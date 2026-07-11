Debut goleador de Hernán Barcos con Sporting Cristal: anotó para el empate parcial contra Bentín Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026

Revive el emocionante momento en que Hernán Barcos, el 'Pirata', marca su primer gol con la camiseta de Sporting Cristal en su partido debut, aprovechando un rebote en el área para sellar el empate. - Bicolor

Hernán Barcos ha logrado un espléndido debut goleador con Sporting Cristal. Por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, el longevo delantero argentino alineó como titular ante Bentín Tacna Heroica y tuvo que esperar algo más de cuarenta y cinco minutos para hacerse notar en el score.

Después de un primer tiempo más que plomizo, el ‘Pirata’ salió con la sangre en el ojo en el complemento para demostrar una mejor versión individual. Lo que nadie vio venir, eso sí, fue que tendría un impacto inmediato en el trámite del lance con una anotación inmediata, la cual configuró su estreno por todo lo alto en el Rímac.

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A los 46′ minutos, Cristiano da Silva arruinó la construcción de una jugada en ataque de los visitantes para que luego Martín Távara, con una chalaca poco ortodoxa, alejase el balón hacia el centro del campo. Allí surgió la conducción de Yoshimar Yotún, quien sin pensarlo demasiado se asoció con Maxloren Castro con la finalidad de que prolongara la acción.

Suyo fue un servicio corto hacia la izquierda para Juan Cuesta, que tras acomodarse para su pierna hábil, sacó un centro al corazón del área que devino en el golpe de cabeza, a la carrera, de Leandro Sosa. No obstante, el intento fue bloqueado en primera instancia por el portero Michael Sotillo.

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Al momento que la pelota quedó viva en el área, Hernán Barcos fue a atacarla para que cruzase la línea de meta, aunque su tentativa inicial fue ensuciada por la aparición de un zaguero. Aun así, ese cometido no fue del todo pulcro y el argentino gozó de una revancha para embocar el balón hacia las redes.

Barcos de menos a más

A pesar de que Sporting Cristal propuso, hubo muchas dificultades para superar el bloque bajo de Bentín Tacna Heroica. A HB9 también le costó mucho trabajo hacerse notar en los primeros compases, pero logró revitalizarse en el segundo tiempo, demostrando que mantiene firme su etiqueta como goleador.

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A partir de esa reacción, los ‘cerveceros’ se crecieron en el partido, con un Barcos lanzado constantemente en el ataque. De hecho, el ariete argentino se asomó con dos golpeos de cabeza peligrosos que inquietaron al guardameta Michael Sotillo.

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