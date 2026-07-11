Oliver Sonne está de vuelta con el Burnley: se unió a la pretemporada y participó en el primer amistoso preparatorio contra FC Cincinnati

El Burnley ha sumado a un viejo conocido a su plantel. El peruano Oliver Sonne está de regreso con los ‘clarets’ después de haber culminado su préstamo de media temporada con el Sparta Praga, en cuyas filas halló un mayor protagonismo reflejado en una continua regularidad en la Chance Liga.
El ‘Vikingo’ retornó, hace no mucho, a Turf Moor e inmediatamente se puso bajo las órdenes de Mike Jackson, quien se encuentra cumpliendo un rol de entrenador interino mientras las altas esferas de la entidad cierran flecos en el nuevo contrato del sucesor Nicky Hayen.
PUBLICIDAD
El retorno de Sonne coincide con la reforma del Burnley tras un doloroso descenso a la Championship, escenario al que vuelve por no haber sido capaz de sostener una correcta dinámica en la Premier League, donde acabó en el penúltimo lugar con 22 unidades en 38 encuentros disputados.
El seleccionado peruano, ahora, se dispone a empezar de cero en un equipo en plena reconfiguración y a presentar candidatura para ser el nuevo guardián del flanco derecho de la defensa, aunque la competencia será muy complicada por la presencia de Kyle Walker, Connor Roberts y Shurandy Sambo.
PUBLICIDAD
Pretemporada en marcha
A mitad de semana, la plantilla ‘vinotinto’ abandonó Londres con destino a Cincinnati, lugar en el que se ha planificado una serie de partidos amistosos de pretemporada. El primero de ellos fue con el club dueño de casa, en Ohio, obteniendo un resultado desfavorable (3-1).
El Burnley, inicialmente, presentó una nómina cargada de futbolistas de su cantera, pero arrancando el complemento aparecieron algunos rostros de mayor experiencia; entre ellos destacó el peruano Oliver Sonne, quien ofreció un rendimiento ordenado como lateral derecho.
La presencia del ‘Vikingo’ en los nuevos del plantel de la institución inglesa invita a creer que tendrá mayor cabida en la próxima incursión en la división de honor a diferencia de lo que sucedió en su primera aventura en la Premier League. Eso sí, dependerá de su propia evolución si logra hacerse de un hueco o convive con los suplentes.
PUBLICIDAD
El calendario del Burnley en Estados Unidos continuará en la siguiente semana con enfrentamientos preparatorios contra Columbus Crew y Real Salt Lake. De vuelta a Europa, sostendrá sus últimos amistosos frente a Ajax, Espanyol y Torino. Se espera que en ese cronograma, Sonne siga siendo tomado en cuenta mientras se discute su rol futuro en el equipo.
Declive hacia la Championship
El Burnley confirmó su regreso a la Championship tras una fugaz experiencia en la Premier League, instancia que resultó demasiado exigente para el equipo. La permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés fue breve y dejó en evidencia que el conjunto no logró adaptarse a las demandas competitivas del torneo.
PUBLICIDAD
Desde el inicio de la temporada 2025/26, el desempeño de los ‘clarets’ fue deficiente en todas las fases del juego. La campaña estuvo marcada por dificultades tácticas y técnicas, elementos que se reflejaron en el desarrollo de cada jornada y que condicionaron negativamente los resultados obtenidos a lo largo del curso.
La situación se agravó con el paso de los meses, en particular durante los partidos celebrados en Turf Moor. El Burnley no consiguió ninguna victoria en sus últimos 15 encuentros como local, lo que transformó cada partido en casa en un desafío insuperable y alimentó la sensación de crisis interna.
PUBLICIDAD
Una vez consumado el descenso, y tras una serie de resultados considerados deplorables durante el año calendario, la directiva del Burnley inició la búsqueda de un nuevo entrenador para revertir la situación. Pese a intentar inicialmente la incorporación de Craig Bellamy, la falta de acuerdo llevó al club a activar su plan alternativo y nombrar a Nicky Hayen como nuevo responsable técnico.
Más Noticias
Conor McGregor vs Max Holloway 2 HOY: horarios y dónde ver el combate por la UFC 329
‘The Notorious’ vuelve a la acción después de cinco años y se enfrentará ante uno de los mejores strikers de la empresa. Conoce todos los detalles de este evento histórico
Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026
Harry Kane y Erling Haaland prometen un duelo de goleadores en el Hard Rock Stadium. Conoce cómo sintonizar este compromiso decisivo
Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026
Los ‘merengues’ cerrarán su preparación para el Torneo Clausura midiéndose con el equipo colombiano que tiene entre sus filas a Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. Conoce cómo sintonizar este cotejo
A qué hora juega Sporting Cristal vs Tacna Heroica HOY: partido por octavos de final de Copa de la Liga 2026
Los ‘cerveceros’ siguen en carrera y buscarán su pase a los cuartos de final frente el cuadro tacneño en el estadio Alberto Gallardo. Conoce los horarios del decisivo cotejo
Alianza Lima cayó goleado por Sport Boys en amistoso previo al duelo con Deportivo Cali
Los ‘blanquiazules’ disputaron su cuarto duelo de preparación y sufrió su primera derrota en la pretemporada. Conoce los detalles de la penúltima prueba de Pablo Guede de cara al inicio del Torneo Clausura 2026
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD