Magaly Medina anuncia su retorno a la universidad para culminar su carrera de periodismo: “Me tomó dos años pensarlo”

Magaly Medina retorna a la universidad.

La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a su audiencia al anunciar que ha decidido matricularse en la universidad para concluir sus estudios de periodismo. La revelación se produjo durante una conversación en su programa con el periodista Beto Ortiz, quien también está próximo a graduarse en la carrera de periodismo en la Universidad de Lima. El encuentro permitió a ambos comunicadores reflexionar sobre su trayectoria profesional y la importancia de la formación académica, especialmente después de años de ejercer la profesión sin el título universitario.

Durante la entrevista, Magaly Medina compartió que la decisión de volver a las aulas no fue sencilla ni impulsiva. “Me tomó dos años pensarlo”, confesó la presentadora, quien admitió que la inspiración para retomar los estudios provino del propio Ortiz.

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El periodista, reconocido por su estilo directo y controversial, está a punto de terminar su carrera y relató que disfruta de la experiencia universitaria, incluso en esta etapa de su vida. “Es bacán tener un carné universitario a estas alturas”, comentó Ortiz, a lo que Medina respondió con entusiasmo y complicidad: “¿Me darán a mí uno? Tú sabes que me he matriculado. Sí, me he copiado, sigo tu ejemplo. Hemos ejercido sin título y es lo único que nos han sacado en cara”.

La comunicadora reconoció que, a pesar de su larga trayectoria en los medios y su consolidación como referente de la televisión peruana, el tema del título universitario ha sido un tema pendiente y una crítica frecuente de sus detractores. Por ello, la decisión de culminar su carrera adquiere un significado especial tanto en lo personal como en lo profesional.

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Magaly Medina le cuenta a Beto Ortiz que seguirá sus pasos y regresraá a la TV. Magaly TV La Firme

Estuduará de manera virtual

A diferencia de Beto Ortiz, quien asiste de manera presencial a clases en la Universidad de Lima, Magaly Medina optó por la modalidad online para acomodar la exigencia de sus compromisos laborales. “Me animaste esa vez. Yo lo había postergado, pero lo voy a hacer online”, explicó. Ortiz, por su parte, la animó a vivir la experiencia presencial: “Ay, qué aburrida. Interactúa, cómete el roche. Ya se acostumbraron a mi presencia. Ya pasé a ser una banca más del jardín. A nadie le interesa”, relató el periodista, resaltando la normalidad con la que sus compañeros lo tratan en el aula.

Magaly Medina se mostró sorprendida, pues su intención era estudiar de forma virtual con el fon de no generar revuelo durante su estadía en la universidad. Sin embaro, el periodista le dejó en claro que conforme pasas los días, su presencia llega a normalizarse.

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Respecto a su participación en clase, el periodista indicó que interviene de forma prudente. “En las clases yo trato de hablar poco, porque no quiero terminar siendo el chancón antipático”, agregó entre risas. “Me gradúo en noviembre, así que espero que mandes tus cámaras. Seré la nota insólita”, agregó.

La decisión de Medina llega en un momento de alta exposición mediática, tanto por su rol en la televisión como por los debates públicos en los que suele estar involucrada. Su programa se mantiene como uno de los espacios más vistos en la televisión nacional, y la “urraca”, como es apodada, no rehúye el escrutinio ni la autocrítica.

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Por su parte, Beto Ortiz felicitó a Medina por la determinación y le expresó: “Hay que terminar las cosas en la vida. No hay que dejar cosas inconclusas. Eso vale para todos, hay que cerrar círculos”. El propio Ortiz, tras años de actividad periodística, decidió retomar sus estudios y ahora está a meses de graduarse.

Magaly Medina regresará a la universidad para terminar su carrera. Magaly TV La Firme