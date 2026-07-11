Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de El Valor de la Verdad a Andrea Llosa.

El periodista Beto Ortiz sorprendió durante una entrevista en el programa 'Magaly TV, La Firme' al confirmar que la conducción de ‘El Valor de la Verdad’ fue ofrecida a Andrea Llosa antes de que se anunciara el posible regreso del programa con otro conductor. La declaración de Ortiz se produjo en un contexto de rumores sobre el retorno del popular formato televisivo y la expectativa generada entre el público y los propios protagonistas del espectáculo peruano.

Durante su conversación con Magaly Medina, el autor de “Maldita Ternura” admitió que experimentó una reacción de celos al enterarse de que el emblemático programa podría volver a la pantalla, pero ahora con el periodista Martín del Pomar como posible conductor.

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Ortiz, entre comentarios y bromas, compartió su deseo de ver a Andrea Llosa al frente del programa, y aseguró que la propuesta fue real: “Me dice que se lo ofrecieron de verdad”. Sin embargo, aclaró que la periodista no habría aceptado la oferta, ya que tendría otros proyectos en curso en ATV. Esta información fue corroborada por las recientes declaraciones de Llosa, quien confirmó el cierre de su ciclo anterior “La Verdad a Prueba” en Panamericana TV por bajo rating, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro profesional

Andrea Llosa niega enfrentamiento con Magaly Medina.

Por su parte, Magaly Medina opinó sobre la eventual llegada de Andrea Llosa nuevamente a ATV. La periodista expresó que prefería que, de regresar Llosa, su programa no se emita antes de ‘Magaly TV, La Firme’. “Que la manden a cualquier lado, pero de mi colchón, no”, respondió la conductora, en referencia al bloque horario previo a su espacio, según reportó el propio ciclo de espectáculos.

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El regreso de ‘El Valor de la Verdad’

La noticia del posible regreso de ‘El Valor de la Verdad’ ha generado expectativa en el ambiente televisivo. El formato, conocido por sus entrevistas directas y la utilización del polígrafo, se consolidó durante muchos años como uno de los programas de mayor impacto en la televisión peruana. La figura de Ortiz estuvo siempre asociada a este espacio, por lo que la posibilidad de un cambio de conductor abrió interrogantes entre los seguidores.

Martín del Pomar todavía no ha sido confirmado oficialmente como el nuevo rostro del programa. Sin embargo, fiel a su estilo, Ortiz confesó que estaba dispuesto a entrenar a su colega para asumir la conducción, pero con un jugoso presupuesto de por medio.

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Según relató el periodista, ya se habría grabado una edición piloto con Del Pomar y la invitada fue Melissa Klug, figura recurrente en la farándula nacional. El propio Ortiz añadió que el formato mantendría sus elementos clásicos, incluido el “sillón rojo”, y que la producción busca mantener el impacto que caracterizó al ciclo original. Asimismo, no evitó mostrarse irónico al referirse a la primera invitada en el regreso del programa.

Andrea Llosa y su salida de Panamericana

El programa ‘La Verdad a Prueba’, conducido por Andrea Llosa, llegó a su fin en Panamericana TV menos de dos meses después de su estreno en marzo. La periodista confirmó el cierre a través de sus redes sociales en abril, donde agradeció al público por el apoyo y se despidió de la audiencia.

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La última grabación se realizó el 30 de abril y el capítulo final se emitió el 1 de mayo. Según informó el periodista John Cano en su espacio digital, el principal motivo de la cancelación fue el bajo rating, ya que el programa no logró superar los 3 puntos de audiencia.

Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV. IG

La propuesta de ‘La Verdad a Prueba’ buscó combinar periodismo de investigación y casos reales, con un formato de talk show, público en vivo y especialistas como poligrafistas y forenses. El estreno generó expectativas por marcar el regreso de Llosa a Panamericana TV tras más de veinte años, además de comparaciones con otros programas del género. En su debut, la conductora expresó su emoción por volver a la televisora donde inició su carrera y destacó el objetivo de brindar un espacio para la verdad y la resolución de conflictos personales.

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Andrea Llosa reconoció el final del ciclo y reflexionó sobre los desafíos de la televisión. La periodista no ha anunciado aún su próximo proyecto, pero mantiene el respaldo de sus seguidores en redes sociales.

Andrea Llosa viene presentando propuestas a ATV.