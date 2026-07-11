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Tula Rodríguez preocupa a sus seguidores tras ser operada de emergencia

La presentadora compartió detalles de su intervención y recuperación, destacando su principal temor: el bienestar de su hija durante el difícil momento de salud

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Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG
Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG

La conductora de televisión Tula Rodríguez generó preocupación entre sus seguidores tras anunciar que fue sometida a una operación de emergencia el último viernes. 10 de julio A través de sus redes sociales, la presentadora de “MQM” relató en detalle lo ocurrido y compartió el proceso médico, así como sus emociones antes y después de la intervención.

Según explicó Tula Rodríguez, la causa de la operación fue la presencia de piedras en la vesícula. La presentadora venía experimentando molestias durante la semana previa y, tras una evaluación médica, su doctora le recomendó acudir de inmediato a una clínica. “No me estoy sintiendo bien, me voy a ir a la clínica de emergencia. Ya he estado la semana pasada con unos temas y resulta que tengo piedras, la vesícula”, relató Rodríguez al publicar un video en el que se la veía visiblemente afectada por el malestar.

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Al llegar al centro de salud, Tula Rodríguez fue atendida rápidamente. El personal médico le realizó exámenes de sangre y, tras confirmar el diagnóstico, la trasladaron a la sala de operaciones. En todo momento, la conductora estuvo acompañada de su hermana, quien se encargó de brindarle apoyo emocional y tranquilidad durante el proceso previo a la intervención quirúrgica.

Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG
Tula Rodríguez tuvo que ser operada de emergencia. IG

Preocupada por Valentina

La noticia de la operación de emergencia de Tula Rodríguez no tardó en difundirse entre sus seguidores, colegas y figuras del espectáculo, quienes expresaron mensajes de aliento y pronta recuperación a través de redes sociales. La propia presentadora, en un mensaje dirigido a sus fans, agradeció el apoyo recibido y compartió detalles sobre su estado de salud.

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“Gracias a Dios todo bien, estoy en recuperación. Entré muy tranquila a sala, ya cuando estuve, vi las luces, al anestesiólogo y todo, me dio un poquito de ‘tiki tiki’ con esa sensación de que mi hija solo depende de mí y que tengo que salir de esta. Doctora, dígale a mi hija que la amo”, expresó Rodríguez.

Uno de los aspectos que más inquietud generó en la conductora fue el bienestar de su hija, Valentina Carmona. Durante la recuperación, Tula Rodríguez manifestó que su principal preocupación era transmitirle tranquilidad a Valentina, asegurándole que la intervención había salido bien. “Uno quiere que ellos estén tranquilos, no sé si te ha pasado, pero bueno, aquí andamos, un día a la vez”, señaló la presentadora, evidenciando la cercanía y el vínculo especial con su hija.

La recuperación de Tula Rodríguez transcurre de manera favorable según sus propios testimonios. La conductora compartió una fotografía acompañada de sus hermanas, quienes han sido parte fundamental de su red de apoyo en estos momentos difíciles. La imagen fue acompañada de palabras de agradecimiento hacia su familia y hacia todas las personas que se preocuparon por su estado de salud.

En el ámbito profesional, la intervención obligó a la conductora a ausentarse temporalmente de sus actividades en televisión, aunque aseguró que retomará su rutina apenas reciba el alta médica definitiva. Mientras tanto, su equipo de producción y colegas han manifestado su respaldo y esperan su pronta reincorporación al programa.

“Me operaron de emergencia. A veces no paramos de trabajar y ver mil cosas y no nos damos cuenta que tenemos que parar por nuestra salud. Felizmente todo salió bien y estoy en recuperación”, dijo la conductora de televisión, quien relató todo lo sucedido a través de un video.

La hija de Tula Rodríguez se encuentra en el extranjero cursando sus estudios superiores, situación que le preocupó a la coductora, pues no quería preocuparla de más. Asimismo, expresó su miedo de que la operación no llegue a mayores, pues desde la muerte de Javier Carmona, Valentina solo la tiene a ella.

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