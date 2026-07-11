Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Dónde ver Noruega vs Inglaterra: canal TV del partido por cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y Noruega se medirán en uno de los cruces más equilibrados de los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se disputará hoy, sábado 11 de julio, a las 16:00 horas de Perú en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. A continuación, los detalles sobre cómo seguir la transmisión de este encuentro.

Dónde ver Noruega vs Inglaterra por cuartos del Mundial 2026

El partido entre Noruega e Inglaterra podrá verse en exclusiva por DirecTV, canal que cuenta con los derechos oficiales de la Copa del Mundo 2026. La emisión estará disponible tanto en televisión como a través de la plataforma digital DGO, accesible en múltiples dispositivos.

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Infobae Perú brindará una cobertura completa a través de su sitio web, con contenido previo al encuentro, actualización minuto a minuto, detalles de los goles y las acciones más destacadas, declaraciones de los protagonistas y las reacciones más relevantes tras el final del partido.

Horario de Noruega vs Inglaterra por cuartos del Mundial 2026

El encuentro dará inicio a las 16:00 horas en Perú, 22:00 horas en Inglaterra y 23:00 horas en Noruega. En otros países, el partido comenzará a las 15:00 horas en México; 16:00 horas en Colombia y Ecuador; 17:00 horas en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y 18:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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A qué hora juega Noruega vs Inglaterra: partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra?

Noruega llega a los cuartos de final tras superar a Brasil por 2-1 en los octavos, con dos goles de Erling Haaland en los minutos finales y una actuación sólida ante uno de los favoritos del torneo. La selección escandinava se impuso en el estadio Nueva York/Nueva Jersey y eliminó a la Canarinha, que atraviesa su peor campaña mundialista desde 1990. El doblete del ‘Androide’ fue determinante para sellar el pase noruego a la siguiente ronda.

Por su parte, Inglaterra accedió a cuartos de final luego de vencer a México 3-2 en un encuentro disputado en el Estadio Azteca. Jude Bellingham marcó dos tantos en menos de dos minutos (36’ y 38’) y Harry Kane amplió la diferencia de penal a los 60 minutos.

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México descontó a través de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde el punto penal. El equipo dirigido por Thomas Tuchel jugó con diez futbolistas desde el minuto 54, tras la expulsión de Jarell Quansah, pero logró sostener la ventaja y avanzar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

Inglaterra vs Noruega: últimos enfrentamientos

El historial entre Noruega e Inglaterra no es de los más prolongados en el fútbol europeo, pero cuenta con antecedentes que explican el interés que genera el cruce del sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

En Miami se disputará el duodécimo enfrentamiento entre ambas selecciones y el primero en el que estará en juego el pase a semifinales de una Copa del Mundo. Hasta el momento, Inglaterra lidera la serie con seis triunfos, mientras que Noruega suma dos victorias y han registrado tres empates. No obstante, los escandinavos han protagonizado algunas de las sorpresas más recordadas frente a los Tres Leones.

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Inglaterra y Noruega se han enfrentado doce veces en la historia, pero nunca en un Mundial.

El primer encuentro oficial data de 1938, cuando Inglaterra ganó 4-0. Aunque el balance favorece a los británicos, Noruega ha logrado equilibrar la balanza en determinados momentos, transformando lo que parecía un duelo desigual en una rivalidad mucho más pareja de lo que sugieren las estadísticas.

Uno de los episodios más destacados ocurrió en las Eliminatorias para Estados Unidos 1994, cuando Noruega venció 2-0 a Inglaterra en Oslo el 2 de junio de 1993, un triunfo histórico para el equipo dirigido por Egil Olsen, que apostó por el orden defensivo y la intensidad física.

Ese equipo también empató 1-1 en Wembley y, en 2000, volvió a imponerse por 1-0 en un amistoso. Con el paso del tiempo, Inglaterra recuperó la ventaja en el historial, ganando cuatro de los últimos cinco encuentros. El antecedente más reciente fue un 3-0 a favor de los ingleses en Wembley, en 2024, con una actuación destacada que reafirmó la superioridad británica tras un periodo de resultados más parejos.

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