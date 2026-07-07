Alianza Atlético refuerza su delantera para Liga 1 2026: anunció las contrataciones de José María Ingratti y Jairo Molina

Alianza Atlético ha culminado dos operaciones que, a todas luces, potenciarán la parcela ofensiva del equipo de cara al Torneo Clausura 2026. Los delanteros José María Ingratti y Jairo Molina se han transformado en refuerzos de la institución sullanense, tras firmar sus respectivos contratos. Ambos efectivos llegan con la intención de ser titulares en la campaña liguera.
Tanto Ingratti como Molina fueron jugadores que despertaron la atención del área deportiva del ‘vendaval’, en especial porque se encontraban sin clubes. La mezcla de juventud y experiencia, además, convenció al entrenador Federico Urciuoli para avanzar las negociaciones hasta abrochar un acuerdo definitivo.
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De 33 años, Jairo Molina es quien llega con mejor cartel a Alianza Atlético. Delantero de área, con capacidad goleadora y adaptación por los extremos, con pasado en Boyacá Chicó (COL), en cuyas filas logró posicionarse como diferencial al totalizar 24 anotaciones. Decidió probar nuevos aires, tras no alcanzar renovación.
Incluir a José María Ingratti, de 25 años, es más una apuesta que otra cosa. Aunque su rendimiento en su último paso por el Deportivo Riestra (ARG) ha estado muy alejado de las expectativas, existe una confianza en su proyección y en que pueda ser un recambio fiable para Valentín Robaldo.
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Con esos atacantes, al menos por lo que resta de la campaña, Alianza Atlético cuenta con mayores y mejores cartas para el nuevo recorrido en el Torneo Clausura 2026, donde la consigna será ubicarse en sitiales que le permitan asegurar un cupo para la siguiente edición de la CONMEBOL Sudamericana.
Consignar que a los fichajes de Molina e Ingratti se suman los de Steven Rivadeneyra y Joaquín Revilla. El portero tratará de luchar por el puesto con Daniel Prieto, mientras que el mediocentro tendrá que remar más de la cuenta por un lugar, tras un año sin actividad futbolística.
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Temporada correcta
El periodo anterior, Alianza Atlético realizó su mejor temporada en más de 15 años al ubicarse en la quinta plaza de la Tabla Acumulada por encima de clubes históricos como FBC Melgar y Cienciano. Aquella plaza, además, le hizo acreedor de un cupo para participar en la Copa Sudamericana 2026, a la que no acudía en más de una década.
Aquel éxito hacía pensar que llegarían mejores momentos para el ‘vendaval’, pero no fue así. El arquitecto de la obra, Gerardo Ameli, se desmarcó al no encontrar un acuerdo para renovar su contrato y el máximo goleador, Agustín Graneros, dijo adiós al percibir que su periplo en Sullana había llegado a su final.
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Con esas salidas gravitantes, los directivos de Alianza Atlético se pusieron manos a la obra para hallar reemplazantes a la altura o que se acercaran a ello. Para la zona técnica llegó Federico Urciuoli y se unieron Valentín Robaldo y Franco Coronel para la parcela ofensiva.
Al inicio del Apertura 2026 no se observó un avance adecuado de los ‘churres’ y la presencia del DT Urciuoli despertaba inquietudes, pero surgió un acontecimiento bisagra que reforzó su continuidad: la clasificación a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026, tras dejar en el camino a Deportivo Garcilaso.
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A partir de entonces, Alianza Atlético echó a andar en dos certámenes en simultáneo, aunque hubo un declive notorio en la Sudamericana por el nivel superior de los contrincantes. En ese escenario, nunca pudo ganar y tuvo que conformarse con sacar dos empates: ante Tigre y Macará.
La historia, eso sí, tomó un rumbo distinto en la Liga 1 2026, donde hubo un alza sustancial sostenida en un rendimiento correcto, reflejado en cinco victorias, seis igualadas y seis derrotas. Con esos registros, el club de Piura quedó en la octava posición con 21 unidades.
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