Alianza Lima cayó goleado por Sport Boys en amistoso previo al duelo con Deportivo Cali

Alianza Lima jugó con Sport Boys amistoso en Lurín. (Alianza Lima)

Alianza Lima disputó su cuarto partido de preparación antes del Torneo Clausura 2026, pero los planes no salieron como se esperaba: cayó goleado con Sport Boys por 4-1 en un encuentro que se jugó en la mañana del sábado. Ese cotejo se dio un día antes del compromiso frente a Deportivo Cali, clave en el cierre de la pretemporada del conjunto blanquiazul.

La ‘Misilera’ se mostró superior desde el inicio, logrando una ventaja amplia gracias a los goles de Jostin Alarcón, Nicolás de Campo, Percy Liza y Rolando Díaz. El único tanto de los ‘intimos’ llegó por medio de Alan Cantero, quien descontó y estableció el marcador definitivo.

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Pablo Guede decidió afrontar este cotejo con jugadores que no serán tomados en cuenta para enfrentar a la escuadra de Pedro Gallese y juveniles de la Liga 3. La idea del DT es seguir probando a todos para obtener el ritmo ideal para arrancar con todo el campeonato con la misión de conquistar el título nacional tras coronarse ganador del Apertura.

Cristian Neira ya tiene número definido para su regreso a Alianza Lima. El volante lucirá la camiseta 22 en el Torneo Clausura 2026, donde buscará ganarse un lugar en el equipo de Pablo Guede. (Alianza Lima)

Alianza Lima vs Deportivo Cali: día y hora del amistoso

El regreso de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, marca el punto de mayor expectativa en la previa del duelo entre Alianza Lima y Deportivo Cali. El partido amistoso, que forma parte de la preparación final antes del inicio del Torneo Clausura, está programado para el domingo 12 de julio a las 15:30 horas de Perú.

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La organización dispuso una cobertura amplia para que los hinchas puedan seguir el encuentro desde cualquier punto del país. La señal de América TV, disponible en los canales 4 y 704 en HD, transmitirá el choque en vivo, mientras que la plataforma digital América tvGO ofrecerá acceso en línea. De esta forma, tanto en Lima como en otras regiones, los aficionados tendrán la posibilidad de ver el partido en televisión abierta o desde dispositivos móviles.

Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

El sorpresivo once de Alianza Lima ante Deportivo Cali

Pablo Guede ha definido el equipo titular de Alianza Lima para el amistoso ante Deportivo Cali, apostando por una formación que introduce variantes respecto a partidos anteriores. El encuentro, que marca el cierre de la pretemporada, servirá como ensayo general antes del inicio del Torneo Clausura 2026.

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Entre las novedades más llamativas figura la inclusión de Federico Girotti como referente ofensivo. El delantero argentino, quien anotó en los amistosos frente a CD Moquegua y Melgar, convenció al cuerpo técnico y desplazó a Paolo Guerrero del once inicial. Su desempeño durante la pretemporada consolidó su posición como el principal “hombre gol” para el debut en el Clausura.

La alineación definida por Guede, según detalló José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’, presenta a Alejandro Duarte bajo los tres palos. La defensa estará conformada por Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni y Marco Huamán. En el mediocampo, la conducción recae en Esteban Pavéz, Fernando Gaibor, Jesús Castillo y Jairo Vélez. El ataque lo completará Eric Castillo, acompañando a Girotti.

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Pablo Guede enfrenta serios cuestionamientos en Alianza Lima. Crédito: GEC.

Debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

El duelo ante Deportivo Cali aparece como el test más exigente de la pretemporada para Alianza Lima, según ha señalado el cuerpo técnico dirigido por Pablo Guede. El partido, programado como último amistoso antes del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será determinante para medir el rendimiento colectivo del plantel en un entorno muy similar al de la competencia oficial.

Pablo Guede definirá tras este ensayo la nómina y el sistema para el debut, programado ante Sport Huancayo el domingo 19 de julio a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva.