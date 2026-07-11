Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026

Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del partido amistoso en el Monumental 2026 - Crédito: X.

Universitario de Deportes disputará su último amistoso antes del inicio del Torneo Clausura 2026 frente a Millonarios de Colombia. El partido está programado para hoy, sábado 11 de julio, a las 15:30 horas de Perú y tendrá lugar en el estadio Monumental de Ate. Aquí te contamos cómo seguir la transmisión del encuentro.

Este encuentro contará con un atractivo adicional: marcará el regreso del técnico Fabián Bustos y del volante Rodrigo Ureña al Perú. Ambos protagonistas en el tricampeonato reciente de los ‘cremas’ en la Liga 1.

Dónde ver Universitario vs Millonarios, amistoso 2026

El encuentro entre los ‘cremas’ y el equipo colombiano ha despertado gran interés entre los hinchas, quienes buscan conocer las opciones de transmisión. Se confirmó que el partido estará disponible en streaming por Universitario TV en YouTube, el canal oficial del club. Para acceder, se requiere una suscripción mensual de 15 soles.

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“Usted lo va a poder vivir en exclusiva a través del canal Universitario TV. Así que para eso tiene que suscribirse pagando apenas quince soles, una suscripción mensual. Va a poder ver todo el contenido exclusivo, la entrevista al profe Cúper. La semana pasada estuvimos con la entrevista de Gianluca Lapadula. El sábado tendremos en exclusiva el partido ante Millonarios de Colombia, y se va a estrenar una nueva camiseta”, se comunicó en el canal de la ‘U’.

También se mencionó la posibilidad de que el partido sea transmitido por L1 Max, aunque no hay confirmación oficial. Además, Infobae Perú brindará la cobertura completa con minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones y todos los detalles del encuentro.

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La 'U' se enfrentará al cuadro colombiano en el receso del Mundial 2026. Créditos: Universitario / X.

Horario de Universitario vs Millonarios, amistoso 2026

El partido sufrió un cambio de horario, pasando de las 20:00 horas a las 15:30 horas de Perú. En otros países, el encuentro comenzará a las 14:30 horas en México; a las 15:30 horas en Ecuador y Colombia; a las 16:30 horas en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:30 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Así llega Universitario

Universitario llega al amistoso frente a Millonarios tras un periodo de descanso otorgado por el técnico Héctor Cúper, quien decidió dar vacaciones al plantel para que el grupo pudiera recargar energías y retomar los entrenamientos con un enfoque renovado. El equipo regresó a los trabajos en Lurín antes que otros clubes, con la intención de realizar una mini pretemporada.

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En este proceso, el plantel sumó a tres incorporaciones: Adrián Quiroz, Jordan Guivin y la llegada de Gianluca Lapadula como principal refuerzo. Al mismo tiempo, se produjo la salida de varios futbolistas como Hugo Ancajima, Paolo Reyna, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Sekou Gassama y Miguel Silveira.

Luego de completar varias sesiones físicas, Universitario disputó su primer amistoso de pretemporada ante Atlético Grau, logrando una victoria por la mínima diferencia con gol de Guivin en un encuentro a puertas cerradas.

El mediocentro anotó el tanto que le dio el triunfo a la 'U' en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

El siguiente compromiso, programado frente a Sport Boys, fue suspendido, por lo que el choque ante Millonarios se presenta como una oportunidad fundamental para medir el nivel del equipo y afinar detalles antes del inicio del Torneo Clausura 2026.

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El debut oficial en el campeonato será el sábado 18 de julio a las 13:15 horas ante ADT en el estadio Unión de Tarma, una salida que representa un desafío para Universitario, que no ha sumado triunfos en la altura durante la temporada.