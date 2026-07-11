Peruanazo Fest 2026 reunirá a Bareto, Amy Gutiérrez, Renata Flores y más de 60 artistas en una celebración nacional

El Peruanazo Fest 2026 se prepara para celebrar una edición histórica con más de 60 artistas en escena y dos jornadas dedicadas a la diversidad cultural y musical del país. El evento, que se ha posicionado como el festival más relevante de las celebraciones por Fiestas Patrias, se realizará el sábado 18 y domingo 19 de julio en la Explanada del Estadio San Marcos. Desde las 11 de la mañana, el público podrá disfrutar de un recorrido por la riqueza artística, gastronómica y tradicional del Perú, en un espacio diseñado para reunir a miles de personas en torno a la identidad nacional.
La cuarta edición del festival propone un formato inédito que integra música, danza, gastronomía, emprendimiento y expresiones culturales de la costa, sierra y selva. La organización ha confirmado la presencia de destacados exponentes como Bareto, Amy Gutiérrez, Los Méndez, Raíces de Jauja, Afrodisíaco, Renata Flores, 6 Voltios, Cholopower y Qorianka, junto a decenas de bandas y agrupaciones folclóricas. El cartel supera los sesenta artistas, consolidando al Peruanazo Fest como una plataforma que representa la enorme diversidad sonora y creativa del país.
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Dos escenarios con memorables conceptos
Una de las principales novedades de este año será la presencia de dos escenarios funcionando de manera simultánea. El Escenario INTI albergará a los referentes principales de la programación artística, mientras que el Escenario TAIPY ofrecerá durante el día un despliegue de danzas tradicionales provenientes de diversas regiones. Por la noche, este espacio cambiará totalmente de concepto: el sábado recibirá “Otra Vibra”, una propuesta enfocada en el rock alternativo y subterráneo, mientras que el domingo presentará “Warmi Kallpa”, una plataforma creada para visibilizar el talento femenino y celebrar la fuerza creativa de las mujeres en la música nacional.
El festival va mucho más allá de la música en vivo. Los asistentes encontrarán una amplia zona gastronómica donde podrán degustar los sabores más representativos de la costa, sierra y selva. Habrá stands de cervezas artesanales, cafés de especialidad y coctelería regional, así como una feria de emprendimientos peruanos que convertirá el recinto en una vitrina del talento nacional. Esta integración de propuestas busca ofrecer una experiencia completa e inmersiva, pensada para públicos de todas las edades y procedencias.
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La producción del Peruanazo Fest ha sido pensada como una auténtica fiesta nacional, donde familias, jóvenes y visitantes podrán compartir tradiciones y celebrar el orgullo de ser peruanos. El evento se consolida como el epicentro de la identidad y la diversidad cultural del país, reuniendo en un solo lugar a expresiones artísticas que atraviesan generaciones y regiones.
¿Cuál es el precio de las entradas para ver a Peruanazo Fest?
La organización del festival ha mantenido su compromiso de hacer accesible la celebración, fijando un precio popular de solo S/ 20 por día. La medida busca garantizar que personas de todos los sectores puedan participar de la experiencia, en un contexto de celebración y unión nacional. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Teleticket.
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Los organizadores destacan que el festival no solo busca entretener, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza al Perú. La presencia de artistas de distintos géneros y regiones, la apuesta por el talento emergente y el espacio para el emprendimiento local refuerzan el objetivo de construir una celebración inclusiva y representativa.
En ese contexto, la Explanada del Estadio San Marcos se transformará durante dos días en un gran escenario nacional, con actividades programadas desde la mañana hasta la noche. El público podrá disfrutar de conciertos, exhibiciones de danzas, degustaciones gastronómicas, talleres y ferias, en una experiencia que busca trascender el concepto tradicional de festival.
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