Gonzalo Bueno inicia la búsqueda del cuadro principal del ATP 250 de Gstaad desde la fase clasificatoria

Gonzalo Bueno busca acceder al cuadro principal del ATP 250 de Bastad 2026. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno afrontará este fin de semana un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano buscará instalarse en el cuadro principal del ATP 250 de Bastad, en Suecia, cuando dispute la fase clasificatoria del tradicional Nordea Open, certamen que reúne a varios especialistas sobre polvo de ladrillo y que sirve como preparación para la segunda parte de la gira europea.

La segunda raqueta nacional, ubicada en el puesto 182 del ranking ATP, partirá como el tercer mejor preclasificado de la clasificación, condición que refleja el crecimiento que ha mostrado durante la temporada. Sin embargo, el camino hacia el cuadro principal no será sencillo, ya que en su debut deberá medirse con el brasileño Igor Marcondes (328°), un rival con experiencia en el circuito y que llega motivado tras regresar recientemente a la competencia.

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Marcondes permaneció alejado de las canchas durante más de tres meses. Su último partido antes de la pausa había sido el 27 de marzo y recién volvió a competir el pasado 29 de junio. Lejos de acusar la inactividad, el brasileño firmó un regreso prometedor al imponerse sobre el francés Thomas Faurel, jugador que semanas atrás había conseguido superar la exigente fase previa de Roland Garros.

Gonzalo Bueno debuta en la clasificación de Bastad como tercer preclasificado. Crédito: Tenis al Máximo.

No será la primera vez que un peruano se cruce en el camino del brasileño esta temporada. En febrero, Marcondes enfrentó a Ignacio Buse en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro. En aquella ocasión, el actual número 34 del mundo necesitó tres sets para quedarse con la victoria, en un encuentro que dejó en evidencia la capacidad competitiva del tenista brasileño frente a rivales de mayor ranking.

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El peruano llega a Bastad con el objetivo de recuperar sensaciones luego de una presentación complicada en el Challenger de Braunschweig. Allí quedó eliminado en la primera ronda tras caer frente al serbio Laslo Djere, un jugador con amplia trayectoria en el circuito ATP y especialista sobre polvo de ladrillo.

Pese a ese tropiezo, la temporada de Bueno continúa siendo positiva. El tenista de 22 años ha logrado consolidarse entre los 200 mejores del mundo y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones para acercarse al Top 150, una meta que le permitiría acceder con mayor frecuencia a torneos de mayor categoría.

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Gonzalo Bueno se quedó a un set de acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026.

Además, ingresar al cuadro principal de Bastad representaría una importante oportunidad para sumar puntos ATP y enfrentarse nuevamente a rivales de jerarquía en un torneo que suele reunir a destacados especialistas en arcilla.

Gonzalo Bueno vs. Igor Marcondes: día, hora y dónde ver

El encuentro entre Gonzalo Bueno e Igor Marcondes, correspondiente a la primera ronda de la fase clasificatoria del ATP 250 de Bastad, se disputará este sábado 12 de julio desde las 3:30 a.m. (hora peruana).

Los aficionados podrán seguir el compromiso de manera gratuita a través de la plataforma Challenger TV. Asimismo, el partido también será transmitido por el canal de YouTube Tenis al Máximo, que habitualmente ofrece cobertura de los principales encuentros con participación de los tenistas peruanos.

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Gonzalo Bueno jugará la Copa Davis

Más allá de la gira europea, uno de los grandes objetivos de Gonzalo Bueno en la segunda parte de la temporada será la Copa Davis. El peruano integra la convocatoria para la serie que enfrentará a Perú y Paraguay, un duelo clave en la lucha por regresar a los Qualifiers del torneo por equipos más importante del tenis mundial.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Bueno volverá a formar dupla con Ignacio Buse como las dos principales cartas del equipo dirigido por Luis Horna. Ambos liderarán al conjunto nacional en una serie que se disputará en el Jockey Club del Perú y que representa una gran oportunidad para que el tenis peruano vuelva a posicionarse entre las selecciones más competitivas de la región.

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