Mano Menezes continúa con su gira por equipos de Liga 1: ahora le tocó visitar a Los Chankas en Andahuaylas

La inspección en Andahuaylas incluyó la observación de una práctica, el recorrido por el complejo Clodoaldo Yñigo Condori y conversaciones con la institución, dentro de un plan para acercarse a equipos del torneo local (Los Chankas)

El director técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, realizó este jueves una visita al complejo deportivo Clodoaldo Yñigo Condori, sede de Los Chankas CYC, en el marco de una gira de trabajo por clubes de la Liga1. La actividad formó parte del plan del comando técnico para observar de cerca entrenamientos, conocer instalaciones y sostener contacto directo con las instituciones del torneo local.

Desde el club de Andahuaylas destacaron la presencia del entrenador brasileño y su equipo, al señalar que se trató de un espacio vinculado al trabajo, la identidad y el crecimiento de la institución. En esa misma línea, el club remarcó que la llegada del seleccionador refuerza la idea de sostener planificación y desarrollo institucional como ejes para elevar el fútbol.

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Qué hizo Mano Menezes en Los Chankas

El técnico de la selección peruana llegó a Los Chankas como parte de una gira por la Liga1, con reuniones de trabajo y seguimiento de futbolistas en su entorno habitual de preparación. (Los Chankas)

La visita se desarrolló en el complejo deportivo Clodoaldo Yñigo Condori, centro de operaciones de Los Chankas CYC. La institución hizo pública la jornada en sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: “Hoy recibimos la visita del profesor Mano Menezes, director técnico de la Selección Peruana, junto a su comando técnico. Un espacio que representa el trabajo, la identidad y el crecimiento de nuestra institución. ¡Bienvenidos a la casa de Los Chankas!”.

En otra publicación, Los Chankas ampliaron el sentido que atribuyeron al encuentro y lo vincularon con la línea institucional del club: “La visita del profesor Mano Menezes, director técnico de la Selección Peruana, reafirma que el trabajo serio, la planificación y el crecimiento institucional son el camino para seguir elevando el fútbol. Porque un club grande no solo se construye con resultados, sino también con infraestructura, identidad y una familia que trabaja unida por un mismo sueño”.

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El recorrido por Andahuaylas se integró a una agenda más amplia de acercamiento del comando técnico a los clubes del campeonato peruano. Según lo informado en los reportes institucionales, el objetivo de estas salidas es mirar en el terreno las condiciones de trabajo, observar a los futbolistas en sus rutinas habituales y fortalecer el vínculo con las entidades que compiten en la Liga1.

Mano Menezes estuvo en Campo Mar

El comando técnico de la selección peruana visitó Universitario para coordinar el seguimiento de jugadores, conocer la planificación del club y reforzar el trabajo conjunto con la Liga1. (Los Chankas)

Antes de llegar a Los Chankas, Mano Menezes y su comando técnico se presentaron en Campo Mar U para una reunión de trabajo con el entrenador de Universitario, Héctor Cúper. La jornada, de acuerdo con lo comunicado, se enmarcó en una serie de encuentros con clubes de la Liga1 con énfasis en el intercambio de información y en la coordinación de criterios sobre jugadores que integran o podrían integrar el universo de la Bicolor.

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La delegación de la Federación Peruana de Fútbol fue recibida por el administrador de Universitario, Franco Velazco. La agenda incluyó una conversación técnica entre los cuerpos de entrenadores y la observación del entrenamiento del primer equipo. Desde el ámbito de la selección se indicó que el propósito central fue sostener una comunicación continua con los equipos del torneo local y afianzar un trabajo conjunto.

En la reunión se abordaron temas asociados a planificación, metodologías de entrenamiento y mecanismos de control y seguimiento de futbolistas que actúan en el campeonato peruano. Según el reporte difundido, las conversaciones buscaron mantener un canal estable de diálogo, con foco en el monitoreo de jugadores y en el conocimiento detallado de los procesos de cada institución.

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Al cierre de la visita, Menezes resaltó la recepción del club y el valor de sostener espacios de coordinación: “Agradecemos a Universitario por la apertura y la excelente disposición para compartir esta jornada de trabajo. Es muy valioso que podamos intercambiar ideas, conocer nuestras respectivas planificaciones y construir una comunicación permanente que beneficie a la Selección Peruana y al desarrollo de los futbolistas. Además, felicitamos al club por contar con una infraestructura de primer nivel como Campo Mar U, un activo importante para el crecimiento del fútbol peruano", manifestó.

También fue en La Florida

En La Florida, Mano Menezes observó entrenamientos, sostuvo reuniones técnicas con Sporting Cristal y amplió el seguimiento de futbolistas dentro de su recorrido por la Liga1. (Los Chankas)

El comando técnico de la Selección Peruana también acudió a La Florida, sede de entrenamiento de Sporting Cristal, dentro del mismo recorrido por instituciones de la Liga1. En el predio celeste, el seleccionador sostuvo un encuentro de coordinación con el entrenador Roberto Mosquera y su equipo de trabajo, con foco en el presente de los futbolistas rimenses que podrían ingresar en el radar de próximas convocatorias.

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Durante su permanencia en el complejo, Menezes mantuvo conversaciones orientadas al rendimiento, el momento deportivo y el panorama general de los jugadores del club que podrían ser considerados en el corto plazo. La visita se planteó como parte de una agenda destinada a conocer el trabajo cotidiano de los equipos del campeonato, con observación directa de entrenamientos e intercambio de conceptos con los comandos técnicos.

La gira de visitas, de acuerdo con lo señalado en los reportes, busca ampliar el conocimiento del comando técnico sobre el medio local y sumar insumos de cara a futuras citaciones, con énfasis en el contacto directo con clubes y en el seguimiento de futbolistas en su entorno habitual de preparación.

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Antes de la visita a Los Chankas, Menezes ya había estado en Sporting Cristal, Atlético Grau, Alianza Atlético y Universitario de Deportes. Se espera que en los próximos días continúe su recorrido por otros clubes del país.