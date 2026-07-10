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Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali: la sorpresa en el ataque ante el equipo de Pedro Gallese

Los ‘blanquiazules’ enfrentarán al cuadro colombiano este domingo 12 de julio en Matute, este duelo será el último ensayo del DT para su debut en el Torneo Clausura 2026

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Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali. (Alianza Lima)
Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali. (Alianza Lima)

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali este domingo 12 de julio, a las 15:30, hora de Perú. El enfrentamiento reúne a dos clubes de gran tradición en el fútbol sudamericano y despierta la expectativa de los aficionados.

Uno de los atractivos del partido es el regreso de Pedro Gallese al campo donde jugó en 2019 y que representa al club de sus afectos. Para los seguidores de Alianza, esta cita es una oportunidad única de ver al equipo ‘blanquiazul’ en acción antes del inicio del Torneo Clausura.

¿Cuál será la sorpresiva alineación de Alianza Lima?

Después de una intensa pretemporada, Alianza Lima afrontará su último amistoso de cara al Torneo Clausura 2026. Pablo Guede tuvo dos encuentros de preparación para probar a sus jugadores, y definió la alineación que pondrá frente Deportivo Cali.

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El DT preparó un once lleno de sorpresas, dentro de las cuales destaca el renovado ataque ‘blanquiazul’ con Federico Girotti como el ‘hombre gol’. El argentino se lució en la pretemporada, marcó dos tantos frente CD Moquegua y Melgar. Su nivel futbolístico terminó por convencer al entrenador y se ganó la titularidad tomando el lugar a Paolo Guerrero.

“El equipo que viene preparando Pablo Guede es con Alejandro Duarte en el arco, línea de cuatro con Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán. En la volante están Esteban Pavéz, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez y en el ataque Federico Girotti y Eric Castillo”, informó José Varela en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Cabe destacar que los ‘íntimos’ tendrán dos bajas considerables: Renzo Garcés y Alessandro Burlamaqui no estarán disponibles por lesión. El defensa presenta dolencia en dedo meñique de un pie y el volante tiene un desgarro de primer grado.

Pablo Guede definió el once que buscará cerrar la pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali en amistoso

El esperado amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali estará al alcance de toda la afición peruana, ya que se transmitirá en señal abierta por América Televisión. El canal ofrecerá la cobertura en su señal tradicional, canal 4, y en alta definición a través del 704.

Quienes prefieran seguir el partido en plataformas digitales también podrán hacerlo mediante América TVGO, accediendo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta opción en streaming permite que los hinchas no se pierdan ni un minuto del regreso de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del emotivo choque con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

Precios de entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali

Los hinchas interesados en presenciar el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali todavía pueden asegurar su lugar en el estadio. Las entradas se encuentran disponibles de forma exclusiva a través de la plataforma Joinnus, que ofrece un sistema de compra en línea ágil y sencillo.

El portal permite seleccionar la ubicación deseada dentro del Alejandro Villanueva, facilitando el acceso a uno de los encuentros más destacados del calendario previo al Torneo Clausura. Así, la afición tiene la oportunidad de acompañar al equipo en un duelo internacional y vivir el ambiente de fiesta en Matute.

  • Occidente Lateral: S/ 59.90
  • Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90
  • Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90
  • Palco: S/ 99.90 (AGOTADO)
  • Occidente Central: S/ 79.90
  • Oriente: S/ 39.90
  • Oriente (CONADIS): S/ 19.90
  • Norte: S/ 15.90
  • Sur: S/ 15.90 (AGOTADO)
Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali.
Entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali.

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