Migraciones suspende la emisión de pasaportes por mantenimiento de la plataforma del Reniec

La expedición de pasaportes se reanudará el lunes 13 de julio, una vez restablecida la validación de datos entre Migraciones y Reniec - Créditos: Andina.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que suspendió de manera temporal la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país debido al mantenimiento de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad encargada de validar los datos de los ciudadanos antes de expedir el documento de viaje. La medida permanecerá vigente hasta el lunes 13 de julio, fecha en la que se prevé el restablecimiento del servicio a nivel nacional.

A través de un comunicado, la institución explicó que la interrupción responde a trabajos técnicos realizados por el Reniec, situación que impide verificar la información de los usuarios y, por tanto, completar el proceso para otorgar el pasaporte electrónico. La entidad precisó que el inconveniente es ajeno a la operatividad de sus propios sistemas y aseguró que mantiene coordinaciones con el organismo registral para recuperar la interoperabilidad entre ambas plataformas en el menor tiempo posible.

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Migraciones señaló que la expedición de pasaportes volverá a la normalidad el próximo lunes 13 de julio, una vez concluyan las labores de mantenimiento y se restablezca la conexión necesaria para validar la identidad de los solicitantes. Mientras tanto, pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y reafirmó su compromiso de brindar atención con estándares de seguridad, eficiencia y transparencia.

Migraciones suspendió temporalmente la emisión de pasaportes electrónicos en todo el país por el mantenimiento de la plataforma tecnológica del Reniec - Créditos: @MigracionesPe.

Pese a la suspensión temporal del procedimiento regular, la entidad indicó que la Agencia de Atención al Ciudadano ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez retomará la emisión de pasaportes por urgencia apenas se superen las dificultades registradas en la plataforma del Reniec. De esta manera, los ciudadanos que acrediten la necesidad inmediata de viajar podrán acceder nuevamente a este servicio especializado cuando se restablezca el funcionamiento del sistema.

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El anuncio de Migraciones se produce luego de que el Reniec comunicara este sábado 11 de julio la suspensión temporal de sus servicios virtuales debido a trabajos de mantenimiento en sus servidores. La entidad informó que durante la jornada los usuarios experimentarían interrupciones en el acceso a los trámites digitales relacionados con la identificación y los registros civiles, por lo que recomendó tomar previsiones para evitar contratiempos.

El déficit presupuestario del Reniec ya afecta parte de sus operaciones y podría comprometer otros servicios vinculados al DNI y al proceso electoral de 2026 - Créditos: Andina.

Esta situación se suma a las restricciones que el Reniec viene aplicando en las últimas semanas como consecuencia de un déficit presupuestario superior a los S/52 millones. Entre las medidas adoptadas figura la suspensión de la atención presencial durante los fines de semana y la reducción de horarios ampliados, decisiones que, según la institución, buscan optimizar los recursos disponibles mientras gestiona financiamiento adicional.

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El organismo registral también advirtió que la falta de presupuesto podría afectar otros procesos vinculados a la emisión del documento nacional de identidad (DNI) electrónico, la actualización del padrón electoral y las campañas de documentación previstas con miras a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Frente a este panorama, Migraciones reiteró que trabaja de manera conjunta con el Reniec para restablecer cuanto antes la interoperabilidad de los sistemas y garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes en todo el territorio nacional.