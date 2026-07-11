El camino de Ignacio Buse en el ATP 250 de Gstaad empieza con un reencuentro de alto calibre ante el ex Top 3 Stéfanos Tsitsipás

Ignacio Buse vuelve a encontrarse con un viejo desafío: Stéfanos Tsitsipás, ex Top 10, en el ATP 250 de Gstaad. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Ignacio Buse volverá a la acción en el circuito ATP con un desafío de máxima exigencia. El peruano, actual número 34 del ranking mundial y quinto cabeza de serie del ATP 250 de Gstaad, debutará este lunes 13 de julio frente al griego Stéfanos Tsitsipás (#87), en un duelo que reeditará uno de los enfrentamientos más llamativos de la gira europea y que abrirá la jornada en la cancha principal de la Roy Emerson Arena.

El sorteo determinó que ambos vuelvan a cruzarse apenas tres semanas después de su único antecedente. En aquella oportunidad, sobre el césped del ATP 250 de Mallorca, Buse sorprendió al imponerse sobre el ex número 3 del mundo, consiguiendo una de las victorias más resonantes de su carrera y confirmando el gran momento que atraviesa en el circuito.

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Sin embargo, el contexto será distinto en Suiza. El encuentro se disputará sobre arcilla, superficie en la que ambos buscarán reencontrarse con las buenas sensaciones tras su participación en Wimbledon.

Cruces en primera ronda del ATP 250 de Gstaad. Crédito: X Tennis Draws.

Aunque el peruano aparece ligeramente favorito por su actualidad y por el antecedente inmediato, el griego conoce bien las condiciones de Gstaad. En su única participación previa, en 2024, alcanzó las semifinales cuando todavía ocupaba el puesto 12 del ranking mundial, demostrando que puede desenvolverse con comodidad en la altura y la arcilla suiza.

El cuadro tampoco ofrece demasiadas concesiones para Buse. En caso de superar a Tsitsipás, podría encontrarse en la segunda ronda con el local Jérôme Kym, quien ya sabe lo que es vencer al peruano. Ambos se enfrentaron en la Copa Davis 2024 sobre cancha dura bajo techo, con triunfo para el suizo.

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Más adelante aparecen nombres de enorme jerarquía. El ATP 250 de Gstaad tendrá como principales favoritos a Alexander Bublik y Casper Ruud, especialista en polvo de ladrillo y uno de los candidatos naturales al título.

El ATP 250 de Gstaad le da la bienvenida a Ignacio Buse. Crédito: Facebook Gstaad.

Además, el torneo contará con la presencia de Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Arthur Rinderknech, Jaume Munar, Miomir Kecmanovic, Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Benjamin Bonzi, Jan-Lennard Struff, Mattia Bellucci, Raphael Collignon, Yannick Hanfmann, Valentin Vacherot y el prometedor austríaco Joel Schwaerzler.

¿Dónde ver el duelo entre Ignacio Buse y Stéfanos Tsitsipás?

El encuentro entre Ignacio Buse y Stéfanos Tsitsipás está programado para este lunes 13 de julio en la cancha central de la Roy Emerson Arena. La organización aún no ha confirmado el horario del partido, aunque sí se conoce que será transmitido para Latinoamérica a través de la plataforma Disney+.

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Gstaad, el primer gran torneo ATP de Buse

El ATP 250 de Gstaad ocupa un lugar especial en la carrera del peruano. Fue precisamente en este torneo donde, un año atrás, dio el primer gran golpe de autoridad en el circuito ATP y comenzó a construir el ascenso que hoy lo tiene instalado entre los 35 mejores del planeta.

Luego de superar la fase previa, Buse debutó con una valiosa victoria sobre el serbio Laslo Djere, entonces quinto cabeza de serie, a quien derrotó por 7-6(6), 1-6 y 6-4 en un partido de alta intensidad.

El tenista peruano derrotó 2-1 a Kamil Majchrzak, top 100 mundial, y se colocó entre los ocho mejores del torneo suizo. (Video: Tennis TV)

En los octavos de final volvió a demostrar su capacidad de reacción. Tras perder el primer set frente al polaco Kamil Majchrzak, remontó con autoridad para imponerse por 1-6, 7-5 y 6-1 y avanzar por primera vez a unos cuartos de final en un torneo ATP.

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Su actuación no quedó ahí. En la siguiente ronda eliminó al argentino Román Andrés Burruchaga por 6-3, 3-6 y 6-1, resultado que le permitió alcanzar las primeras semifinales ATP de su carrera y confirmar que podía competir de igual a igual frente a jugadores consolidados.

El recorrido terminó en semifinales frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien se impuso por un doble 6-3. Pese a la derrota, el balance fue extraordinario: Buse sumó 90 puntos para el ranking, dio un salto decisivo en la clasificación mundial y encontró el impulso que marcaría el mejor año de su carrera.