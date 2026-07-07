Magaly Medina aclara por qué estuvo solo seis minutos en la parroquia, según se muestra en el video de Jefferson Farfán

Magaly Medina negó haber incumplido el servicio comunitario impuesto tras el proceso judicial con Jefferson Farfán.

Magaly Medina salió al frente de las acusaciones de Jefferson Farfán y negó haber incumplido el servicio comunitario impuesto tras el proceso judicial que ambos protagonizaron. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aclaró que su presencia de seis minutos en la parroquia de Surco, registrada en las imágenes del exfutbolista, no correspondía a una jornada de trabajo sino a una visita por un motivo distinto.

La aclaración la dio en una comunicación en vivo con María Pía Copello, conductora del programa de streaming ‘Sin más que decir’ del canal +QTV, quien le preguntó directamente por las imágenes difundidas en el video del exseleccionado nacional. “Yo entro ese día, pero no firmo. ¿Dónde está mi firma de ese día? Yo no he entrado a firmar”, respondió Medina.

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La periodista sostuvo que su vínculo con la parroquia le permite ingresar por razones ajenas al cumplimiento de la condena: “Puedo entrar a cualquier cosa, a dejarles papelería, a dejarles algo que dejé olvidado. Puedo entrar por cualquier otro motivo, no solamente para hacer mi servicio comunitario”.

El video de Farfán y la polémica por los seis minutos

La disputa se desató tras la publicación, el lunes 6 de julio, de un video de 22 minutos en el canal de YouTube de Farfán, titulado “Magaly Jesús al descubierto”. En el material, el equipo del exjugador sostiene haber realizado un seguimiento durante seis de las ocho jornadas en que Medina debía presentarse en la parroquia de Surco.

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Según las imágenes, el único día en que la conductora apareció fue el 8 de abril: su camioneta llegó a las 9:04 a. m. y se retiró a las 9:10 a. m. Los documentos validados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la parroquia consignan, en cambio, una jornada de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. El video apunta además que la parroquia recién abre sus puertas a las 9:00 a. m., lo que contradice el horario de ingreso registrado en las planillas.

Magaly Medina se enlaza en vivo para aclarar las acusaciones de Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario. Escucha su detallada explicación sobre la controversia de los 6 minutos y cómo cumple su sentencia. Video: YouTube +QTV / Sin + que decir

Medina también explicó a Copello que su modalidad de cumplimiento no implica necesariamente tareas de limpieza. “A mí me permiten venir, hacer estas cosas de archivo, archivar un montón de papeles”, indicó.

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Agregó que la parroquia adapta las labores al perfil de cada sentenciado: “Si viene un ingeniero, hace planos y le estaba haciendo los planos para los velatorios. Así ellos han levantado sus velatorios con servicio comunitario de gente profesional”. Ante la consulta de Copello sobre la frecuencia de asistencia, la conductora reconoció que no acudía todos los días de forma fija.

“Como tu tiempo te da, como tu tiempo te permite. Mi tiempo es muy ocupado para mí”, respondió, y precisó que en los días en que no pudo presentarse lo justificó ante el INPE y la parroquia: “Hay días en que yo no he venido martes o miércoles, pero lo he justificado debidamente”.

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Medina no hizo referencia al video de Farfán durante la emisión de su propio programa del lunes 6 de julio, transmitido en paralelo a la publicación del material en YouTube. En su espacio de ATV solo presentó informes sobre la farándula local sin aludir a las acusaciones del exfutbolista. Fue en la comunicación con el programa de Copello donde ofreció su versión sobre los hechos que el video pone en cuestión.

La periodista no dudó en exponer cómo es que trabaja dentro de la parroquia que le designaron para cumplir con su servicio comunitario | Instagram

Acciones legales y acusaciones cruzadas

Asimismo, Magaly también brindó declaraciones a Infobae Perú, donde fue más directa en su respuesta al reporte del equipo de Farfán. “Su video es difamante y mentiroso, hecho por novatos que él manda”, señaló, y cuestionó que los investigadores del exfutbolista buscaran evidencias en los jardines de la parroquia esperando verla barrer o limpiar baños.

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Reiteró que los documentos presentados ante las autoridades fueron debidamente validados y que no siente la obligación de dar explicaciones públicas sobre la forma en que cumple su condena. La conductora anunció que tomará acciones legales. “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso”, afirmó a Infobae Perú.

Medina añadió que la jueza a cargo del caso ya declaró inadmisibles las pruebas presentadas por Farfán: “La jueza le declaró inadmisible esas ‘dizque’ pruebas y por eso entró en trompo y no sabe cómo atacarme”.

El enfrentamiento entre ambas figuras tiene como origen el proceso judicial que el exfutbolista ganó contra la conductora, tras el cual Medina recibió como sanción 138 jornadas de servicio comunitario. Farfán había adelantado en redes sociales que revelaría “toda la verdad” sobre el tema, y cumplió con la publicación del video el lunes por la noche.

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Jefferson Farfán publicó un reportaje de 22 minutos en el que sostiene que Magaly Medina no habría cumplido las 76 horas de trabajo comunitario que figuraban en la documentación presentada por la conductora. El material muestra imágenes registradas por el equipo del exfutbolista y plantea presuntas inconsistencias entre los registros audiovisuales y los documentos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Al cierre del material, el exjugador afirmó: “Hemos cumplido con presentar las pruebas. Ahora que los hechos hablen y que el Perú saque sus propias conclusiones. La justicia es igual para todos”. Medina había advertido antes de la publicación del video que si Farfán tenía pruebas, debía presentarlas ante el Poder Judicial y no solo en redes sociales.

Además de las acciones legales que prepara por el video, la conductora informó que presentó denuncias ante la División de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía de la Nación y el INPE por presuntas amenazas contra su vida y la de su abogado, en mensajes que, según ella, mencionaban el nombre de Jefferson Farfán.

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