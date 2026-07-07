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César Hildebrandt: “No será difícil para Keiko Fujimori hallar tránsfugas dispuestos a todo y conversos repentinos”

El periodista vinculó el entorno de la mandataria electa con un reparto de cargos y advirtió sobre el uso de viejas prácticas para asegurar mayorías en el Congreso y controlar instituciones clave

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Hildebrandt describió las reuniones de Keiko Fujimori con líderes políticos como un desfile de personas en busca de cargos y estabilidad personal
Hildebrandt describió las reuniones de Keiko Fujimori con líderes políticos como un desfile de personas en busca de cargos y estabilidad personal

El periodista César Hildebrandt señaló este lunes que las reuniones recientes de la presidenta electa Keiko Fujimori con líderes políticos representan un desfile de “hambrientos de cargos (...) del sueldo mísero, de la calle triste y del futuro incierto”.

En su comentario semanal, transmitido por su canal de YouTube, el director de Hildebrandt en sus trece señaló que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori “los recibe con placer” y “fascinada”, con la intención de conseguir el poder absoluto.

“A ella no le importa cómo obtuvo esa victoria. Lo que le importa es que ahora manda. Manda con más poder que el que tuvo su padre, el golpista de 1992, el corrupto de siempre”, sostuvo.

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“Su padre construyó su edificio mafioso mes tras mes y año tras año. La señora ya lo tiene erguido y listo. Lo hicieron los maestros de obras del congreso de la delincuencia. Y lo terminaron los arquitectos truchos de Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Alianza para el Progreso”, añadió.

El periodista sostuvo que Fujimori busca poder absoluto, recibiendo a estos aliados con entusiasmo y siguiendo el modelo de control que ejerció su padre
El periodista sostuvo que Fujimori busca poder absoluto, recibiendo a estos aliados con entusiasmo y siguiendo el modelo de control que ejerció su padre

Hildebrandt consideró que la lideresa de Fuerza Popular tiene dos objetivos centrales: controlar el Poder Judicial y dominar el Congreso, que volverá a ser bicameral, para lo cual usará “todas las tretas que su organización heredada empleó cuando su padre creó mayorías mediante extorsiones, canjes de votos por obras y expedientes fabricados por la fiscalía bajo su mandato”.

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El periodista pidió mantener la vigilancia ante la posibilidad de que el nuevo gobierno replique mecanismos autoritarios. “Porque se nos va la vida en lograr que el Congreso y el Poder Judicial sean los diques últimos que detengan el tsunami maloliente de ese autoritarismo que tiene pinta de dinástico”, expresó.

De igual modo, alertó sobre alianzas y cambios en la composición parlamentaria. “No será difícil para la señora Fujimori hallar tránsfugas dispuestos a todo y conversos repentinos. Me temo que el fujimorismo intentará repetir las faenas del SIN de Montesinos y que buscará con lupa a todos los potenciales Beto Kuri de ambas cámaras”, sostuvo.

La sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) fue el epicentro donde Vladimiro Montesinos, el superasesor del fallecido autócrata, sobornó a diversos actores clave del país, incluidos congresistas, periodistas, líderes de la oposición, dueños de medios y miembros del sistema judicial.

Efemérides - Efemérides en Perú - Perú - historias - 20 mayo
Hildebrandt advirtió sobre el riesgo de que el nuevo gobierno reproduzca prácticas autoritarias y llamó a mantener la vigilancia sobre el actuar del Congreso y el Poder Judicial

En septiembre de 2000, se difundió una grabación en la que el entonces legislador Alberto Kouri, recientemente electo por Perú Posible, recibía dinero de Montesinos para sumarse al partido oficialista, Perú 2000.

Montesinos, de 80 años, está detenido desde junio de 2001, cuando fue capturado en Venezuela, y actualmente se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, custodiada por la Marina de Guerra, donde cumple varias condenas, la más larga de 25 años.

Recientemente, la lideresa de Fuerza Popular admitió que durante el régimen de su padre “se deterioró la institucionalidad” y “la corrupción atacó” esa gestión.

“Por eso es que con mayor ahínco pondré mucho énfasis en la institucionalidad, la división de poderes y el mantener una articulación con los otros partidos políticos y con las otras instituciones del Estado”, aseguró.

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