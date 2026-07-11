Reniec suspende servicios virtuales tras anuncio de cancelación de atención presencial los fines de semana

Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunicó este sábado 11 de julio la suspensión temporal de sus servicios virtuales. La entidad informó a través de sus redes sociales que la medida responde a trabajos de mantenimiento en los servidores, lo que provocará la inhabilitación intermitente de los trámites digitales durante la jornada.

El anuncio de Reniec se suma a la reciente cancelación de la atención presencial durante los fines de semana, una disposición vigente desde hace algunos días debido a problemas presupuestarios. De esta manera, tanto los canales virtuales como presenciales han visto restringidas sus operaciones, lo que genera preocupación en la ciudadanía, especialmente en un contexto de alta demanda por los procesos electorales de 2026.

PUBLICIDAD

Servicios virtuales fuera de servicio por mantenimiento

Según el comunicado difundido hoy, los usuarios no podrán acceder a los servicios de trámites de identidad ni a los registros civiles de manera virtual durante el sábado 11 de julio. Reniec recomendó a la población tomar precauciones para evitar inconvenientes relacionados con la gestión de documentos y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas.

La suspensión obedece a labores técnicas en los servidores, por lo que se prevén intermitencias en el acceso a las plataformas digitales. Aún no se ha detallado el plazo exacto de restablecimiento de los servicios, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes requieren realizar trámites urgentes.

PUBLICIDAD

RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.

Déficit presupuestario y reducción de servicios

El Reniec ha manifestado reiteradamente que enfrenta un déficit presupuestario superior a S/52 millones, lo que ya provocó la suspensión de la atención presencial los fines de semana y la reducción de horarios ampliados. La institución advirtió que si no recibe el financiamiento solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, otros servicios podrían restringirse en los próximos meses.

La entidad explicó que el presupuesto regular asignado no cubre las actividades extraordinarias que demanda un año electoral. Entre las funciones afectadas se encuentran la emisión del DNI electrónico, la actualización del padrón electoral y campañas de documentación, todas ellas claves para garantizar el derecho al voto en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

PUBLICIDAD

Impacto en la ciudadanía y procesos electorales

La falta de recursos no solo afecta la capacidad operativa del Reniec, sino también la atención a los ciudadanos. Actualmente, ya se cancelaron más de 200 campañas de documentación, lo que perjudica a cerca de 30 mil personas en situación de vulnerabilidad. Además, la reducción de horarios y la atención limitada podría complicar la entrega oportuna del DNI, indispensable para acceder a servicios públicos y sufragar.

El organismo aclaró que desde hace nueve meses solicitó una asignación adicional de S/49.905.733 para cubrir las actividades vinculadas a los comicios, así como S/2.880.142 para consultas populares, pero estos montos no se incluyeron en el crédito suplementario enviado al Congreso.

PUBLICIDAD

Una mano genérica presenta el DNI electrónico peruano a un lector de tarjetas inteligentes, mostrando la autenticación digital y seguridad en línea bajo el marco de RENIEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles nuevas restricciones si persiste la falta de fondos

Si el déficit no se resuelve, Reniec alertó que podría quedarse sin tarjetas de policarbonato para imprimir el DNI electrónico desde septiembre. También evalúa retirarse de los 18 Centros MAC y cerrar 64 agencias de atención por falta de presupuesto para el personal.

Además, se pone en riesgo la actualización del padrón electoral, actividades de verificación domiciliaria y otras tareas técnicas clave para prevenir fraudes como el voto golondrino. La entidad recordó que, en anteriores procesos electorales, la ampliación de horarios permitió entregar hasta 100 mil DNIs en un solo día, cifra que no se podrá alcanzar con las restricciones actuales.

PUBLICIDAD

Reniec enfatizó la importancia del DNI no solo para votar, sino también para acceder a salud, educación, programas sociales y trámites administrativos. La continuidad de la atención y la capacidad de respuesta del organismo quedan supeditadas a la obtención de los recursos adicionales solicitados.