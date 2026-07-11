¿Nayib Bukele, Javier Milei y José Antonio Kast en Perú? Qué presidentes estarán en la juramentación de Keiko Fujimori

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; y de Panamá, José Raúl Mulino, confirmaron su asistencia a la ceremonia de transferencia de mando de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio en el Congreso de la República, en Lima. Los tres mandatarios forman parte de un bloque de líderes conservadores que han estrechado lazos con la presidenta electa de Perú desde que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamó oficialmente el 10 de julio de 2026.
La lista de asistentes internacionales se construye en medio de una intensa agenda diplomática de transición. Fujimori ya designó sus equipos de transferencia sectorial para facilitar el traspaso de gobierno, con especialistas asignados a cada ministerio, y mantiene reuniones con actores políticos y sociales mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 28 de julio, fecha en que asumirá junto a sus vicepresidentes, los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres.
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Desde su proclamación, la presidenta electa también ha sostenido videollamadas con los presidentes de Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Honduras, así como con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien fue uno de los primeros líderes en felicitarla mediante una carta oficial, aún no ha confirmado si viajará a Lima para la juramentación.
Felipe VI, rey de España
El pasado 8 de mayo, el rey español Felipe VI expresó su interés en asistir a la ceremonia del 28 de julio durante una conversación con el canciller peruano, Carlos Pareja, sostenida en el marco de la transmisión de mando presidencial en Costa Rica. Según informó la Cancillería de Perú a través de sus redes oficiales, el rey manifestó su deseo de participar en la posesión del nuevo gobierno peruano, ante lo cual Pareja le aseguró que será “muy bienvenido en el Perú”.
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La visita de Felipe VI, de confirmarse formalmente, dotaría a la ceremonia de una dimensión protocolar inédita, dado el peso simbólico que tiene la presencia de la Corona española en los actos de investidura presidencial en América Latina. España y Perú mantienen una relación bilateral estrecha, aunque el gobierno de Pedro Sánchez también felicitó a Fujimori tras su proclamación oficial por parte del JNE.
Javier Milei
Milei fue el mandatario más explícito al anunciar su presencia. En una entrevista con la emisora argentina NOW 97.9 FM, el presidente detalló una gira regional que arrancará el 25 de julio en Brasil —donde asistirá al acto en que Flavio Bolsonaro será ungido candidato presidencial— y continuará en Lima tres días después. “El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori”, declaró el mandatario, quien también prevé visitar Colombia el 7 de agosto y a Noboa en Ecuador para la firma de acuerdos bilaterales pendientes.
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Tras conocerse el resultado electoral, Milei llamó por teléfono a Fujimori y expresó su deseo de que el triunfo “abra una nueva etapa entre la Argentina y el Perú”, con coincidencias programáticas en torno a “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, según informó Infobae. El presidente argentino enmarcó la victoria de Fujimori dentro de un proceso regional más amplio: “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose”, sostuvo durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina celebrada el 29 de junio en Buenos Aires.
José Antonio Kast
La confirmación de Kast se produjo durante una videollamada con Fujimori en la que también participó el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna. Según un comunicado de la Presidencia de Chile, el mandatario felicitó a la presidenta electa y acordó con ella impulsar una mayor cooperación bilateral, con foco en el intercambio comercial, las inversiones y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico a través de la Alianza del Pacífico.
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La agenda de esa conversación incluyó también seguridad. Kast y Fujimori coincidieron en reforzar la coordinación frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular, desafíos que ambos gobiernos comparten. El presidente chileno, quien asumió el mando en Santiago en marzo de 2026 con la presencia de Milei en su propia ceremonia, es uno de los referentes del bloque conservador latinoamericano con mayor cercanía al futuro gobierno peruano.
José Raúl Mulino
Mulino confirmó su asistencia también por videollamada. Durante ese contacto, el mandatario panameño y Fujimori coincidieron en que existe un momento oportuno para dar un nuevo impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, vigente desde el 1 de mayo de 2012, con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocio entre los dos mercados, según informó la Presidencia de Panamá.
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A su vez, Mulino extendió una invitación recíproca a la presidenta electa para visitar Ciudad de Panamá en enero de 2027 y participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
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