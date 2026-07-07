Eddie Fleischman lanzó feroz crítica a la selección peruana de Mano Menezes: “No le gana a ninguna del Mundial 2026″

Eddie Fleischmann habla sobre la selección peruana y critica al técnico Mano Menezes. Youtube Ovación

La selección peruana de fútbol quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras finalizar en el penúltimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, una campaña que significó un duro golpe para la hinchada y la dirigencia. Tras este fracaso, la FPF apostó por un cambio de timón y contrató al entrenador brasileño Mano Menezes para iniciar un nuevo proceso que apunta a devolver al equipo nacional a la máxima cita mundialista en la edición de 2030.

En este contexto de reconstrucción, el debate sobre el verdadero nivel del equipo se reavivó con las declaraciones de Eddie Fleischman, quien ofreció una mirada crítica sobre el presente y futuro del combinado nacional.

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Durante una reciente intervención en el programa Full Deporte, el periodista deportivo abordó la situación de la ‘bicolor’ bajo la gestión del DT brasileño y fue categórico al opinar que, de haber logrado el boleto a la actual cita mundialista.

“Si Perú hubiera ido al Mundial no tendría el nivel que tiene hoy, que es el último de Sudamérica, porque Perú tiene la peor selección de Sudamérica por debajo de Chile y Bolivia, en mi opinión”, fueron sus primeras palabras.

El comunicador recordó que en el 2018, la ‘blanquirroja’ contaba con argumentos para competir y obtener resultados positivos en una Copa del Mundo. “Suponiendo que Perú de Rusia 2018 clasificaba a este Mundial, podía pelear porque en cada grupo había rivales a los que podías ganarles y podías tentar ser uno de los mejores terceros”, reflexionó.

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La selección peruana que jugó el Mundial de Rusia 2018 y le ganó a Australia. - créditos: REUTERS/Francois Lenoir

Eddie Fleischman destacó que su postura crítica no es nueva ni responde únicamente al reciente proceso fallido. “Yo con toda franqueza, de lo que he visto de la selección actual, que dirige Mano Menezes, la que jugó los amistosos que jugó y no porque se trate de criticar a la Federación, que para eso no he necesitado a esta selección he sido crítico de la FPF de Lozano desde el 2019, año en que asumió y derrumbó todo porque yo sabía qué calaña tenía; y como sabía eso, sabía lo que se le venía para el fútbol peruano”, afirmó, haciendo referencia al actual presidente de la FPF y a las decisiones que, según su visión, han deteriorado al balompié ‘incaico’.

En sus análisis recientes, el periodista advirtió que la selección peruana, bajo la conducción de Mano Menezes y con el plantel disponible en la última fecha FIFA, “no le gana a ninguna de las 48 del Mundial”.

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El comunicador subrayó su escepticismo sobre la capacidad competitiva del equipo nacional y remarcó que la brecha internacional es mucho más amplia de lo que algunos se animan a reconocer. Para él, el déficit no está solo en la calidad de los futbolistas, sino en la falta de un proyecto sostenido y de una dirigencia capacitada.

El cuadro peruano cayó 3-1 frente a los españoles en Puebla - Crédito: Movistar Deportes.

El consejo de Ricardo Gareca a Mano Menezes y la crítica a la FPF

En medio de las críticas y los análisis sobre el bajo rendimiento de la selección, también surgieron voces de experiencia como la de Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, quien ofreció un consejo a Mano Menezes para afrontar la crisis actual. “Que arme el técnico un grupo respaldado más que nada dentro del campo de juego y fuera del campo de juego”, dijo para el programa Embasados.

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Además, el ‘Tigre’ no dudó en señalar a la FPF como responsable directa de la situación, afirmando que los problemas de fondo no han sido resueltos y que cada día que pasa, la recuperación del fútbol peruano se vuelve más difícil.

“Algo mucho más profundo es obligar a los clubes a que construyan complejos, que los chicos compitan en todo el país. Esto es un proceso que ustedes ya conocen, que debería haber hecho hace años, que se debería hacer, pero que se posterga, se posterga, y cada vez cuesta más”, sostuvo.