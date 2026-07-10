A qué hora juega Sporting Cristal vs Tacna Heroica: partido por octavos de final de Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga 2026. (Copa de la Liga)

La Copa de la Liga 2026 avanza a la etapa de octavos de final, con los equipos participantes ya confirmados. El certamen integra a clubes de la Liga 1 y a representantes de la Segunda División, lo que permite una mezcla de estilos y la oportunidad de que aparezcan nuevos talentos en cada cruce.

Entre los conjuntos que lograron avanzar desde la máxima categoría, resaltan Sporting Cristal, Sport Boys y Los Chankas, quienes parten como favoritos por su experiencia en el torneo. En cuanto a la Segunda División, equipos como Comerciantes FC, Bentín Tacna Heroica y ADA Jaén se perfilan como aspirantes a sorprender, desafiando a rivales con mayor recorrido en la competencia.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 se disputará el sábado 11 de julio en el estadio Alberto Gallardo, con inicio programado para las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En los países de Chile, Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 16:30 horas, mientras que para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el horario será a las 17:30 horas.

El conjunto celeste alcanzó esta instancia con un rendimiento impecable, completando la fase previa con puntaje perfecto. La solidez exhibida en cada partido posiciona a los ‘cerveceros’ como uno de los candidatos fuertes al título, gracias a su regularidad y capacidad para imponer condiciones frente a sus rivales.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por la Copa de la Liga 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs Tacna Heroica por octavos de Copa de la Liga 2026

La fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 se presenta como una oportunidad para que los aficionados disfruten del torneo en tiempo real y de manera gratuita. Todos los encuentros se transmiten en vivo a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, una plataforma gestionada por la FPF. Esta opción digital permite a los hinchas acceder a cada partido desde cualquier lugar, siempre que cuenten con conexión a internet.

El servicio habilitado por Bicolor+ asegura que los seguidores del certamen puedan observar cada jugada, gol y resolución, sin importar su ubicación geográfica. Desde los octavos de final, la cobertura alcanza la totalidad de los partidos, lo que facilita seguir el desarrollo del campeonato y no perder detalle de ninguna incidencia.

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Además de la transmisión oficial, Infobae Perú brinda una cobertura periodística completa. El medio ofrece análisis previos, seguimientos minuto a minuto, videos con los goles y las mejores jugadas, resultados en tiempo real, declaraciones de protagonistas y reportes en directo desde los estadios. De este modo, los aficionados cuentan con distintas alternativas para mantenerse informados y vivir intensamente la decisiva jornada.

El canal de Youtube de la Federación Peruana de Fútbol brinda los partidos de este torneo de manera gratuita. Créditos: Copa Caliente / Instagram.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

La fase de octavos de final de la Copa de la Liga 2026 se disputará bajo un formato de partido único. Cada emparejamiento se resolverá en un solo encuentro, y el equipo que resulte vencedor avanzará directamente a la instancia de cuartos de final. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el reglamento establece que la clasificación se definirá con una tanda de penales, sin tiempo suplementario de por medio.

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Este sistema también regirá para los cuartos de final, en los que cada eliminatoria se resolverá en un solo partido. A partir de las semifinales, el torneo pasará a una modalidad de ida y vuelta, lo que permitirá a los equipos disputar dos encuentros para definir el acceso a la final.

La definición del campeón tendrá lugar en un único partido, que se celebrará en un estadio neutral. Así, el formato del campeonato propone duelos de alta intensidad y elimina la posibilidad de revancha en las primeras etapas, obligando a los equipos a buscar la clasificación desde el inicio de cada compromiso.

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Programación de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV. Crédito: Imagen ilustrativa Infobae.