó que el Departamento Médico realizará el control permanente de su evolución y que se brindarán nuevas actualizaciones sobre su recuperación cuando corresponda.

La ausencia de Reyna obligará al comando técnico a replantear alternativas para el comienzo del campeonato. En el calendario inmediato, Universitario afrontará dos compromisos en los que el atacante no podrá ser considerado: el debut frente a ADT, en Tarma, y el siguiente duelo ante Cusco FC, en Lima.

PUBLICIDAD

Parte médico y seguimiento de la recuperación

Universitario confirmó que Bryan Reyna será operado tras ser diagnosticado con apendicitis. El club mantendrá un seguimiento médico permanente antes de definir su fecha de regreso. (Universitario de Deportes)

En su comunicación oficial, Universitario detalló: “El Club Universitario de Deportes informa que el futbolista Bryan Reyna presentó molestias abdominales, por lo que fue evaluado de manera inmediata por el Departamento Médico de la institución.

Tras los exámenes correspondientes, se le diagnosticó un cuadro de apendicitis. El jugador será sometido a una intervención quirúrgica durante el día de hoy.

El Departamento Médico realizará el seguimiento permanente de su evolución e informará oportunamente sobre su proceso de recuperación".

El club no informó un plazo para su reincorporación a los entrenamientos ni una fecha estimada para su regreso a la competencia. En ese escenario, su disponibilidad quedará sujeta a la evolución posterior a la operación y a los reportes que emita el área médica en los próximos días.

PUBLICIDAD

La noticia se conoció en la antesala del amistoso internacional ante Millonarios de Colombia, contexto en el que la institución decidió publicar el estado del jugador y dejar constancia del procedimiento que seguirá el cuerpo médico.

Los partidos que se perderá en el arranque del Clausura

Universitario comenzará el Torneo Clausura sin Bryan Reyna. El delantero quedó descartado para los encuentros contra ADT y Cusco FC mientras completa su recuperación tras la cirugía. (Universitario de Deportes)

Universitario precisó que Bryan Reyna no estará disponible para los primeros encuentros del equipo en el Torneo Clausura. El atacante quedó descartado, en primer término, para el debut ante ADT en el Estadio Unión Tarma, programado para el sábado 18 de julio desde las 13:15 horas.

Tampoco podrá participar del siguiente compromiso ante Cusco FC, señalado para el viernes 24 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental U Marathon.

PUBLICIDAD

Con ese panorama, el plantel afrontará el inicio del certamen sin una de sus piezas ofensivas, mientras se espera la evolución del futbolista tras la intervención. La planificación inmediata, por lo tanto, quedará condicionada a la reorganización de variantes en ataque para esos dos partidos ya establecidos en el calendario.

En paralelo, el club explicó que el seguimiento será continuo y que la información sobre su proceso de recuperación se comunicará en el momento oportuno, sin adelantar tiempos ni etapas del retorno a la actividad.

Otro caso en evaluación: el parte sobre Aldo Corzo

Además del caso de Bryan Reyna, Universitario informó que Aldo Corzo sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. El capitán ya inició su tratamiento y permanece en evaluación. (Universitario de Deportes)

La institución también difundió información médica sobre Aldo Corzo. En su caso, Universitario indicó que el capitán presenta una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo y que ya empezó el tratamiento correspondiente.

PUBLICIDAD

El comunicado no precisó cuántos días permanecerá alejado de las canchas. Según lo señalado por el club, el equipo médico continuará monitoreando su evolución en los próximos días y su disponibilidad dependerá de la respuesta al tratamiento y del avance de la recuperación.

La coincidencia de ambos reportes dejó en evidencia un inicio de Clausura con atención puesta en el área médica, a la espera de definir con mayor claridad qué jugadores podrán ser considerados conforme se acerquen los compromisos oficiales.

En lo estrictamente referido a Reyna, Universitario se limitó a confirmar el diagnóstico de apendicitis, la realización de la operación durante el día y el seguimiento permanente posterior, sin establecer fechas de retorno ni hablar de reintegro progresivo a la competencia.

PUBLICIDAD