Canal exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso en Matute previo al Torneo Clausura 2026

A menos de dos semanas del comienzo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima se prepara para disputar su último amistoso clave. El equipo de Pablo Guede enfrentará a Deportivo Cali este domingo 12 de julio a las 15:30 horas, en un encuentro que funcionará como prueba final antes del debut oficial en el campeonato nacional.
Este choque es especial porque marcará por el regreso de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva. El arquero, quien defendió la camiseta ‘íntima’ durante el año 2019, volverá a pisar el campo donde protagonizó momentos recordados por la afición local.
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¿Qué canal transmitirá Alianza Lima vs Deportivo Cali?
El encuentro entre los ‘blanquiazules’ y la ‘amenaza verde’ llegará a todos los hogares peruanos porque será transmitido por la señal abierta de América Televisión. La casa televisiva pasará el emotivo duelo a través de su canal 4 y 704 en HD. También se podrá seguir por vía streaming mediante América TVGO.
Ningún hincha de Alianza Lima podrá perderse el regreso de Pedro Gallese a Matute, un momento que los ilusiona en el futuro cercano de poder tenerlo nuevamente en el arco de los ‘grones’.
Alianza Lima tendrá su última prueba fuego previo al debut
El compromiso ante Deportivo Cali se presenta como la evaluación más exigente para Alianza Lima en la antesala del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras semanas de entrenamientos y partidos de práctica, el cuerpo técnico encabezado por Pablo Guede ha señalado que este encuentro será clave para observar el verdadero nivel del plantel en condiciones de competencia real.
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El enfoque del club está puesto en alcanzar un ritmo competitivo óptimo antes del estreno frente a Sport Huancayo, rival del debut el próximo domingo 19 de julio. La planificación apunta a que los jugadores lleguen en plenitud física y futbolística, minimizando el margen de error desde la primera fecha del Clausura.
Los ‘blanquiazules’ disputaron tres amistosos: le ganaron a CD Moquegua y San Martín, y empataron con Melgar. Los duelos se jugaron en Matute.
Tanto Alianza como Deportivo Cali aprovecharán el compromiso para ajustar detalles tácticos y evaluar la condición de sus planteles. El cruce servirá para que ambos técnicos definan sus alineaciones y estrategias, teniendo en cuenta el inminente inicio de los torneos nacionales en Perú y Colombia.
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¿Quedan entradas para Alianza Lima vs Deportivo Cali?
Los hinchas todavía pueden conseguir entradas para el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se gestiona exclusivamente a través de la plataforma Joinnus. Los precios establecidos dependen de la ubicación seleccionada dentro del estadio Alejandro Villanueva.
- Occidente Lateral: S/ 59.90
- Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90
- Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90
- Palco: S/ 99.90 (AGOTADO)
- Occidente Central: S/ 79.90
- Oriente: S/ 39.90
- Oriente (CONADIS): S/ 19.90
- Norte: S/ 15.90
- Sur: S/ 15.90
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