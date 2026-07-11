Conor McGregor vs Max Holloway 2 HOY: horarios y dónde ver el combate por la UFC 329

Conor McGregor y Max Holloway se reencontrarán este sábado 11 de julio en el octágono, encabezando la cartelera estelar de UFC 329 en el marco de la International Fight Week en Las Vegas. A continuación, todos los detalles para seguir este esperado combate.
Canales TV para ver McGregor vs Holloway 2
En Perú y la mayoría de países de Latinoamérica, la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway 2 podrá verse a través de Paramount Plus, que transmitirá todo el evento. UFC Fight Pass también estará disponible como plataforma adicional para acceder a contenido exclusivo y archivo histórico.
En Estados Unidos, UFC 329 se podrá seguir en Paramount Plus, que cuenta con los derechos para los eventos numerados de UFC en ese país, además de ofrecer contenido complementario en UFC Fight Pass.
PUBLICIDAD
En México, Paramount Plus será la señal oficial para ver la cartelera completa, incluidas las preliminares y el combate principal entre McGregor y Holloway.
Para los usuarios en España, la transmisión estará disponible en MAX, plataforma que reúne la oferta deportiva de TNT Sports y Eurosport.
El irlandés y estadounidense se enfrentarán por segunda vez en la historia. Créditos: UFC / Instagram.
Horarios del McGregor vs Holloway
Las peleas principales darán inicio a las 20:00 horas en Perú, por lo que el combate entre McGregor y Holloway está previsto para alrededor de las 22:00 horas, aproximadamente. Todo dependerá del desarrollo del evento.
En otros países, los combates de fondo comenzará a las 19:00 horas en México; 20:00 horas en Colombia y Ecuador; 21:00 horas en Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y 22:00 horas en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
PUBLICIDAD
Picante careo entre McGregor y Holloway
Menos de 24 horas separan a Conor McGregor y Max Holloway de su esperado enfrentamiento en el combate estelar del UFC 329, programado para este 11 de julio. Ambos protagonizaron una rueda de prensa singular, con solo cuatro sillas sobre el escenario, en la que la tensión fue en aumento hasta el careo final.
Tras la ronda de preguntas, McGregor arrojó las gafas de Holloway al suelo, lo que generó un clima de máxima hostilidad y obligó a Dana White, presidente de la UFC, a intervenir para separar a los luchadores y desalojarlos del escenario.
A diferencia de otras ocasiones, la conferencia solo reunió a McGregor, Holloway, y los protagonistas del combate coestelar, Paddy Pimblett y Benoit Saint-Denis. La mayor parte de las preguntas se dirigieron a ‘The Notorious’, quien recuperó su estilo provocador y acaparó la atención con declaraciones y gestos que marcaron la jornada.
PUBLICIDAD
El irlandés reiteró su intención de ir directamente al choque: “Voy a destruir a Holloway. Voy a eliminar a Holloway. Su boxeo es pésimo, no lo valoro en absoluto. Puedo acabar con Max en diez segundos. Si nos adentramos en aguas profundas, va a tener muchos problemas”.
Holloway tampoco evitó el cruce verbal y respondió con determinación: “Espero que sepa nadar, porque le voy a ahogar el sábado”. El estadounidense aceptó el reto de McGregor de salir a buscar la pelea desde el inicio y mostró confianza en sus posibilidades, a pesar de reconocer el protagonismo mediático de su rival.
PUBLICIDAD
La rueda de prensa transcurrió en un ambiente colmado de público y expectación, con constantes intercambios verbales y momentos de alta tensión, especialmente durante el primer careo, que incluyó contacto físico antes de la intervención del personal de seguridad.
Con el espectáculo previo ya servido, solo restan los pesajes y el último careo oficial antes del combate principal entre McGregor y Holloway. Todo está listo para una de las peleas más esperadas del año en la UFC.
Más Noticias
A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026
En Kansas City, la ‘albiceleste’ se medirá ante el seleccionado europeo por un lugar entre los cuatro primeros de la Copa del Mundo. El ganador se medirá al vencedor de la serie entre Inglaterra y Noruega. Conoce los horarios
Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026
Ambas selecciones lograron avanzar tras vencer a sus rivales en los 90 minutos, por lo que afrontan el duelo sin el desgaste adicional de una prórroga. Conoce cómo sintonizar este enfrentamiento
Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026
El elenco de Héctor Cúper reaparece ante los suyos tras un semestre deslucido. La cita tendrá un ingrediente especial con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos a Ate, dos de los grandes arquitectos del segundo tricampeonato del club
Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026
Los ‘cremas’ cerrarán su preparación para el Torneo Clausura enfrentándose al equipo colombiano que tiene a Fabián Bustos como técnico y Rodrigo Ureña como capitán. Conoce cómo sintonizar este encuentro
Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 11 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú
La jornada marcará la definición de la segunda semifinal de la Copa del Mundo. Argentina y Suiza se miden en Kansas; mientras que Inglaterra harpa lo propio ante Noruega en Miami
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD