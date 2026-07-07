Magaly Medina niega preferencias por parte del INPE: “Nadie se quiere arriesgar conmigo”.

Magaly Medina respondió tras la difusión del reportaje de Jefferson Farfán en YouTube y descartó que el INPE haya tenido algún tipo de “preferencia” con ella en el cumplimiento del servicio comunitario.

La conductora se comunicó en vivo con el streaming Sin + Q Decir, la mañana del 7 de julio, donde sostuvo que, por ser una figura mediática, ninguna institución se expondría a cometer irregularidades a su favor.

“En el caso mío, nadie se puede exponer a ser, digamos, corrupto, entre comillas. Porque soy una persona demasiado mediática y visible”, afirmó. Y remató con la frase que más se replicó: “Nadie se quiere arriesgar, ninguna institución”.

“Muchos ignorantes y burros”: su reacción a quienes creen el reportaje

Durante la conversación, Medina se refirió con dureza a quienes, según su percepción, dan por ciertas las acusaciones sin verificar.

“Si uno se cansa de que esté dale, que dale con la cantaleta y muchos ignorantes y burros que hay… todos: ‘Sí, sí, sí, claro, claro, es cierto, ella no hizo, no hace, no hizo esto’”, dijo.

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En ese mismo bloque, María Pía Copello le preguntó por una idea que se instaló en redes: la supuesta corrupción detrás de firmas y constancias. Medina respondió que, en su caso, ese escenario no tendría lógica por el nivel de exposición que ella tiene.

“Nadie se quiere arriesgar”: su argumento sobre el INPE y la visibilidad mediática

Magaly insistió en que el INPE no podría “favorecerla” sin quedar expuesto. “Nadie se quiere arriesgar… como el INPE”, señaló.

Su planteamiento fue claro: al ser una figura pública, cualquier irregularidad sería un escándalo mayor para la institución. Por eso, sostuvo que la entidad no se prestaría a algo así y que, más bien, estarían incómodos por la presión del caso.

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Magaly Medina negó en Sin + Q Decir que el INPE haya tenido preferencias en su caso y sostuvo que ninguna institución se “arriesgaría” por su alta visibilidad pública. La conductora respondió tras el reportaje de Jefferson Farfán en YouTube y cuestionó la idea de corrupción en firmas.

“El INPE está fastidiado”: el reclamo por falta de personal, según Magaly

En sus declaraciones, la conductora también aseguró que el INPE estaría saturado por el volumen de personas que cumplen servicio comunitario y por la insistencia mediática que, según ella, se generó con este caso.

“Ahora más bien el INPE está fastidiado, porque él se queja tanto y no tienen personal en el INPE para estar yendo a tantos lugares”, afirmó.

Luego añadió que, según su versión, el INPE no puede asignar a alguien para ir “todos los días” a constatar. “Menos dedicarle una persona que vaya específicamente todos los días del servicio comunitario a constatar”, indicó.

Medina incluso dijo que el INPE habría trasladado su malestar al juzgado: “Ellos se han quejado con el juzgado y han dicho: ‘Oiga, nosotros tenemos… cuarenta personas para… doce mil, creo, personas que hacen servicio comunitario. No nos fastidien tanto’”.

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La conductora Magaly Medina y el futbolista Jefferson Farfán se muestran en una composición de imagen dividida en relación a un desmentido.

El contexto: el reportaje de Farfán y la respuesta legal de Magaly

El pronunciamiento se dio en medio del nuevo pico del conflicto entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, luego de que el exfutbolista difundiera en YouTube un video en el que sostiene la existencia de presuntas inconsistencias entre los documentos vinculados al cumplimiento del servicio comunitario y las imágenes captadas en las fechas consignadas.

Tras la publicación, la conductora descalificó el material y advirtió que no piensa dejarlo pasar. En diálogo con Infobae Perú, afirmó: “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer (6 de julio)”.

Con esa frase, Medina dejó en claro que su respuesta se moverá por la vía formal, al considerar que lo presentado constituye una campaña difamatoria. Además, insistió en que su documentación fue validada por las autoridades responsables y añadió otra acusación contra su adversario: “La jueza le declaró inadmisible esas ‘dizque’ pruebas y por eso entró en trompo y no sabe cómo atacarme”.

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Un montaje fotográfico presenta a Magaly Medina y Jefferson Farfán, junto a una imagen superpuesta de un hombre interactuando con una mujer, vinculada al destape periodístico del futbolista.