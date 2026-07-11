El delantero la controló de pecho y definió con mucha calidad ante la salida del portero rival - crédito: Universitario TV.

El sábado 11 de julio, Universitario de Deportes y Millonarios se enfrentaron en un amistoso durante el receso por el Mundial 2026. En el segundo tiempo, los ‘cremas’ abrieron el marcador con un gol de José Rivera, quien tras anotar pidió disculpas a la hinchada durante la celebración.

La acción se produjo a los 52 minutos, tras varios cambios realizados por el técnico Héctor Cúper para el segundo tiempo, entre ellos el ingreso de Rivera, quien atravesaba rumores sobre su continuidad en el club de cara al Torneo Clausura.

La ‘U’ adelantó sus líneas en busca del triunfo en el estadio Monumental. En ese contexto, Jesús Castillo detectó el movimiento de José Rivera a espaldas de una defensa colombiana adelantada y le envió un pase largo preciso.

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El ‘Tunche’ controló el balón con el pecho y orientó la jugada hacia adelante, quedando mano a mano con el arquero de Millonarios, que dudó en la salida y permitió al delantero definir con suavidad. El balón ingresó lentamente al arco, cerca de la tribuna sur del Monumental, desatando la celebración de los hinchas.

En la celebración, Rivera corrió hacia el banderín del sector oriente y levantó la mano en señal de disculpas por la situación vivida días atrás. Repitió el gesto tras abrazarse con sus compañeros, reflejando su intención de recuperar el respaldo de la hinchada.

Golazo de José Rivera en Universitario vs Millonarios: el ‘Tunche’ pidió disculpas a la hinchada en plena celebración.

Doblete de José Rivera en Universitario vs Millonarios

A los 79 minutos, José Rivera amplió la ventaja para Universitario y selló su doblete ante Millonarios en el estadio Monumental. El ‘Tunche’ se ubicó como centrodelantero y definió tras recibir un pase rasante de Héctor Fertoli.

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El delantero logró su doblete frente a los colombianos entrando desde el banco - Crédito: Universitario TV.

¿Qué pasó con el ‘Tunche’ Rivera?

José Rivera quedó en el centro de una fuerte polémica tras su reacción en la derrota ante Atlético Grau, cuando ingresó al campo y terminó arrojando la camiseta de Universitario al suelo. Esta actitud le valió una sanción que lo dejó fuera de la convocatoria durante varias fechas.

Aunque el ‘Tunche’ pidió disculpas a través de sus redes sociales, gran parte de la hinchada expresó su rechazo y solicitó su salida del club. Durante varias jornadas, Rivera no apareció en las listas de convocados del conjunto ‘merengue’. La situación se mantuvo hasta que el delantero brindó una entrevista en el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán.

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El 'Tunche' arrojó y pateó la camiseta de la 'U' luego de la caída ante el cuadro 'albo'. (Video: Esto Es la U 1924)

En esa conversación, Rivera reveló que no sintió el respaldo del club en un momento difícil y relató que su esposa atravesó una delicada situación de salud, consecuencia de los ataques verbales de hinchas de la ‘U’. Estas declaraciones reavivaron la controversia en Ate.

Simultáneamente, surgieron versiones sobre supuestas ofertas de Sporting Cristal y Alianza Lima por el delantero, aunque su representante desmintió cualquier negociación y aseguró que la intención de Rivera siempre fue continuar en Universitario.

Finalmente, la incertidumbre llegó a su fin cuando el club de Ate emitió un comunicado oficializando la permanencia del ‘Tunche’ para el Torneo Clausura. Ahora, con su regreso al gol y la celebración junto a la tribuna, Rivera busca recomponer su vínculo con la afición ‘crema’.

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José Rivera se queda en Universitario luego de polémicas.

Debut de Universitario en el Torneo Clausura

Universitario de Deportes debutará en el Torneo Clausura 2026 enfrentando a ADT como visitante. El partido se disputará el sábado 18 de julio a las 13:15 horas de Perú en el estadio Unión de Tarma.