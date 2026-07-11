Perú

Sismo en Perú de noche: cosas que debes tener a la mano en caso de un temblor de gran magnitud

La mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales para proteger a toda la familia y responder a las primeras horas de una emergencia

Guardar
Google icon
Mochila de emergencia: elementos esenciales para sismos en Perú
El kit debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, con especial atención para niños, adultos mayores, personas con medicación permanente y mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo nocturno en Perú puede sorprender con la vivienda a oscuras, muebles desplazados y cortes de energía. En ese escenario, cada segundo cuenta: no para correr sin rumbo, sino para protegerse, ubicarse y disponer de lo indispensable mientras termina el movimiento. Un kit básico, listo y en un punto fijo —cerca de la cama o junto a la puerta del dormitorio— reduce la improvisación y mejora la seguridad de toda la familia.

En ese escenario, la mochila de emergencia concentra artículos esenciales en un solo lugar. Debe ser liviana, resistente y fácil de tomar con una mano, con compartimentos para separar objetos frágiles de insumos pesados. El contenido debe ajustarse al número de personas del hogar, con atención a niñas, adultos mayores o alguien con medicación permanente. Conviene revisarla con frecuencia para reemplazar productos vencidos y asegurar que todo siga en condiciones.

PUBLICIDAD

1) Linterna

Una linterna resulta clave si falla la iluminación. Permite desplazarse sin tropiezos, identificar obstáculos y evitar el uso de velas, que elevan el riesgo de incendio. Lo ideal es elegir un modelo de haz potente, con pilas nuevas o batería recargable, y ubicarlo en la mesa de noche. Una segunda unidad cerca de la salida también ayuda si el primer punto queda bloqueado.

Mochila de emergencia: elementos esenciales para sismos en Perú
Agua, alimentos no perecibles, botiquín y copias de documentos importantes facilitan la atención de necesidades básicas hasta recibir ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

2) Zapatillas

Un par de zapatillas cerradas protege los pies de vidrios rotos, cerámica astillada o clavos. De noche, el piso puede quedar cubierto de restos difíciles de ver, incluso en un cuarto pequeño. Dejar el calzado al lado de la cama evita buscar a tientas y permite moverse con firmeza hacia un lugar seguro dentro del hogar.

PUBLICIDAD

3) Casaca

Una casaca abriga si el movimiento obliga a salir al patio o a un punto de reunión. También ofrece bolsillos para llaves, documentos y el teléfono. Elige una prenda que tolere polvo y roce, con cierre firme. Si hay niños, suma una manta compacta o una prenda extra, porque la espera puede extenderse.

4) Correa de tus perritos

La correa de tus perritos evita que las mascotas se escapen por miedo. Un animal asustado puede correr hacia la calle o esconderse en zonas peligrosas. Deja la sujeción junto a la mochila y añade, si se puede, una placa de identificación con un número de contacto. Incluye además una bolsita con alimento y otra para recoger desechos.

5) Cargador portátil

Un cargador portátil mantiene el celular con batería para llamadas, mensajes y alertas. En un evento de gran magnitud, la comunicación puede saturarse, por lo que conviene priorizar textos breves y contactos clave. Mantén el power bank con carga completa y un cable compatible. Si el hogar tiene más de un teléfono, considera una batería externa adicional.

6) Alcohol en gel

El alcohol en gel ayuda a la higiene cuando falta agua o el acceso al baño se complica. Sirve antes de comer, tras limpiar escombros pequeños o luego de asistir a otra persona. Incluye también mascarillas y pañuelos, porque el polvo puede irritar nariz y garganta, sobre todo en espacios cerrados.

Mochila de emergencia: elementos esenciales para sismos en Perú
Linterna, zapatillas, casaca y cargador portátil son elementos clave para afrontar un corte de energía y una evacuación segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

7) Agua

El agua es prioritaria para hidratación y preparación de alimentos simples. Guarda botellas selladas y rota el stock para mantenerlo en buen estado. Calcula una reserva que cubra a todos los integrantes del hogar, y contempla a las mascotas. Una taza plegable puede facilitar el reparto si hay varias personas.

8) Alimentos no perecibles

Los alimentos no perecibles aportan energía sin necesidad de cocina. Elige opciones que se abran fácil, con porciones individuales, como barras, galletas o conservas. Suma un abrelatas manual si el kit incluye latas. Evita productos que requieran refrigeración o preparación compleja.

9) Botiquín y documentos

Un botiquín debe incluir gasas, vendas, suero fisiológico, cinta adhesiva, tijera pequeña y analgésicos de uso habitual. Añade, si corresponde, medicación personal con dosis indicadas. Junto a eso, guarda copias de documentos importantes en una bolsa hermética, además de efectivo en baja denominación y un silbato para pedir ayuda si quedas aislado. El objetivo es claro: contar con recursos básicos hasta recibir asistencia.

Temas Relacionados

sismoterremotosismo en Perúperu-noticias

Más Noticias

Universitario sufrió dura baja de último momento: no jugará frente Millonarios en duelo amistoso

Los ‘cremas’ se medirán con el cuadro colombiano hoy, sábado 11 de julio, en el estadio Monumental. El duelo marcará el reencuentro con Rodrigo Ureña y Fabián Bustos

Universitario sufrió dura baja de último momento: no jugará frente Millonarios en duelo amistoso

Reniec suspende servicios virtuales tras anuncio de cancelación de atención presencial los fines de semana

En medio de un contexto marcado por limitaciones presupuestarias y crecientes demandas ciudadanas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil enfrenta nuevos desafíos operativos que complican el acceso a trámites esenciales a pocas semanas de iniciarse la etapa más intensa del calendario electoral

Reniec suspende servicios virtuales tras anuncio de cancelación de atención presencial los fines de semana

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

La agencia BigHit Music rechazó las denuncias sobre el exitoso tema y anunció acciones legales, mientras el fandom peruano muestra su apoyo incondicional en redes sociales y pide respeto al trabajo del grupo

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

Magaly Medina anuncia su retorno a la universidad para culminar su carrera de periodismo: “Me tomó dos años pensarlo”

La conductora contó que decidió matricularse después de dos años de reflexión y seguirá el ejemplo de Beto Ortiz, quien está por graduarse tras asistir presencialmente a clases

Magaly Medina anuncia su retorno a la universidad para culminar su carrera de periodismo: “Me tomó dos años pensarlo”

Nueva plataforma virtual agiliza los trámites de licencias de conducir en Lima

El nuevo sistema permite realizar trámites como revalidación, recategorización, duplicados y otros procedimientos de manera completamente digital

Nueva plataforma virtual agiliza los trámites de licencias de conducir en Lima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

Roberto Sánchez pidió la liberación de Pedro Castillo tras informe de expertos de la ONU: “Nos preparamos para movilizarnos”

Fuerza Popular nombra a sus voceros en Cámaras de Senadores y Diputados: ¿quiénes son?

Mensaje presidencial del 28 de julio: qué es, por qué marca la agenda política y económica y su importancia en la vida de todos los peruanos

ENTRETENIMIENTO

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

BTS enfrenta acusación de plagio por ‘Swim’: fans peruanas reaccionan a la demanda y defienden la originalidad de su grupo

Magaly Medina anuncia su retorno a la universidad para culminar su carrera de periodismo: “Me tomó dos años pensarlo”

Critican a Magaly Medina por difundir video controvertido que representa a Jefferson Farfán como esclavo

Marina Gold deja el cine para adultos tras presentar a su pareja y mostrarse muy enamorada: “Queremos estar juntos”

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

DEPORTES

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Tacna Heroica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de Copa de la Liga 2026

Universitario sufrió dura baja de último momento: no jugará frente Millonarios en duelo amistoso

Kun Agüero elogió a Jefferson Farfán y destacó su faceta de ‘streamer’: “Lo hace bastante bien”

Fabián Bustos lanzó advertencia a Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura: “Universitario quiere el tetracampeonato”

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”