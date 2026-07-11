Niño genio que llevó al Perú al oro en Matemáticas en Singapur también brilla en natación y suma más de 80 medallas

Fabio Isaac Bravo, un niño de 9 años, representó al Perú en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas Copernicus 2026 en Singapur, donde consiguió la medalla de oro. Además de su talento con los números, también destaca en la natación competitiva. Fuente: Latina Noticias

Su logro ha llamado la atención no solo por su corta edad, sino también por su capacidad para destacar en más de una disciplina. Con un coeficiente intelectual de 146 y una pasión por los números que descubrió cuando estaba en educación inicial, el niño ya suma reconocimientos nacionales e internacionales.

Sin embargo, los éxitos de Fabio no se limitan al ámbito académico. El pequeño prodigio también es un destacado deportista: practica natación de manera competitiva desde 2023 y ha conseguido más de 80 medallas, consolidándose como uno de los niños más prometedores en el deporte y la ciencia.

Fabio Bravo, el niño venezolano que reside en Perú, celebra su medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas y muestra sus múltiples logros en natación. (Composición: Infobae Perú)

La historia del niño que representó al Perú y conquistó el oro en matemáticas

La historia de Fabio Isaac Bravo comenzó a llamar la atención cuando obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas Mundiales Copernicus 2026 en Singapur. El estudiante peruano-venezolano consiguió el máximo reconocimiento tras una exigente competencia internacional.

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El propio Fabio explicó que su interés por las matemáticas surgió cuando tenía apenas cuatro años. “Yo quería sumar y multiplicar porque pensaba que era divertido”, contó a Latina Noticias al recordar sus primeros acercamientos a los números durante la etapa inicial de su educación.

Su talento empezó a hacerse evidente en el colegio. En 2024 destacó en una evaluación matemática entre los estudiantes de segundo grado de su institución educativa. Ese resultado fue uno de los primeros indicios de una capacidad que posteriormente lo llevaría a competir en torneos nacionales e internacionales.

En 2025 obtuvo la medalla de plata en las Olimpiadas Copernicus realizadas en Nueva York. Ese resultado lo motivó a prepararse para una nueva participación, con el objetivo de alcanzar el primer lugar.

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Desde Perú hasta Singapur, este joven campeón demuestra que el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa. Acompaña su emotiva celebración al recibir la medalla de oro en matemáticas. TikTok: @Soyfabioisaac

El sacrificio detrás de su triunfo y el apoyo de su familia

La medalla de oro conseguida en Singapur fue el resultado de meses de preparación. Fabio explicó que logró mejorar en 30 puntos su puntuación respecto al año anterior, un avance que le permitió compartir el primer puesto con representantes de Rusia y Japón.

Durante ese proceso, la familia enfrentó distintos desafíos económicos para cubrir los gastos de viaje y participación. Según el reportaje periodístico, sus padres realizaron diversas actividades y recibieron apoyo de amigos para reunir los recursos necesarios.

La emoción del triunfo todavía permanece en casa. Su madre, Marilyn Acosta, recordó el momento en que conoció el resultado. “No sabía si llorar, levantarme, sentarme o gritar. Me quedé sin voz”, relató al medio.

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Fabio Bravo, de apenas nueve años, logró consagrarse campeón mundial en las Olimpiadas de Matemáticas Copérnicus

Por su parte, José Bravo expresó el orgullo que siente por el logro de su hijo y el cariño que la familia ha desarrollado por el Perú. “Nos llena de satisfacción y orgullo. Somos venezolanos, pero las oportunidades que hemos encontrado aquí nos han hecho querer cada día más al Perú”, señaló.

Además de las matemáticas, Fabio también destaca en la natación

El talento de Fabio no se limita a los números. Desde 2023 practica natación de manera competitiva y se ha convertido en uno de los deportistas más destacados de su categoría.

De acuerdo con el reportaje televisivo, es campeón de natación y acumula más de 80 medallas obtenidas en diferentes competencias. Su rutina exige largas jornadas de entrenamiento que combina con sus estudios y preparación académica.

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“El entrenamiento es mucho más difícil que una competencia. Te exige bastante y eso te ayuda a mejorar”, comentó el menor sobre la disciplina que requiere este deporte.

Un pequeño gigante sube al escenario para demostrar sus increíbles talentos. No solo es un campeón de natación, sino que también se preparó para el mundial de matemáticas| Video: Hablando Huevadas

Recientemente participó en el Festival de Menores en Piscina Corta 2026, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos en el Campo de Marte. En esa competencia obtuvo un diploma por el tercer lugar en los 50 metros mariposa, además de otros destacados resultados en pruebas de estilo libre y combinado individual.

El sueño de convertirse en científico y representar al Perú

A pesar de su corta edad, Fabio tiene objetivos claros. El menor sueña con convertirse en científico y continuar representando al Perú en competencias internacionales.

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Fabio Isaac Bravo Acosta, de 9 años, ganó la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur. Composición: Infobae / Instagram: @Soyfabioisaac

Tras ganar el oro mundial, aseguró sentirse feliz por poder dar lo mejor de sí y hacer sentir orgullosa a su familia. Esa motivación es la que impulsa cada una de sus actividades, tanto en el ámbito académico como en el deportivo.

“Me siento muy feliz de poder hacer lo mejor de mí y hacer feliz a mi familia. Hago todo lo que puedo por eso”, comentó.