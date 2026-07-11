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Conor McGregor vs Max Holloway 2 HOY: horarios y dónde ver el combate por la UFC 329

Será la segunda vez que el irlandés y estadounidense se enfrenten en un octágono. ‘The Notorious’ vuelve después de cinco años de inactividad

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Conor McGregor vs Max Holloway 2: horarios y dónde ver combate por la UFC 329.
Conor McGregor vs Max Holloway 2: horarios y dónde ver combate por la UFC 329.

Conor McGregor y Max Holloway se reencontrarán este sábado 11 de julio en el octágono, encabezando la cartelera estelar de UFC 329 en el marco de la International Fight Week en Las Vegas. A continuación, todos los detalles para seguir este esperado combate.

Canales TV para ver McGregor vs Holloway 2

En Perú y la mayoría de países de Latinoamérica, la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway 2 podrá verse a través de Paramount Plus, que transmitirá todo el evento. UFC Fight Pass también estará disponible como plataforma adicional para acceder a contenido exclusivo y archivo histórico.

En Estados Unidos, UFC 329 se podrá seguir en Paramount Plus, que cuenta con los derechos para los eventos numerados de UFC en ese país, además de ofrecer contenido complementario en UFC Fight Pass.

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En México, Paramount Plus será la señal oficial para ver la cartelera completa, incluidas las preliminares y el combate principal entre McGregor y Holloway.

Para los usuarios en España, la transmisión estará disponible en MAX, plataforma que reúne la oferta deportiva de TNT Sports y Eurosport.

El irlandés y estadounidense se enfrentarán por segunda vez en la historia. Créditos: UFC / Instagram.

Horarios del McGregor vs Holloway

Las peleas principales darán inicio a las 20:00 horas en Perú, por lo que el combate entre McGregor y Holloway está previsto para alrededor de las 22:00 horas, aproximadamente. Todo dependerá del desarrollo del evento.

En otros países, los combates de fondo comenzará a las 19:00 horas en México; 20:00 horas en Colombia y Ecuador; 21:00 horas en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y 22:00 horas en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

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Picante careo entre McGregor y Holloway

Menos de 24 horas separan a Conor McGregor y Max Holloway de su esperado enfrentamiento en el combate estelar del UFC 329, programado para este 11 de julio. Ambos protagonizaron una rueda de prensa singular, con solo cuatro sillas sobre el escenario, en la que la tensión fue en aumento hasta el careo final.

Tras la ronda de preguntas, McGregor arrojó las gafas de Holloway al suelo, lo que generó un clima de máxima hostilidad y obligó a Dana White, presidente de la UFC, a intervenir para separar a los luchadores y desalojarlos del escenario.

A diferencia de otras ocasiones, la conferencia solo reunió a McGregor, Holloway, y los protagonistas del combate coestelar, Paddy Pimblett y Benoit Saint-Denis. La mayor parte de las preguntas se dirigieron a ‘The Notorious’, quien recuperó su estilo provocador y acaparó la atención con declaraciones y gestos que marcaron la jornada.

El irlandés reiteró su intención de ir directamente al choque: “Voy a destruir a Holloway. Voy a eliminar a Holloway. Su boxeo es pésimo, no lo valoro en absoluto. Puedo acabar con Max en diez segundos. Si nos adentramos en aguas profundas, va a tener muchos problemas”.

Holloway tampoco evitó el cruce verbal y respondió con determinación: “Espero que sepa nadar, porque le voy a ahogar el sábado”. El estadounidense aceptó el reto de McGregor de salir a buscar la pelea desde el inicio y mostró confianza en sus posibilidades, a pesar de reconocer el protagonismo mediático de su rival.

Conor McGregor lució un perfecto estado físico en el pesaje previo al UFC 329.
Conor McGregor lució un perfecto estado físico en el pesaje previo al UFC 329.

La rueda de prensa transcurrió en un ambiente colmado de público y expectación, con constantes intercambios verbales y momentos de alta tensión, especialmente durante el primer careo, que incluyó contacto físico antes de la intervención del personal de seguridad.

Con el espectáculo previo ya servido, solo restan los pesajes y el último careo oficial antes del combate principal entre McGregor y Holloway. Todo está listo para una de las peleas más esperadas del año en la UFC.

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