Gianluca Lapadula debutó con la camiseta de Universitario en duelo amistoso ante Millonarios en el Estadio Monumental

Gianluca Lapadula ha sumado sus primeros minutos con la camiseta de Universitario. El ‘Bambino’, fichaje estelar del conjunto ‘crema’ para el Torneo Clausura 2026, tomó el lugar de Álex Valera y se erigió como la principal carta en ataque del conjunto de Héctor Cúper, junto a José Rivera, autor del tanto de la victoria parcial ante Millonarios de Colombia.
Después de varias semanas de negociaciones y de una presentación por todo lo alto, el exdelantero de la selección peruana finalmente pudo pisar el césped del Monumental con la camiseta del club estudiantil. Aunque el encuentro tenía carácter amistoso, la expectativa en torno a sus primeros minutos era enorme por todo lo que representa su llegada para el fútbol peruano.
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Lapadula se mostró participativo desde su ingreso. Buscó asociarse con Rivera, retrocedió algunos metros para entrar en contacto con el balón y presionó constantemente la salida de los defensores de Millonarios, dejando las primeras muestras del despliegue y la intensidad que lo caracterizaron durante su paso por la selección peruana y el fútbol italiano.
La llegada del ‘Bambino’ responde a una necesidad clara de Universitario de cara al Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Héctor Cúper afrontará la segunda parte de la temporada con muy poco margen de error si pretende conquistar el ansiado tricampeonato nacional, objetivo que se convirtió en la prioridad absoluta de la institución tras el desenlace del Apertura.
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En ese contexto, Lapadula aparece como la principal incorporación del mercado de fichajes y el hombre llamado a darle un salto de calidad al ataque ‘crema’. La dirigencia apostó por un futbolista de experiencia internacional luego de varias temporadas en las que las contrataciones ofensivas no lograron satisfacer las expectativas ni marcar diferencias en los momentos decisivos del campeonato.
Victoria convincente de Universitario
Luego de varias semanas de intensa pretemporada bajo las órdenes de Héctor Cúper, Universitario volvió a presentarse en el Estadio Monumental y lo hizo con una sólida victoria por 2-0 sobre Millonarios, en un amistoso internacional que dejó buenas sensaciones de cara al inicio del Torneo Clausura 2026. El compromiso también estuvo cargado de emotividad por el regreso de dos viejos conocidos: el técnico Fabián Bustos y el volante Rodrigo Ureña, hoy integrantes del conjunto colombiano.
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Más allá del resultado, el cuadro ‘crema’ mostró una versión ordenada e intensa, con pasajes de buen fútbol y una propuesta que empieza a reflejar la idea del entrenador argentino. El gran protagonista de la noche fue José Rivera, autor de los dos tantos que sellaron el triunfo y confirmaron su gran momento futbolístico.
El doblete del ‘Tunche’ también significó una reivindicación personal. Semanas atrás, el delantero atravesó un momento de tensión luego de protagonizar una airada reacción de frustración, en la que arrojó su camiseta al ser sustituido, acción que le costó una suspensión y alimentó los rumores sobre una posible salida del club. Sin embargo, ambas partes lograron limar asperezas y el atacante decidió continuar en Universitario.
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La respuesta de Rivera llegó donde más importa para un delantero: dentro del campo. Con dos goles y una destacada actuación, el atacante dejó en claro que sigue siendo una pieza importante en el esquema de Cúper y que está dispuesto a pelear por un lugar en el equipo, incluso con la reciente llegada de Gianluca Lapadula, quien hizo su esperado debut en la segunda mitad.
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