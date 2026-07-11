Perú Deportes

Gonzalo Bueno inicia la búsqueda del cuadro principal del ATP 250 de Gstaad desde la fase clasificatoria

La segunda raqueta peruana intentará ingresar al ‘main draw’ del torneo sobre polvo de ladrillo en Suecia. Del otro lado de la red estará el brasileño Igor Marcondes

Guardar
Google icon
Gonzalo Bueno busca acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026.
Gonzalo Bueno busca acceder al cuadro principal del ATP 250 de Bastad 2026. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno afrontará este fin de semana un nuevo desafío en el circuito profesional. El tenista peruano buscará instalarse en el cuadro principal del ATP 250 de Bastad, en Suecia, cuando dispute la fase clasificatoria del tradicional Nordea Open, certamen que reúne a varios especialistas sobre polvo de ladrillo y que sirve como preparación para la segunda parte de la gira europea.

La segunda raqueta nacional, ubicada en el puesto 182 del ranking ATP, partirá como el tercer mejor preclasificado de la clasificación, condición que refleja el crecimiento que ha mostrado durante la temporada. Sin embargo, el camino hacia el cuadro principal no será sencillo, ya que en su debut deberá medirse con el brasileño Igor Marcondes (328°), un rival con experiencia en el circuito y que llega motivado tras regresar recientemente a la competencia.

PUBLICIDAD

Marcondes permaneció alejado de las canchas durante más de tres meses. Su último partido antes de la pausa había sido el 27 de marzo y recién volvió a competir el pasado 29 de junio. Lejos de acusar la inactividad, el brasileño firmó un regreso prometedor al imponerse sobre el francés Thomas Faurel, jugador que semanas atrás había conseguido superar la exigente fase previa de Roland Garros.

Gonzalo Bueno debuta en la clasificación de Bastad como tercer preclasificado. Crédito: Tenis al Máximo.
Gonzalo Bueno debuta en la clasificación de Bastad como tercer preclasificado. Crédito: Tenis al Máximo.

No será la primera vez que un peruano se cruce en el camino del brasileño esta temporada. En febrero, Marcondes enfrentó a Ignacio Buse en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro. En aquella ocasión, el actual número 34 del mundo necesitó tres sets para quedarse con la victoria, en un encuentro que dejó en evidencia la capacidad competitiva del tenista brasileño frente a rivales de mayor ranking.

PUBLICIDAD

El peruano llega a Bastad con el objetivo de recuperar sensaciones luego de una presentación complicada en el Challenger de Braunschweig. Allí quedó eliminado en la primera ronda tras caer frente al serbio Laslo Djere, un jugador con amplia trayectoria en el circuito ATP y especialista sobre polvo de ladrillo.

Pese a ese tropiezo, la temporada de Bueno continúa siendo positiva. El tenista de 22 años ha logrado consolidarse entre los 200 mejores del mundo y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones para acercarse al Top 150, una meta que le permitiría acceder con mayor frecuencia a torneos de mayor categoría.

Gonzalo Bueno va en búsqueda de su sueño: clasificar al main card de Roland Garros por primera vez.
Gonzalo Bueno se quedó a un set de acceder al cuadro principal de Roland Garros 2026.

Además, ingresar al cuadro principal de Bastad representaría una importante oportunidad para sumar puntos ATP y enfrentarse nuevamente a rivales de jerarquía en un torneo que suele reunir a destacados especialistas en arcilla.

Gonzalo Bueno vs. Igor Marcondes: día, hora y dónde ver

El encuentro entre Gonzalo Bueno e Igor Marcondes, correspondiente a la primera ronda de la fase clasificatoria del ATP 250 de Bastad, se disputará este sábado 12 de julio desde las 3:30 a.m. (hora peruana).

Los aficionados podrán seguir el compromiso de manera gratuita a través de la plataforma Challenger TV. Asimismo, el partido también será transmitido por el canal de YouTube Tenis al Máximo, que habitualmente ofrece cobertura de los principales encuentros con participación de los tenistas peruanos.

Gonzalo Bueno jugará la Copa Davis

Más allá de la gira europea, uno de los grandes objetivos de Gonzalo Bueno en la segunda parte de la temporada será la Copa Davis. El peruano integra la convocatoria para la serie que enfrentará a Perú y Paraguay, un duelo clave en la lucha por regresar a los Qualifiers del torneo por equipos más importante del tenis mundial.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.
Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Bueno volverá a formar dupla con Ignacio Buse como las dos principales cartas del equipo dirigido por Luis Horna. Ambos liderarán al conjunto nacional en una serie que se disputará en el Jockey Club del Perú y que representa una gran oportunidad para que el tenis peruano vuelva a posicionarse entre las selecciones más competitivas de la región.

Temas Relacionados

Gonzalo BuenoATP 250 de GstaadTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026

El ‘Tunche’ aprovechó la asistencia de Héctor Fértoli e incrementó su registro en el estadio Monumental

Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO: Penales en el partido por octavos de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’, dirigido por Roberto Mosquera, buscará conseguir la clasificación a la siguiente etapa ante su hinchada contra el elenco tacneño. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO: Penales en el partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Universitario vs Millonarios 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Con doblete de José Rivera, el cuadro ‘crema’ se quedó con la victoria frente al conjunto colombiano dirigido por Fabián Bustos. Por otro lado, Gianluca Lapadula pudo tener sus primeros minutos con camiseta ‘merengue’

Universitario vs Millonarios 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Gianluca Lapadula debutó con la camiseta de Universitario en duelo amistoso ante Millonarios en el Estadio Monumental

El delantero-ítalo peruano ingresó al gramado de juego para suplir a Álex Valera a los 67 minutos durante la victoria parcial gracias al tanto de José Rivera

Gianluca Lapadula debutó con la camiseta de Universitario en duelo amistoso ante Millonarios en el Estadio Monumental

Debut goleador de Hernán Barcos con Sporting Cristal: anotó para el empate parcial contra Bentín Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026

La Copa Caliente 2026 ha sido el escenario en el que el ‘Pirata’ ha dado inicio a su aventura goleadora con los ‘rimenses’. Definición de cazador que ratifica su vigencia en el área

Debut goleador de Hernán Barcos con Sporting Cristal: anotó para el empate parcial contra Bentín Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

Roberto Sánchez pidió la liberación de Pedro Castillo tras informe de expertos de la ONU: “Nos preparamos para movilizarnos”

ENTRETENIMIENTO

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

Mario León, actor de ‘Mil oficios’, denuncia intento de desalojo, agresión y presunta homofobia en Lince

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Marina Gold deja el cine para adultos tras presentar a su pareja y mostrarse muy enamorada: “Queremos estar juntos”

Matt Damon y John Leguizamo, actores de ‘La Odisea’, se emocionan al recibir caballitos de totora

DEPORTES

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO: Penales en el partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO: Penales en el partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Universitario vs Millonarios 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Gianluca Lapadula debutó con la camiseta de Universitario en duelo amistoso ante Millonarios en el Estadio Monumental

Gol y doblete de José Rivera para el triunfo de Universitario vs Millonarios en amistoso 2026

Debut goleador de Hernán Barcos con Sporting Cristal: anotó para el empate parcial contra Bentín Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026