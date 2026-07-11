Perú

Nueva plataforma virtual agiliza los trámites de licencias de conducir en Lima

El nuevo sistema permite realizar trámites como revalidación, recategorización, duplicados y otros procedimientos de manera completamente digital

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La comuna notificará por correo electrónico el resultado de la evaluación en un plazo máximo de 48 horas si la solicitud cumple los requisitos (Créditos: Municipalidad de Lima)
La comuna notificará por correo electrónico el resultado de la evaluación en un plazo máximo de 48 horas si la solicitud cumple los requisitos (Créditos: Municipalidad de Lima)

La obtención y renovación de licencias de conducir en Lima incorpora desde ahora un nuevo sistema digital. La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó una Plataforma de Operaciones Virtuales que permitirá a los usuarios de brevetes de las clases A y B efectuar diversos procedimientos por internet, sin necesidad de acudir a una oficina para iniciar la gestión.

La herramienta concentra trámites como la revalidación, recategorización, emisión de duplicados y otras solicitudes vinculadas con permisos de conducir. Además, integra un sistema de pago electrónico que admite tarjetas bancarias, códigos QR y Yape, con el propósito de agilizar el proceso y reducir la atención presencial.

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Para utilizar este servicio, los interesados deberán ingresar a la plataforma virtual (https://apps-e.munlima.gob.pe/sao-001/integracion), registrarse con su documento de identidad, un correo electrónico y una contraseña. Luego tendrán que seleccionar la gestión que desean realizar, adjuntar la documentación exigida y completar el pago mediante alguno de los medios habilitados.

La implementación de la plataforma se complementa con tres nuevos Centros MAC para el recojo de licencias en Comas, Santa Anita y Atocongo (Créditos: Municipalidad de Lima)
La implementación de la plataforma se complementa con tres nuevos Centros MAC para el recojo de licencias en Comas, Santa Anita y Atocongo (Créditos: Municipalidad de Lima)

Tras el envío de la solicitud, la comuna revisará la información presentada. Si el expediente cumple con todos los requisitos establecidos, el solicitante recibirá una notificación por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas para programar el recojo del documento en el establecimiento que elija.

Como parte de esta estrategia, también se amplió la red de lugares destinados a la entrega de licencias de conducir. A partir de esta implementación se incorporaron tres nuevos Centros MAC ubicados en distintos sectores de la capital.

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Los nuevos espacios habilitados corresponden al MAC Lima Norte, ubicado en el Mall Plaza Comas; el MAC Lima Este, en el Mall Aventura Santa Anita; y el MAC Lima Sur, instalado en el Open Plaza Atocongo. Con estas incorporaciones, los ciudadanos dispondrán de más alternativas para recoger su brevete en zonas cercanas a sus viviendas.

Estos centros se suman al Centro de Emisión de Licencias Lima Norte, localizado en el distrito de Comas, así como a la sede de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. De esa manera, la distribución de documentos busca disminuir los desplazamientos de los usuarios y aliviar la carga de atención en los puntos que tradicionalmente concentraban la mayor demanda.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima explicó que estas acciones forman parte del proceso de modernización y descentralización del servicio de emisión de licencias de conducir, responsabilidad que asumió luego de la transferencia oficial de funciones realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según la comuna, el objetivo consiste en ofrecer una atención más eficiente, transparente y alineada con las necesidades de la población, mediante procedimientos digitales que reduzcan tiempos y faciliten el acceso a los servicios públicos.

La implementación de la Plataforma de Operaciones Virtuales representa uno de los principales cambios incorporados en la gestión de brevetes para las clases A y B, al permitir que gran parte del procedimiento se complete a distancia antes de acudir únicamente al recojo del documento.

Con esta iniciativa, la Municipalidad Metropolitana de Lima busca fortalecer la transformación digital de sus servicios y acercar la atención pública a los ciudadanos mediante herramientas tecnológicas orientadas a simplificar las gestiones administrativas, optimizar los procesos y brindar una experiencia más ágil para quienes requieren realizar trámites relacionados con sus licencias de conducir.

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