Mano Menezes aterrizó en Cusco para seguir el trabajo de Cienciano y Cusco FC: busca ampliar el radar de jugadores de la Liga 1

El técnico de la selección peruana recorrió dos jornadas de trabajo en la Ciudad Imperial, asistió a sesiones de práctica, conversó con los cuerpos técnicos y sostuvo encuentros con dirigentes de ambos clubes (Cusco FC)

Mano Menezes mantuvo esta semana una nueva escala en su plan de acercamiento a los clubes del fútbol peruano. El entrenador brasileño arribó a la ciudad de Cusco y dedicó dos jornadas a conocer el trabajo de Cienciano y Cusco FC, en un recorrido centrado en revisar métodos de preparación, observar sesiones de práctica y sostener conversaciones con quienes conducen a ambos planteles.

La agenda comenzó el lunes en el Complejo Deportivo de Anta, donde el cuerpo dirigencial del club rojo y el comando técnico encabezado por el argentino Horacio Melgarejo recibieron al seleccionador. Allí, Menezes presenció parte de los entrenamientos y mantuvo una reunión de intercambio con el área técnica para abordar aspectos vinculados a la puesta a punto del equipo y la formación de futbolistas.

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La visita en la Ciudad Imperial se completó el martes con un paso por las instalaciones de Cusco FC. En ese punto, el seleccionador nacional compartió otra jornada de trabajo con directivos y el comando técnico del conjunto dorado, dentro de una dinámica de observación y diálogo orientada a conocer, en el terreno, las rutinas y condiciones de los clubes que compiten en el torneo local.

Anta, punto de partida: observación y diálogo con el comando técnico de Cienciano

Mano Menezes inició su recorrido en Cusco con una visita al complejo de Anta, donde observó los entrenamientos de Cienciano e intercambió impresiones con el comando técnico y la dirigencia. (Cienciano)

La primera estación del viaje a Cusco se desarrolló en Anta. En el complejo de entrenamiento, Menezes siguió de cerca una parte de la práctica del plantel y mantuvo conversaciones con el grupo de trabajo del equipo, en un espacio destinado a intercambiar criterios sobre cómo se planifica la preparación y cómo se acompaña el desarrollo de los jugadores.

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La presencia del seleccionador en el centro de trabajo se dio en un momento en el que Cienciano ajusta detalles con la mirada puesta en el Torneo Clausura. La reunión con el comando técnico apuntó a revisar enfoques de entrenamiento y a compartir impresiones sobre el crecimiento de los futbolistas en el marco de la competencia nacional.

En esa jornada, el técnico también tuvo contacto con la dirigencia del club. El encuentro con los responsables institucionales formó parte de una visita de carácter operativo, vinculada con el seguimiento del medio local y con la construcción de un canal permanente de coordinación entre la selección y las instituciones de la Liga 1.

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Martes en Cusco FC: una segunda jornada para conocer rutinas y realidad de club

Tras su paso por Cienciano, Mano Menezes llegó a Cusco FC para continuar su plan de observación. El estratega conoció las rutinas del club y amplió el seguimiento de jugadores de Liga 1. (Cusco FC)

Tras el paso por Cienciano, Menezes extendió su agenda en la Ciudad Imperial y se trasladó a Cusco FC. En las instalaciones del club dorado, el seleccionador nacional compartió una jornada de trabajo que incluyó reuniones con directivos y contacto con el comando técnico.

El objetivo de ese segundo día fue sostener el mismo esquema de trabajo: observar el entorno cotidiano de un equipo de provincia, interiorizarse sobre cómo se organiza el proceso de entrenamiento y tomar nota de la realidad concreta en la que se desenvuelven los futbolistas que compiten en el campeonato peruano.

La visita a Cusco FC reforzó una línea de acción que el entrenador viene ejecutando desde su llegada al cargo: permanecer en contacto con los clubes y ampliar el seguimiento de jugadores que actúan en el torneo local, con recorridos presenciales que complementan la información de rutina.

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Un recorrido por el interior y reuniones previas con los clubes de Lima

Con escalas en Lima, Andahuaylas, Piura y ahora Cusco, Mano Menezes mantiene una agenda de visitas a los clubes del país para reforzar el monitoreo de futbolistas y sus metodologías de trabajo. (Cienciano)

El paso por Cusco se integró a una serie de desplazamientos que Menezes realizó en los últimos días por diferentes ciudades del país. Antes de llegar a la Ciudad Imperial, el entrenador estuvo en Andahuaylas para visitar a Los Chankas y luego se trasladó a Piura, donde se reunió con el comando técnico de Atlético Grau.

Estos viajes por el interior se sumaron a encuentros que el seleccionador ya había sostenido previamente en Lima con tres de los principales clubes de la capital: Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. En esas reuniones, compartió jornadas de trabajo y espacios de conversación con las instituciones, dentro de una planificación orientada a mantener una relación fluida con el ecosistema del torneo.

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El plan de visitas continuará en las próximas semanas. La intención del comando técnico es ensanchar el universo de futbolistas observados y, al mismo tiempo, conocer las metodologías de trabajo que se aplican en distintas instituciones del país, con presencia directa en los lugares de entrenamiento y diálogo con las áreas técnicas y dirigenciales.