Sismo en Perú de noche: cosas que debes tener a la mano en caso de un temblor de gran magnitud

El kit debe adaptarse a las necesidades de cada hogar, con especial atención para niños, adultos mayores, personas con medicación permanente y mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo nocturno en Perú puede sorprender con la vivienda a oscuras, muebles desplazados y cortes de energía. En ese escenario, cada segundo cuenta: no para correr sin rumbo, sino para protegerse, ubicarse y disponer de lo indispensable mientras termina el movimiento. Un kit básico, listo y en un punto fijo —cerca de la cama o junto a la puerta del dormitorio— reduce la improvisación y mejora la seguridad de toda la familia.

En ese escenario, la mochila de emergencia concentra artículos esenciales en un solo lugar. Debe ser liviana, resistente y fácil de tomar con una mano, con compartimentos para separar objetos frágiles de insumos pesados. El contenido debe ajustarse al número de personas del hogar, con atención a niñas, adultos mayores o alguien con medicación permanente. Conviene revisarla con frecuencia para reemplazar productos vencidos y asegurar que todo siga en condiciones.

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1) Linterna

Una linterna resulta clave si falla la iluminación. Permite desplazarse sin tropiezos, identificar obstáculos y evitar el uso de velas, que elevan el riesgo de incendio. Lo ideal es elegir un modelo de haz potente, con pilas nuevas o batería recargable, y ubicarlo en la mesa de noche. Una segunda unidad cerca de la salida también ayuda si el primer punto queda bloqueado.

Agua, alimentos no perecibles, botiquín y copias de documentos importantes facilitan la atención de necesidades básicas hasta recibir ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

2) Zapatillas

Un par de zapatillas cerradas protege los pies de vidrios rotos, cerámica astillada o clavos. De noche, el piso puede quedar cubierto de restos difíciles de ver, incluso en un cuarto pequeño. Dejar el calzado al lado de la cama evita buscar a tientas y permite moverse con firmeza hacia un lugar seguro dentro del hogar.

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3) Casaca

Una casaca abriga si el movimiento obliga a salir al patio o a un punto de reunión. También ofrece bolsillos para llaves, documentos y el teléfono. Elige una prenda que tolere polvo y roce, con cierre firme. Si hay niños, suma una manta compacta o una prenda extra, porque la espera puede extenderse.

4) Correa de tus perritos

La correa de tus perritos evita que las mascotas se escapen por miedo. Un animal asustado puede correr hacia la calle o esconderse en zonas peligrosas. Deja la sujeción junto a la mochila y añade, si se puede, una placa de identificación con un número de contacto. Incluye además una bolsita con alimento y otra para recoger desechos.

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5) Cargador portátil

Un cargador portátil mantiene el celular con batería para llamadas, mensajes y alertas. En un evento de gran magnitud, la comunicación puede saturarse, por lo que conviene priorizar textos breves y contactos clave. Mantén el power bank con carga completa y un cable compatible. Si el hogar tiene más de un teléfono, considera una batería externa adicional.

6) Alcohol en gel

El alcohol en gel ayuda a la higiene cuando falta agua o el acceso al baño se complica. Sirve antes de comer, tras limpiar escombros pequeños o luego de asistir a otra persona. Incluye también mascarillas y pañuelos, porque el polvo puede irritar nariz y garganta, sobre todo en espacios cerrados.

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Linterna, zapatillas, casaca y cargador portátil son elementos clave para afrontar un corte de energía y una evacuación segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

7) Agua

El agua es prioritaria para hidratación y preparación de alimentos simples. Guarda botellas selladas y rota el stock para mantenerlo en buen estado. Calcula una reserva que cubra a todos los integrantes del hogar, y contempla a las mascotas. Una taza plegable puede facilitar el reparto si hay varias personas.

8) Alimentos no perecibles

Los alimentos no perecibles aportan energía sin necesidad de cocina. Elige opciones que se abran fácil, con porciones individuales, como barras, galletas o conservas. Suma un abrelatas manual si el kit incluye latas. Evita productos que requieran refrigeración o preparación compleja.

9) Botiquín y documentos

Un botiquín debe incluir gasas, vendas, suero fisiológico, cinta adhesiva, tijera pequeña y analgésicos de uso habitual. Añade, si corresponde, medicación personal con dosis indicadas. Junto a eso, guarda copias de documentos importantes en una bolsa hermética, además de efectivo en baja denominación y un silbato para pedir ayuda si quedas aislado. El objetivo es claro: contar con recursos básicos hasta recibir asistencia.

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