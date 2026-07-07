Agenda cultural en Lima del 8 al 15 de julio: conciertos, teatro, exposiciones y actividades gratuitas

Lima cierra la primera quincena de julio con una agenda cultural que abarca todos los géneros y públicos. La proximidad de las Fiestas Patrias marca el tono de varias propuestas, pero la oferta va más allá de la celebración patriótica: hay conciertos internacionales, rock nacional, teatro para adultos y niños, musicales en temporada, stand-up, exposiciones de arte y actividades gratuitas en bibliotecas públicas. A continuación, el detalle de lo que puede verse entre el 8 y el 15 de julio en la ciudad.
Conciertos
ENHYPEN
El fenómeno del k-pop llega a Lima con ENHYPEN, el grupo surcoreano creado por HYBE, la misma empresa detrás de BTS. La agrupación, conocida por su sonido entre el pop y el R&B y por sus elaboradas puestas en escena, ofrecerá un espectáculo de gran producción que promete agotar entradas.
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Lugar: Estadio San Marcos
Fecha: Martes 8 de julio
Horario: 7:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Ticketmaster. Desde S/220 en tribunas hasta paquetes platinum que superan los S/1.600
Salsa Lima Festival
Una noche de salsa con más de 17 artistas en un solo escenario. El cartel incluye a figuras de primer nivel del género como Tito Nieves, Jerry Rivera, La Sonora Ponceña, Óscar D’León, Víctor Manuelle y La India, entre otros. Una cita obligada para los amantes de la música tropical latinoamericana.
Lugar: Estadio San Marcos
Fecha: Sábado 11 de julio
Entradas: Disponibles en Teleticket. Desde S/182 en oriente hasta S/550 en box platinum individual
Rock Patrio
Por primera vez en Lima, los cinco máximos referentes del rock peruano comparten un mismo escenario: Raúl Romero, Amén, LBD, Río y Mar de Copas se reúnen en una noche que el circuito rockero local lleva años esperando. Las entradas para la fecha del 11 de julio ya se agotaron; la única fecha disponible es el domingo 12.
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Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición (Av. 28 de Julio s/n, Lima)
Fecha: Domingo 12 de julio
Horario: Desde las 3:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Teleticket desde S/149
Kumbión Patrio
Una propuesta que celebra las Fiestas Patrias desde la escena independiente. ‘Kumbión Patrio’ reúne en una sola noche a las bandas locales Barrio Calavera, La Nueva Invasión, La Santa Muerte y Soul Candela, con la participación internacional de Mukangu, agrupación invitada desde Colombia. El evento apuesta por la diversidad musical latinoamericana y la cultura alternativa como forma de celebración nacional.
Lugar: Teatro Kantaro (Av. Tacna 225, Lima)
Fecha: Sábado 11 de julio
Horario: 7:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Ticketmaster desde S/44
Teatro y musicales
Mamma Mía!
Uno de los musicales más exitosos de la historia regresa al Teatro Peruano Japonés con un elenco renovado y la producción de Los Productores. Basado en las canciones del grupo ABBA, ‘Mamma Mía!’ cuenta la historia de una madre, su hija y tres posibles padres en vísperas de una boda. La obra ha sido vista por más de 56 millones de personas en más de 50 ciudades de los cinco continentes desde su estreno en 1999. El elenco de esta etapa incluye a Rebeca Escribens, Érika Villalobos, Gianella Neyra, Cielo Torres, Gustavo Mayer y Raúl Zuazo, entre otros.
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Lugar: Teatro Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María)
Temporada: Hasta el 27 de septiembre de 2026. Rebeca Escribens hasta el 9 de agosto; Gianella Neyra del 13 de agosto en adelante
Horarios: Jueves y viernes 8:00 p.m. / Sábados 5:00 p.m. y 8:30 p.m. / Domingos 6:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Joinnus desde S/45
Los cuatro letras
Comedia dramática escrita y dirigida por David Carrillo que sigue a cuatro amigos universitarios que se reencuentran décadas después a raíz de la enfermedad de uno de ellos, Abel, quien tras un accidente cerebrovascular solo puede comunicarse con palabras breves y fragmentadas. La puesta en escena usa un juego de Scrabble limitado a palabras de cuatro letras como metáfora de las dificultades para comunicarse y reconstruir vínculos. El elenco está conformado por David Carrillo, Anneliese Fiedler, Omar García, Marijú Núñez y José Spigno, con la participación especial de Almudena Carrillo.
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Lugar: Teatro Racional (Av. Balta 170, Barranco)
Temporada: Hasta el 8 de agosto de 2026
Horarios: Jueves, viernes y sábados a las 8:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Joinnus desde S/35
Pareja abierta
La Compañía de Teatro Arturo Escalante presenta esta comedia protagonizada por Ivonne Fraysinett y Marcelo Oxenford. La obra sigue a una pareja que decide abrir su relación, con todo lo que esa decisión desencadena en términos de enredos, humor y reflexión. Una vez iniciado el evento no se permite el ingreso a la sala.
Lugar: Teatro Auditorio Miraflores (Av. Larco 1150, Miraflores)
Fechas: 9, 29 y 30 de julio
Horario: 8:30 p.m.
