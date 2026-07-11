Universitario sufrió dura baja de último momento: no jugará frente Millonarios en duelo amistoso

Universitario sufrió dura baja previo al duelo con Millonarios. (Universitario)

Hoy, sábado 11 de julio, Universitario de Deportes se medirá con Millonarios a las 15:30 horas en el estadio Monumental. El duelo amistoso servirá como último ensayo de la ‘U’ previo al inicio del Torneo Clausura 2026 y tendrá su tono emotivo debido al reencuentro de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos con la hinchada.

Cuando todo estaba listo para el cotejo, los ‘cremas’ recibieron una mala noticia: no podrá contar con una de sus figuras. Héctor Cúper tendrá una importante baja por lesión: Aldo Corzo presenta una dolencia y no será tomado en cuenta.

Una ausencia que obliga a cambiar los planes del DT debido a que el defensa estaba siendo considerado como titular en los últimos entrenamientos.

“Aldo Corzo no juega ante Millonarios por un hematoma. No es nada grave pero se busca cuidarlo para el estreno en el Clausura”, informó Gustavo Peralta en sus redes sociales.

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Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper. - créditos: Universitario

Canal TV exclusivo que transmitirá Universitario vs Millonarios

La transmisión del amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia ha sido confirmada por el club. El partido podrá seguirse en exclusiva a través de Universitario TV en YouTube, el canal oficial de la institución. Para acceder a la cobertura, los aficionados deberán suscribirse por una cuota mensual de 15 soles.

También podrás conocer todos los detalles del emocionante cotejo por Infobae Perú, con el minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

La 'U' se enfrentará al cuadro colombiano en el receso del Mundial 2026. Créditos: Universitario / X.

Así llega Universitario al amistoso

Universitario de Deportes encara el amistoso frente a Millonarios de Colombia tras haber completado una fase de descanso estratégico. El técnico Héctor Cúper optó por conceder vacaciones al grupo, permitiendo que los futbolistas recargaran energías antes de regresar a los entrenamientos en Lurín, donde iniciaron una mini pretemporada con antelación respecto a otros equipos.

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Durante este periodo, la plantilla experimentó cambios significativos. Entre las altas, destacan las incorporaciones de Adrián Quiroz, Jordan Guivin y el arribo de Gianluca Lapadula, quien aparece como la figura principal de los refuerzos para el semestre. Paralelamente, varios jugadores dejaron el equipo, entre ellos Hugo Ancajima, Paolo Reyna, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Sekou Gassama y Miguel Silveira.

El mediocentro anotó el tanto que le dio el triunfo a la 'U' en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

El reinicio de actividades físicas estuvo marcado por el desarrollo de sesiones intensas, seguidas del primer amistoso de pretemporada ante Atlético Grau. En ese encuentro disputado a puertas cerradas, Universitario consiguió una victoria ajustada gracias a un gol de Guivin. El siguiente compromiso, que debía ser frente a Sport Boys, fue suspendido, alterando el plan original de preparación.

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La proximidad del duelo ante Millonarios convierte el partido en una instancia clave para evaluar el estado del equipo y ajustar los últimos detalles antes del inicio del campeonato. Para los cremas, el choque internacional representa una oportunidad de medir el rendimiento colectivo y la adaptación de los nuevos fichajes en un contexto competitivo real.

Precios de entradas

Todavía quedan entradas para el partido entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia.Para quienes desean asistir, los boletos presentan un rango de precios que facilita el acceso de todos los sectores de la hinchada. Los valores parten desde S/. 20 soles para las tribunas populares y llegan hasta S/. 60 soles en la zona de occidente, lo que permite a cada seguidor elegir la ubicación que más se ajuste a su presupuesto y preferencias.

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El proceso de compra se realiza en línea a través del portal Ticketmaster, donde los hinchas pueden seleccionar sus asientos de manera anticipada y garantizar su presencia en el estadio. Esta modalidad busca agilizar la adquisición de entradas y evitar largas colas en los puntos de venta físicos.

- Norte: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 60.00 soles

- Butacas: S/. 350 soles

Precios de entradas para Universitario vs Millonarios