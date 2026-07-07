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‘Tato’ Rivero cuestionó la mentalidad conformista de las voleibolistas peruanas: “Se aburguesan porque llega una extranjera”

El experimentado entrenador nacional expresó su preocupación por la falta de ambición de las jugadoras locales y afirmó que suelen priorizar el aspecto económico antes que su crecimiento deportivo

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El técnico hizo dura crítica a jugadoras que solo esperan su sueldo a fin de mes y no compiten para crecer - Crédito: ¡De una!

El entrenador nacional Carlos ‘Tato’ Rivero lanzó una dura reflexión sobre el presente del vóley peruano y la mentalidad de las jugadoras nacionales. El extécnico de Rebaza Acosta aseguró que el crecimiento económico de la liga local ha generado conformismo en ciertas voleibolistas, que hoy priorizan la estabilidad de un sueldo antes que la ambición de seguir creciendo deportivamente.

Durante una entrevista en el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Rivero señaló en primer lugar que la llegada de jugadoras extranjeras no debería ser vista como una amenaza, sino como un incentivo para competir por un lugar en el equipo. Desde su experiencia, aseguró que en todos los planteles que dirige procura que las oportunidades sean iguales para todas las integrantes.

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“Estás con un plantel en la cual a todas tienes que darle cabida, darles prioridad, hacerlas sentir que son importantes. Equipo que llego yo, todas tienen las mismas posibilidades. A veces se aburguesan porque llega una extranjera y yo digo que a la extranjera también se le puede sentar. Definitivamente una extranjera viene para marcar la diferencia, tiene que ser mejor que las nacionales, pero la nacional no se puede dejar estar”, manifestó.

Para el entrenador, el problema no radica en la contratación de refuerzos del exterior, sino en la reacción de algunas jugadoras peruanas frente a esa competencia. A su juicio, las voleibolistas nacionales deberían aprovechar esa exigencia para elevar su rendimiento y pelear por la titularidad.

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Carlos 'Tato' Rivero es un experimentado entrenador local.
Carlos 'Tato' Rivero es un experimentado entrenador local. Crédito: FPV

Criticó la falta de ambición

Durante la conversación, ‘Tato’ Rivero también cuestionó el conformismo que, según considera, existe en parte del voleibol peruano. En ese sentido, aseguró que muchas deportistas se sienten cómodas con su situación actual y dejan de luchar por mejorar su nivel. “Reciben su sueldo y ellas son felices con que salgan el fin de semana. Entonces, no hay esa ambición de querer ganar el puesto. Por eso es que de repente los niveles no suben”, afirmó.

El estratega explicó que esa mentalidad termina afectando el desarrollo de la competencia interna y, en consecuencia, el crecimiento del campeonato. Para el exDT de Rebaza, cuando una jugadora deja de competir por un lugar en la alineación, el nivel colectivo también se resiente. En esa misma línea, insistió en que muchas veces el aspecto económico termina imponiéndose sobre la búsqueda de nuevos desafíos deportivos.

“Hay falta de ambición, de querer llegar a más. De repente una piensa ‘yo estoy en un equipo y puedo jugar en otro de repente, pero estoy bien recibiendo mi sueldo’. Se prioriza el sueldo antes que la parte deportiva. Y yo siempre he tenido en cuenta el refrán ‘cría fama y échate a la cama’”, expresó.

Apostar por el crecimiento deportivo

Rivero también compartió su visión sobre cómo una voleibolista puede construir una carrera sólida. Según explicó, en ocasiones es preferible aceptar condiciones económicas menos favorables si eso permite desarrollarse en un club con mayores oportunidades deportivas y de exposición.

Si yo me voy a un club donde me voy a poder desarrollar, voy a poder subir mi nivel de juego, entonces otro club me va a querer pagar un poco más. De repente esa temporada va a ser un poco austera para mí, pero me van a ver, me voy a mostrar, porque en otros clubes ni siquiera entro para el saque”, comentó.

Carlos 'Tato' Rivero dirigió a Rebaza Acosta la última temporada.
Carlos 'Tato' Rivero dirigió a Rebaza Acosta la última temporada. Crédito: FPV

Otro de los aspectos que abordó fue la concentración de las mejores jugadoras nacionales en un reducido número de equipos. ‘Tato’ Rivero consideró que esta situación genera un desequilibrio en el torneo y obliga a los clubes de menor presupuesto a depender cada vez más de voleibolistas extranjeras para mantenerse competitivos.

“De repente podríamos hacer una evaluación en la liga, enumerar y ponerles una calificación a cada chica, y que vayan a todos los clubes. Ahora hay clubes donde tienen a casi todas las mejores jugadoras nacionales. Entonces, ¿qué hacen los demás clubes? Van a pedir que sean cuatro extranjeras, que ese es otro tema. Clubes de mitad tabla para abajo van a querer tener cuatro extranjeras porque no hay jugadoras nacionales”, concluyó.

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