Entradas: Disponibles en Teleticket desde S/80
Vida después de la Muerte
La actriz y tanatóloga Oriana Cicconi presenta la quinta temporada de su unipersonal, una obra que aborda el duelo a través de historias reales, humor y herramientas de la tanatología. Cicconi parte de su experiencia personal tras la pérdida de su madre, la actriz Claudia Dammert, para construir un espacio de reflexión sobre la muerte y la vida. La obra está dirigida a todo público.
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Lugar: Teatro del Centro de la Amistad Peruano Chino (Av. Peruanidad s/n, cruce con Jr. Los Mogaburos, frente al Campo de Marte, Jesús María)
Fecha en julio: Miércoles 15
Entradas: Disponibles en Joinnus desde S/35
El sueño de Don José de San Martín
Una propuesta teatral familiar pensada para las Fiestas Patrias. La obra narra cómo José de San Martín, a punto de proclamar la independencia del Perú, emprende un viaje imaginario junto a ‘Pari’, una parihuana que lo lleva a conocer las regiones del país para encontrar la bandera que represente a todos los peruanos. Dirección y dramaturgia de Alexander Pacheco. El elenco incluye a Mario Soldevilla, Pau Simon, Leito Monteverde, Juan Carlos Díaz y Eduardo Agreda.
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Lugar: Teatro Juanita Tarnawiecki (Barranco, Lima)
Fechas: 8, 15, 22 y 29 de julio
Horario: 5:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Teleticket desde S/34
Papelito Aventurero
El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y La Mayu Teatro presentan esta propuesta escénica para niños a partir de los 3 años que combina poesía, teatro, danza, música en vivo, títeres y humor. La obra, escrita por César de María y dirigida por Henry Sotomayor, sigue a Papelito Aventurero, una servilleta que emprende un viaje en busca de su propósito junto al poeta Sebastián, con personajes como una polilla hambrienta, la espuma del mar y una sabia anguila de río. La temporada llega a su última semana.
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Lugar: Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico (Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María)
Hasta cuándo: Domingo 12 de julio (última semana de temporada)
Horarios: Sábados y domingos a las 4:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Joinnus desde S/20
Stand-up y shows
Mónica Cabrejos: Doctora Bandida, Terapia de Choque
Tras el éxito de ‘Bandida Retirada’, Mónica Cabrejos regresa con un nuevo show de humor en el que aborda el amor propio, los ex, los traumas emocionales y lo que ella llama “vergofilia”, con su estilo directo e irreverente. El espectáculo tiene consumo mínimo de S/45 por persona en el local.
Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112, Barranco)
Fechas en julio: 8, 15 y 22
Horario: 8:00 p.m.
Entradas: Disponibles en Teleticket desde S/49.90
Actividades gratuitas
VIII Concurso de Buenas Prácticas Interculturales 2026
El Ministerio de Cultura celebra la ceremonia de premiación de la octava edición de este concurso, un espacio para reconocer iniciativas que trabajan por la inclusión y la diversidad cultural en el Perú. La noche incluye presentaciones artísticas de Susana Baca, Milena Warthon y los Elencos Nacionales.
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Lugar: Gran Teatro Nacional
Fecha: Miércoles 8 de julio
Horario: 7:30 p.m.
Entradas: Ingreso libre y gratuito
Biblioterapia: La magia y el símbolo en los cuentos de los hermanos Grimm
La Gran Biblioteca Pública de Lima ofrece una sesión de biblioterapia basada en los cuentos de los hermanos Grimm, en particular ‘Los músicos ambulantes de Bremen’. La actividad aplica el método simbólico y el psicodrama para reflexionar sobre comportamientos humanos a través de la literatura y la metáfora. Dirigida a público general a partir de los 15 años.
Lugar: Hall principal de la Gran Biblioteca Pública de Lima (Av. Abancay, cuadra 4, Lima)
Fecha: Viernes 10 de julio
Horario: 5:00 p.m.
Entradas: Ingreso libre y gratuito
Cuentos sonoros peruanos
En el marco de las Fiestas Patrias, la Biblioteca Nacional del Perú ofrece este taller para niños de 3 a 8 años en el que los asistentes construyen instrumentos con materiales reciclados —tapitas, tubos de cartón, botellas, cajas— para dar vida a cuentos con personajes de la naturaleza peruana: el viento de los Andes, el jaguar de la Amazonía y el oleaje del mar. Los participantes deben llevar sus propios materiales.
Lugar: Estación de la Biblioteca Pública ‘Martha Fernández de López’
Fecha: Sábado 11 de julio
Horario: 11:00 a.m.
Entradas: Ingreso libre y gratuito
Un Nuevo Sueño Americanx
La Galería Forum presenta la exposición individual más reciente del artista peruano Gonzalo García Callegari, una muestra que propone una revisión crítica de los modelos de feminidad construidos por la cultura occidental desde la posguerra hasta el presente. Las obras, realizadas entre 2022 y 2026 en Lima y Madrid, combinan dibujo, pintura e ilustración con referencias de la cultura popular, la publicidad y la tradición pictórica. La exposición llega al Perú tras su exhibición en la capital española. El ingreso es libre.
Lugar: Galería Forum (Av. José Larco 1150, Miraflores)
Hasta cuándo: 1 de agosto de 2026
Horarios: Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. / Sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Entradas: Ingreso libre y gratuito
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