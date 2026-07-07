Resultados del Mundial 2026 HOY, martes 7 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

Argentina vs Egipto y Colombia vs Suiza cerrarán los octavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Hoy, martes 7 de julio, el Mundial 2026 entra en una fase decisiva con el cierre de los octavos de final, una jornada que promete máxima emoción al definirse los últimos clasificados a los cuartos de final. Cada partido representa una oportunidad única para seguir en carrera en el torneo más importante del planeta, donde ya no hay margen de error y cualquier detalle puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

La atención estará puesta en dos encuentros de alto nivel que reúnen a selecciones con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: mantenerse con vida en la competencia. Por un lado, la selección de Argentina buscará confirmar su condición de favorita ante una combativa Egipto, que ha sorprendido con una campaña histórica. En el otro cruce, Suiza y Colombia protagonizarán un duelo muy parejo, donde la solidez táctica y la eficacia serán determinantes para seguir avanzando.

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Partidos de hoy, martes 7 de julio del Mundial 2026

- Argentina vs Egipto:

Hora: 11:00 (Perú)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO

- Colombia vs Suiza:

Hora: 15:00 (Perú)

Estadio: Estadio BC Place, Vancouver

Canales TV: DSports y DGO

La emoción del Mundial se sigue viviendo al máximo en Norteamérica. Crédito: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Argentina vs Egipto: el vigente campeón ante la revelación del torneo

El partido entre Argentina y Egipto concentra gran parte del interés de la jornada. La ‘albiceleste’, vigente campeona mundial, llegó a octavos tras una fase exigente y con una clasificación sufrida en la ronda anterior ante Cabo Verde, donde tuvo que trabajar más de lo previsto para avanzar, pero manteniendo su condición de candidata al título con Lionel Messi como principal referencia.

El combinado egipcio, en cambio, alcanzó esta instancia luego de hacer historia: superó la fase de grupos por primera vez en una Copa del Mundo y en octavos eliminó a Australia en penales tras un empate en el tiempo reglamentario. El equipo africano ha basado su avance en orden defensivo y efectividad en momentos clave, lo que le ha permitido seguir en competencia y llegar como una de las sorpresas del torneo.

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Suiza vs Colombia: un cruce muy equilibrado

El partido entre Suiza y Colombia enfrenta a dos selecciones que llegan con buen momento tras superar la fase anterior sin demasiados sobresaltos. La escuadra ‘cafetera’ avanzó a los octavos de final luego de vencer 1-0 a Ghana, en un duelo cerrado que resolvió con eficacia y solidez defensiva, manteniendo el control en los momentos clave.

Por su parte, el conjunto europeo selló su clasificación tras imponerse 2-0 a Argelia, mostrando orden táctico y efectividad en ataque para sacar adelante un partido exigente. Los suizos llegan con confianza y la intención de sostener su regularidad, mientras busca meterse entre los ocho mejores del torneo.

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Toda Colombia se ilusiona con llegar a cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Bernadett Szabo

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Una vez concluida la jornada de este martes, el Mundial 2026 dará paso a los cuartos de final, programados entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio. En esta instancia se reunirán los ocho mejores equipos del torneo, en una fase donde la exigencia aumenta y cada partido se juega como una final anticipada en la lucha por el título.

Además, los ganadores de los duelos de este martes se enfrentarán entre sí en la siguiente ronda, lo que incrementa aún más la tensión de la jornada, ya que no solo está en juego el pase a la siguiente ronda, sino también el camino directo hacia las semifinales del Mundial.

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