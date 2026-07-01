Mano Menezes visitó Campo Mar U y se reunió con Héctor Cúper: esto fue lo que coordinó con el comando técnico ‘merengue’

La delegación de la Federación Peruana de Fútbol sostuvo una mesa de trabajo con Héctor Cúper, orientada a alinear criterios, planificaciones y formas de monitoreo sobre futbolistas del torneo local con proyección al equipo nacional (FPF)

El comando técnico de la Selección peruana, encabezado por Mano Menezes, realizó una visita a Campo Mar U para desarrollar una reunión de trabajo con el entrenador de Universitario, Héctor Cúper.

La actividad se enmarcó en una serie de encuentros que el cuerpo técnico nacional viene llevando a cabo con clubes de la Liga1, con énfasis en el intercambio de información y la articulación de criterios sobre futbolistas que integran o podrían integrar la Bicolor.

La delegación de la Federación Peruana de Fútbol fue recibida por el administrador de Universitario, Franco Velazco, en una jornada que incluyó una conversación técnica entre entrenadores y la observación del entrenamiento del primer equipo crema. De acuerdo con lo informado por la propia selección, el propósito central fue sostener una comunicación continua con los equipos del torneo local y reforzar el trabajo conjunto.

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Reunión técnica y ejes de coordinación entre selección y club

Mano Menezes y Héctor Cúper intercambiaron ideas sobre planificación, entrenamientos y seguimiento de futbolistas. La cita buscó fortalecer el vínculo entre la selección y Universitario. (FPF)

El encuentro entre Menezes y Cúper tuvo como foco la coordinación institucional y deportiva. En la reunión se abordaron asuntos vinculados a planificación, metodologías de entrenamiento y mecanismos de control y seguimiento de futbolistas que militan en el campeonato peruano.

Según el reporte difundido por la selección, las conversaciones apuntaron a mantener un canal estable de diálogo para el monitoreo de jugadores y para conocer, con mayor detalle, los procesos de trabajo de cada institución. En esa línea, se trató la necesidad de contar con información constante sobre el desarrollo de los futbolistas, tanto de quienes ya forman parte del radar del comando técnico como de quienes podrían ser considerados en el futuro.

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Al cierre de la visita, Menezes resaltó la recepción brindada por Universitario y puso el acento en la utilidad de sostener espacios de coordinación. “Agradecemos a Universitario por la apertura y la excelente disposición para compartir esta jornada de trabajo. Es muy valioso que podamos intercambiar ideas, conocer nuestras respectivas planificaciones y construir una comunicación permanente que beneficie a la Selección Peruana y al desarrollo de los futbolistas. Además, felicitamos al club por contar con una infraestructura de primer nivel como Campo Mar U, un activo importante para el crecimiento del fútbol peruano", manifestó.

Por su parte, desde la selección se señaló que Héctor Cúper ratificó su predisposición a sostener un vínculo cercano con el comando técnico nacional, bajo la premisa de que el trabajo articulado puede favorecer el crecimiento de los jugadores y del fútbol peruano.

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Recorrido por Campo Mar U, recepción institucional y presencia en el entrenamiento

Además de reunirse con Héctor Cúper, Mano Menezes presenció la práctica de Universitario y recibió el respaldo institucional del club durante su jornada en Campo Mar U. (FPF)

La jornada en Campo Mar U tuvo un componente institucional, además del estrictamente futbolístico. La delegación fue recibida por Franco Velazco, administrador de Universitario, quien expresó el respaldo del club a este tipo de iniciativas orientadas a consolidar la relación con la Bicolor.

En paralelo a la reunión, Menezes y sus colaboradores presenciaron el entrenamiento del primer equipo de Universitario. La observación de la práctica se integró al seguimiento que la Selección peruana viene realizando sobre los futbolistas que compiten en la Liga1, dentro de una agenda de trabajo que prioriza el contacto directo con los clubes.

La FPF destacó que el intercambio no se limitó a una visita protocolar, sino que incluyó la revisión de dinámicas de trabajo, con atención sobre el presente de los jugadores en su contexto cotidiano de preparación.

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Además, Universitario compartió la visita en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Hoy recibimos la visita de Mano Menezes y el comando técnico de la Selección Peruana en Campo Mar U”.

Agenda nacional del comando técnico: próximas paradas y objetivo del plan

Tras su paso por Campo Mar U, Mano Menezes seguirá visitando equipos de la Liga1. La iniciativa busca consolidar el trabajo conjunto con los clubes y ampliar el monitoreo de futbolistas. (FPF)

La visita a Campo Mar U es parte en un recorrido más amplio del comando técnico de la Selección peruana por distintas ciudades del país. La finalidad, según lo señalado en los reportes institucionales, es conocer de cerca el trabajo de los clubes profesionales, reforzar los vínculos entre entidades y observar el rendimiento de los futbolistas en sus espacios habituales de entrenamiento y competencia.

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Dentro de esa agenda, se indicó que en los próximos días la delegación continuará con actividades en Andahuaylas, Cusco, Arequipa y Moquegua, como parte del plan de acercamiento a las instituciones de la Liga1.

En una publicación en los canales oficiales de la selección, se resumió el sentido del proceso en curso: “Mano Menezes continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con los clubes de la Liga1. El comando técnico visitó Campo Mar U para reunirse con Héctor Cúper, reforzando la coordinación y el intercambio de ideas en favor del desarrollo del fútbol peruano".

En ese sentido, se remarcó que el objetivo es sostener una labor descentralizada y permanente con los clubes del país, con énfasis en la observación del desempeño de los jugadores en sus respectivos entornos de trabajo y en el fortalecimiento de la comunicación entre cuerpos técnicos.

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