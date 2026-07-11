¿Perú está envejeciendo? La dura noticia sobre su población y por qué en 2040 tendremos más adultos mayores que niños

El Perú se encamina hacia un cambio histórico en la composición de su población. Para el año 2040, el número de personas de 60 años a más superará al de menores de 15 años, según informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, a partir de las proyecciones demográficas y los resultados de los Censos Nacionales 2025.
“Estamos teniendo una población envejecida en la actualidad. En el 2040 la población de 15 años y menos va a ser menor a la población de 60 años a más”, declaró el funcionario a RPP.
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Los primeros resultados del Censo Nacional 2025 evidencian que el proceso de envejecimiento ya está en marcha. Mientras la población de 60 años a más aumentó de 11,7% en 2017 a 14,8% en 2025, la proporción de niños y adolescentes menores de 15 años descendió de 26,5% a 22,7% en el mismo periodo.
Como consecuencia de esta transformación, el índice de envejecimiento —que mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 menores de 15 años— alcanzó el nivel más alto registrado en el país. En 2017 había 44 adultos mayores por cada 100 niños; ocho años después la cifra subió a 65, un incremento de 21 puntos.
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La edad promedio de los peruanos sigue aumentando
El cambio en la estructura demográfica también se refleja en la edad promedio de la población. Según el INEI, esta pasó de 32 años en 2017 a 34,2 años en 2025, impulsada por la reducción de la población infantil y el crecimiento de los grupos de adultos y adultos mayores.
Además, la población en edad de trabajar (15 a 59 años) representa actualmente el 62,5% del total nacional, consolidándose como el grupo etario predominante.
Puno y Moquegua son las regiones más envejecidas
El envejecimiento no ocurre con la misma intensidad en todo el país. Puno registra el mayor índice de envejecimiento, con 88 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, seguido de Moquegua, con 87.
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Las proyecciones demográficas del INEI indican que esta tendencia continuará hasta que, a partir de 2040, la población de adultos mayores supere por primera vez a la población infantil.
Menos nacimientos explican el cambio demográfico
El envejecimiento de la población está estrechamente relacionado con la disminución de la fecundidad registrada en el país durante las últimas décadas.
De acuerdo con las estadísticas más recientes del INEI, la tasa global de fecundidad se ubica en 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer). Lima presenta los niveles más bajos de fecundidad del país, reflejando una tendencia de familias cada vez más pequeñas.
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A ello se suma el incremento de la esperanza de vida, factores que explican la reducción del peso de la población infantil y el crecimiento sostenido del grupo de adultos mayores.
Perú supera los 34 millones de habitantes
Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 también muestran que el Perú cuenta con 34 millones 157 mil 732 habitantes, consolidándose como el cuarto país más poblado de América del Sur, después de Brasil, Colombia y Argentina.
Entre 2017 y 2025, la población nacional aumentó en cerca de 2,9 millones de personas, con una tasa de crecimiento anual de 1,11%, superior a la registrada en el periodo intercensal anterior. Según el INEI, este comportamiento está asociado, entre otros factores, a la inmigración extranjera registrada en los últimos años.
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Lima Metropolitana concentra el 29,7% de la población nacional, con 10 millones 129 mil 708 habitantes, seguida por Piura, La Libertad y Arequipa como las jurisdicciones más pobladas del país.
Asimismo, Lima registró el mayor saldo migratorio positivo, mientras que Cajamarca continúa siendo el departamento con la mayor expulsión de población hacia otras regiones del Perú.
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